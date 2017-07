Βιβλιοφαγικό mashup v52: To 'Wrinkle In Time' είναι η νέα εμμονή του Ίντερνετ

Χτυπάμε την καλοκαιρινή Δευτεριάτικη ραστώνη με 4 πολύ δυνατά βιβλία στα ελληνικά κι άλλα τόσα στα αγγλικά, με μελλοντικές εκδηλώσεις, με κινηματογραφικά νέα, με το (πιθανά) μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο του κόσμου, με ένα παγκόσμιο χάρτη βιβλίων και, όπως πάντα, με #instavivlio και links.

ALL HAIL AVA DUVERNAY

Μέσα στην ίδια εβδομάδα είχαμε μια πρώτη ματιά στο κινηματογραφικό ‘A Wrinkle In Time’ μέσα από το EW, που μας έδωσε τα κοντινά της Oprah που βλέπετε εδώ, της Reese Witherspoon και της Mindy Kaling, αλλά και το πρώτο teaser trailer της ταινίας.

Δείτε το, περιμένω. (Κι εγώ και το υπόλοιπο Ίντερνετ που έπαθε φρενίτιδα μετά την κυκλοφορία του).

Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για όλο αυτό, αν και δεν έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο της Madeleine L’Engle (true story: σταμάτησα τη συγγραφή της στήλης εδώ και το παρήγγειλα, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος κλπ). Η παρουσία της Ava Duvernay, σκηνοθέτης των ‘13th’ και ‘Selma’ και το δυνατό καστ είναι αρκετά για να περιμένω την ταινία με ανυπομονησία, αλλά το trailer εκτίναξε τις προσδοκίες μου.

Η Meg, μαζί με τον αδερφό της και ένα φίλο της, ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι στο χωροχρόνο για να βρει τον εξαφανισμένο πατέρα της, που κρατείται φυλακισμένος σε έναν άλλο πλανήτη. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1963 και φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο της L’Engle. Η ταινία έρχεται τον προσεχή Μάρτιο.

Επίσης, μιας και είδαμε first look για αυτή την ταινία, ας δούμε και την πρώτη φωτογραφία από το ‘Ready Player One’ του Steven Spielberg. Σας τη δείχνω κυρίως για να σας θυμίσω πως και τα 2 φιλμ βγαίνουν στα σινεμά τον ίδιο μήνα και αν θέλετε να διαβάσετε τα βιβλία τους, βάλτε τα σιγά-σιγά στο πρόγραμμα. Το βιβλίο του Ernest Cline κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πατάκη, με τίτλο ‘Αν είσαι έτοιμος, πάτα Enter’.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί το τέλος της σεζόν να βρίσκεται εδώ, αφού περάσαμε πια και το μέσο του Ιουλίου, αλλά σήμερα έχουμε 5 πολύ ενδιαφέροντα βιβλία που είμαι σίγουρος πως θα σας τραβήξουν για μια τελευταία βόλτα στα βιβλιοπωλεία πριν τις διακοπές σας (ή μια πρώτη βόλτα μετά τις διακοπές σας, εξαρτάται).

Από τις Εκδόσεις Τόπος μας έρχεται το μυθιστόρημα του David Mitchell, ‘Τα κοκάλινα ρολόγια’ (‘The Bone Clocks’, 2014). Τούτο είναι το προτελευταίο έργο του συγγραφέα και έχει πρωταγωνίστρια του τη Χόλι Σάικς, ένα 15χρονο κορίτσι που ακούει φωνές που ονομάζει Ραδιανθρώπους.

Η Χόλι μαλώνει με τη μητέρα της και φεύγει από το σπίτι, για να γίνει στη συνέχεια στόχος μιας ομάδας μυστικιστών, ενώ μια τρομερή εξαφάνιση θα αφήσει τα σημάδια της σε ολόκληρη την οικογένεια της, ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί, και θα την ακολουθήσει σε κάθε στιγμή της ζωής της. Οι ιστορίες διαφορετικών ανθρώπων, από τις Ελβετικές Άλπεις του μεσαίωνα μέχρι την Αυστραλιανή ύπαιθρο του 19ου αιώνα, από ένα ξενοδοχείο στη Σαγκάη μέχρι ένα σπίτι στο Μανχάταν του κοντινού μέλλοντος, συνδυάζονται σε ένα μεγάλο παζλ και ο Mitchell κάνει πάλι τα μαγικά του, όπως μόνο αυτός ξέρει.

Οι Εκδόσεις SEΛΙΝΙ μας φέρνουν ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας των τελευταίων χρόνων, το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο που κερδίζει το Hugo Award. Το έργο του Κινέζου Liu Cixin ονομάζεται ‘Το πρόβλημα των τριών σωμάτων’ (‘The Three-Body Problem’, 2007).

Στα χρόνια της Πολιτιστικής Επανάστασης της Κίνας, ένα μυστικό στρατιωτικό πρότζεκτ στέλνει μηνύματα στο διάστημα για να ξεκινήσει μια επαφή με εξωγήινους. Ένας εξωγήινος πολιτισμός που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής δέχεται το σήμα και σχεδιάζει να εισβάλλει στη Γη. Ταυτόχρονα, πίσω στον πλανήτη, ξεχωριστά στρατόπεδα σχηματίζονται, σχεδιάζοντας είτε να υποδεχθούν τα ανώτερα πλάσματα και να τα βοηθήσουν να κατακτήσουν έναν κόσμο που βλέπουν σαν διεφθαρμένο ή να πολεμήσουν ενάντια στην επιδρομή.

Στο Λονδίνο του 1967 και στην Ισπανία του 1936 μας πηγαίνει ‘Η μούσα’ (‘The Muse’, 2016) της Jessie Burton από τις Εκδόσεις Πατάκη, ένα ιστορικό μυθιστόρημα από τη συγγραφέα του βιβλίου ‘Το κουκλόσπιτο’.

Ένα χαμένο αριστούργημα με μια κρυφή ιστορία παραδίδεται στη γκαλερί Σκέλτον, εκεί που εργάζεται πια η Οντέλ Μπαστιέν. Η αλήθεια για τον πίνακα κρύβεται σε ένα μεγάλο σπίτι της Ισπανικής υπαίθρου περίπου 30 χρόνια νωρίτερα, εκεί που η Όλιβ Σλος, κόρη ενός φημισμένου εμπόρου τέχνης, θα γνωρίσει τον καλλιτέχνη Ισαάκ Ρόμπλες και την ετεροθαλή αδερφή του Τερέζα, που θα μπουν στην οικογένεια της Όλιβ με εκρηκτικές και ολέθριες συνέπειες.

6 χρόνια μετά το πιο πρόσφατο βιβλίο της, τη συλλογή διηγημάτων ‘Ηδονή στον κρόταφο’, η Ζυράννα Ζατέλη επανέρχεται στις εκδόσεις με το ‘Τετράδια ονείρων’ από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, ένα ταξίδι στα όνειρα της συγγραφέα που αποτελούν και το υλικό των βιβλίων της, εικόνες και αισθήσεις από το υποσυνείδητο της. Εμείς βέβαια περιμένουμε με ανυπομονησία το 3ο μέρος της τριλογίας της ‘Με το παράξενο όνομα Ραμάνθις Ερέβους’, που αναμένεται μετά από χρόνια αναμονής να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018.

(Εδώ που τα λέμε, ακούστε: Από το ‘Πάθος χίλιες φορές’ της Ζατέλλη μέχρι το 3ο μέρος, 9 χρόνια. Από το ‘A Dance with Dragons’ στο ‘The Winds of Winter’, μέχρι στιγμής 6 χρόνια. Χαλάρωσε George R. R. Martin μου, βλέπεις, υπάρχουν και χειρότερα, ασ’ τους να λένε. Έχεις ακόμα μέχρι το 2020.)

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άλλα 4 βιβλία από την πλευρά της Αμερικής έχουμε σήμερα, με μάγισσες, δυστοπίες και πείνα.

‘What We Lose’ της Zinzi Clemmons, ένα από τα μεγαλύτερα ντεμπούτα της χρονιάς, όπου η Thandi είναι παγιδευμένη μεταξύ μαύρου και λευκού, Αμερικής και Νότιας Αφρικής και όταν χάνει τη μητέρα της πρέπει να προσπαθήσει να συνδεθεί με τα αποκομμένα κομμάτια της ζωής της, μέσα σε ένα βιβλίο γεμάτο φωτογραφίες, χειρόγραφα σχεδιαγράμματα και στίχους τραγουδιών.

‘The Art of Starving’ του Sam J. Miller, όπου ένας νεαρός άντρας ανακαλύπτει πως όταν δεν τρώει αναπτύσσει μυστηριώδεις δυνάμεις, όπως το να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνάμεις παρ’ όλη την πείνα του, για να μάθει τι συνέβη στην εξαφανισμένη αδερφή του.

‘Bannerless’ της Carrie Vaughn, σε ένα δυστοπικό μέλλον που η αντισύλληψη είναι υποχρεωτική και το να κάνεις παιδιά είναι ένα προνόμιο που πρέπει να κερδηθεί, ανατίθεται σε μια αρχάρια ντετέκτιβ να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από ένα μυστηριώδη θάνατο, που υποψιάζεται πως είναι στην πραγματικότητα ένας φόνος που συνδέεται με μια εκτεταμένη συνωμοσία.

‘The Witches of New York’ της Ami McKay, που μας πάει στην καρδιά της Βικτωριανής Νέας Υόρκης, εκεί που 3 μάγισσες, η Adelaide Thom, η Eleanor St. Clair και η νεαρή Beatrice Dunn που δε γνωρίζει ακόμα τις ικανότητες της, εξασκούν την τέχνη τους και αντιμετωπίζουν όσα κρύβονται στις σκοτεινές γωνιές της πόλης.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Την επόμενη άνοιξη, συγκεκριμένα το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας θα συμμετέχουν σε μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα ίδια!

Το somuchreading και το LITTLE BOOKSTORES διοργανώνουν την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων, μια ημέρα που μέσα από πρωτότυπες και ξεχωριστές εκδηλώσεις θα φέρει τους αναγνώστες στα βιβλιοπωλεία των γειτονιών και των πόλεων τους, για ένα τεράστιο βιβλιοφιλικό πάρτι.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη αυτών των μικρών χώρων βιβλίου που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και η συμμετοχή του κοινού και των ανθρώπων του εκδοτικού κόσμου σε κάτι που πρώτη φορά θα συμβεί στην Ελλάδα, μια γιορτή που αφορά τα βιβλία, #miavoltastamikra.

Έχουμε ακόμη καιρό για αυτό και πολλά να πούμε, αλλά σαν συνδιοργανωτής δε θα μπορούσα να μη σας μιλήσω για την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων που ξεκίνησε την πορεία της μέσα στην περασμένη εβδομάδα, αλλά και να μη μοιραστώ τα social της, μέσα από τα οποία θα μαθαίνετε όλα τα νεότερα όσο πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την μεγάλη μέρα: Facebook, Instagram.

Πληθαίνουν οι βιβλιοστάσεις λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, να άλλη μια στο Πανόραμα. Αναρωτιέμαι τι να γίνεται εκείνη που είχαμε δει πέρυσι.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ #INSTAVIVLIO

Άλλη μια εβδομάδα, άλλη μια βόλτα στο instagramικό κόσμο του βιβλίου, μέσα από 3 φωτογραφίες του #instavivlio.

#καλοκαιρακι A post shared by Eva Pl (@eva_pliakou) on Jul 16, 2017 at 2:49am PDT

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;

Τις προηγούμενες ημέρες άνοιξε στην Τεχεράνη το Book Garden, ένα γιγαντιαίο κέντρο πολιτισμού που στα 65,000 τετραγωνικά μέτρα του περιλαμβάνει διάφορα καταστήματα και ένα τεράστιο αριθμό βιβλίων. Οι αναφορές που φτάνουν από το Book Garden μιλούν για 400,000 τίτλους μόνο για την παιδική λογοτεχνία.

Το Book Garden περιλαμβάνει εκτός από βιβλία και γκαλερί τέχνης, κινηματογράφους, αίθουσες για παιδιά, εστιατόριο και στην οροφή του υπάρχει ένα πάρκο για ανάγνωση. Δεν είναι γνωστό αν η πολυλειτουργικότητα του χώρου μπορεί να δώσει τον τίτλο του μεγαλύτερου βιβλιοπωλείου του κόσμου στο νέο κέντρο της Ιρανικής πρωτεύουσας, αλλά σίγουρα παίζει μπάλα πολύ ψηλά στη λίστα.

Επίσημα το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο των ρεκόρ Γκίνες είναι από το 1999 το Barnes & Noble της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη Fifth Avenue και έχει έκταση μεγαλύτερη των 14,000 τετραγωνικών μέτρων.

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ

Ένας λογοτεχνικός χάρτης με μερικά από τα πιο εμβληματικά βιβλία 150 χωρών του κόσμου κυκλοφόρησε στα ίντερνετς την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα στα 150 βιβλία θα δείτε επιλογές που γνωρίζετε, όπως ο Δον Κιχώτης για την Ισπανία και ο Ζορμπάς για εμάς, αλλά και πολλά βιβλία που δεν ξέρετε καν πως υπάρχουν, κυρίως σε ηπείρους που δεν ονομάζονται Ευρώπη. Πολύ χρήσιμο για να μάθουμε τι θεωρείται κλασικό και σημαντικό στη λογοτεχνία μιας χώρας, που έργο της πιθανά να μην έχουμε διαβάσει ποτέ.

Δεν ξέρω βέβαια αν εγώ θα διάλεγα τον Ζορμπά, μεγάλη συζήτηση αυτή, να την κάνουμε καμιά μέρα με μπύρες. Για να δείτε τον πλήρη χάρτη σε μεγάλη ανάλυση και να διαβάσετε μερικά πράγματα για το κάθε βιβλίο, πατάτε εδώ.

