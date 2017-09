Tribute στη Sarah Lynn

Επιτέλους στις 8 Σεπτεμβρίου επέστρεψε το 'Bojack Horseman' για την 4η του σεζόν. Η προηγούμενη μας είχε αφήσει σε ένα πολύ παγωμένο σημείο και ο λόγος φυσικά ήταν η Sarah Lynn. Το 'Bojack' είναι μία σειρά που σε όσους την προτείνω, συστήνω να περιμένουν λίγα επεισόδια πριν την απορρίψουν, γιατί είναι δύσκολο στην αρχή να συνηθίσεις τους ζωόμορφους χαρακτήρες του.

Η Sarah Lynn είναι από τους χαρακτήρες, που δεν χρειάζεσαι και πολύ για να την αγαπήσεις, γι' αυτό και εμείς λίγο πριν δούμε την καινούρια σεζόν κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στη ζωή της.

Η έμπνευση για τη Sarah Lynn είναι φυσικά το στερεότυπο που θέλει κορίτσια που είναι διάσημα σε μικρή ηλικία να μεγαλώνουν και να παρεκτρέπονται. Στερεότυπο που βασικά είναι αλήθεια σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και ο Bojack είναι βασισμένος στο στερεότυπο, που επίσης είναι αλήθεια και που θέλει αυτούς που έπαιζαν έναν συγκεκριμένο ρόλο για πολλά χρόνια σε σειρά, να μην κάνουν τίποτα μετά. Τι έκανε ο John Stamos μετά το ‘Full House’ που τελείωσε το 1995; Please mind the gap. Το ‘Fuller House’ πέρσι.

Οι συντελεστές της σειράς δεν έχουν ονοματίσει ποτέ κάποιο πρόσωπο στο οποίο βασίστηκε η Sarah Lynn, αλλά δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε. H Britney Spears από εκεί που ήταν η κόρη που όλοι θα ήθελαν να είχαν, άρχισε να απαρνιέται αυτή την εικόνα μέχρι που συνέβη το μεγάλο breakdown του 2007, την ίδια χρονιά που υπονοείται ότι το έπαθε και η Sarah Lynn. Η μικρότερη αδερφή της Britney κιόλας λέγεται Jamie Lynn και ήταν και εκείνη ηθοποιός μέχρι που έμεινε έγκυος στα 15 και το κοινό της Nichelodeon της γύρισε την πλάτη.

Μια ακόμη σταρ στην οποία βασίστηκε ο χαρακτήρας είναι η Amanda Bynes, η οποία μετά από μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στην εφηβεία της, πήρε την κάτω βόλτα και κατέληξε να κάνει πόλεμο κάθε μέρα στο Twitter επιτιθέμενη σε όλους.

Στο ίδιο μοτίβο και η Lindsay Lohan, που από ηθοποιός πέρασε για λίγο από το τραγούδι και κατέληξε να ανοίγει πέρσι κλαμπ στο Γκάζι, αν και τώρα τελευταία κάνει κάτι υποκριτικά comeback (χωρίς να πείθει κανέναν). Ενώ η λιγότερο γνωστή σε εμάς Jodie Sweetin, η οποία έπαιζε και στο ‘Full House’, μετά το τέλος της σειράς άρχισε να πίνει, να κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών και γάμων.

Παρομοίως έχουν συγκρίνει τη Sarah Lynn και με τις αδερφές Olsen, οι οποίες ήταν επίσης στο καστ του 'Full House', αλλά και με τη Miley Cyrus. Η Miley Cyrus δεν έχει ακολουθήσει βέβαια την πορεία των υπολοίπων, αλλά η ξαφνική αλλαγή στην εικόνα της και στην προβολή της σεξουαλικότητας της, πολλές φορές με υπερβολές που διατυμπάνιζαν το κλασικό 'I'm not a little girl anymore', σου θυμίζει Sarah Lynn.

Η Sarah Lynn γνωρίστηκε με τον Bojack όταν δούλεψαν μαζί στο 'Horsin' Around', μία σίτκομ των 90s στην οποία ένα άλογο αναλαμβάνει να μεγαλώσει τρία ορφανά ανθρωπάκια. Στην πραγματικότητα το 'Horsin' Around' είναι εμπνευσμένο από το 'Full House', που αντίστοιχα ο John Stamos κλήθηκε από τον φίλο του Bob Saget να τον βοηθήσει να μεγαλώσουν τα τρία παιδιά του μετά το θάνατο της γυναίκας του.

Στο πρώτο επεισόδιο του 'Horsin' Around', που ο Bojack σύστησε τη Sarah Lynn στο κοινό, της είπε την ώρα του διαλείμματος, ότι οι φαν της είναι τα μόνα άτομα που θα την αγαπήσουν και ότι δεν πρέπει να σταματά μπροστά σε τίποτα αν δεν τους δίνει αυτό που θέλουν για να την αγαπούν 'even if it kills her'. Όπως αφήνει να εννοηθεί η σειρά αυτό που της είπε ο Bojack τραυμάτισε τη Sarah Lynn, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο Bojack είχε τραυματιστεί από τη μητέρα του.

Το όνειρο της Sarah Lynn από παιδί ήταν να γίνει αρχιτέκτονας και ήταν κάτι που ανέφερε πολλές φορές στα επεισόδια, ενώ το 'I wanna be an architect' ήταν και η τελευταία φράση που είπε ποτέ. Η μαμά της ήταν εκείνη που την πίεσε να γίνει ηθοποιός. Την πήγε στο 'Star Search', ένα παιδικό talent show, το οποίο υπάρχει κανονικά και μάλιστα είχαν διαγωνιστεί σε αυτό η Britney Spears, ο Justin Timberlake, η Christina Aguilera και η Jessica Simpson, και για να την προωθήσει όπως είπε, έκανε κάτι στον παραγωγό. Τα παιδικά της χρόνια ήταν τραυματικά όμως και για πιο σοβαρούς λόγους, αφού η Sarah Lynn πολλές φορές αναφέρει μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον πατριό της.

Μετά το τέλος του 'Horsin' Around' η Sarah Lynn μεταπήδησε στο τραγούδι. Το 'Prickly Muffin', το παρατσούκλι με το οποίο την φώναζε ο Bojack στη σειρά, ήταν και το όνομα του πρώτου της σινγκλ. Στο βιντεοκλίπ του μάλιστα η Sarah Lynn είναι σε ένα πλανητάριο και όλοι ξέρουμε τι έγινε στο τέλος στο πλανητάριο. Τα πάντα συνδέονται στο 'Bojack Horseman'.

Ήταν 18 χρονών τότε και όταν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Α Ryan Seacrest Type είπε ότι θέλει να δείξει στον κόσμο ότι 'δεν είναι πια εκείνο το μικρό κοριτσάκι που ήξεραν και πια κάνει σεξ'. Το κλασικό 'I'm not that little girl anymore' που αναφέραμε και προηγουμένως.

Η Sarah Lynn στα 23 της είχε γίνει πια η μεγαλύτερη πόπσταρ και η καριέρα της πήγαινε από το καλό στο καλύτερο, μέχρι που σε μια συναυλία της το 2007 ήρθε στο καμαρίνι της ο Bojack, που είχε χρόνια να δει. Τον δέχτηκε με χαρά και του είπε ότι μπορεί να δείχνει τέλεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάρρευση. Όλοι την ήθελαν για τη δόξα της και δεν είχε πραγματικούς φίλους.

Όμως και ο Bojack είχε πάει να τη βρει για να της ζητήσει να κάνει ένα γκεστ στην σειρά που πρωταγωνιστούσε τότε, επειδή δεν έκανε καθόλου τηλεθέαση. Η Sarah Lynn του είπε με μια δικαιολογία και του ζήτησε να φύγει και υπονοήθηκε ότι αυτό ήταν που την ώθησε στο να καταρρεύσει.

Μετά από αυτό το περιστατικό άρχισε να κάνει πολλά ναρκωτικά και η καριέρα της να βαλτώνει. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλωνε σε έναν χώρο που δεν έχει χώρο για πόπσταρς που πλησιάζουν τα 30 την έκανε να πέσει κατακόρυφα από το βάθρο της δόξας.

'Δεν είμαι πια cute άρα δεν έχω τι να προσφέρω στον κόσμο' θα πει η Sarah Lynn στον Bojack όταν θα ξανασυναντηθούν πια στα 30 της, ενώ η Sextina Aquafina, η 14χρονη πόπσταρ που είναι τώρα στη μόδα, θα πει στην ίδια εκπομπή που κάποτε βρισκόταν η προκάτοχός της ότι της άρεσε η Sarah Lynn κάποτε, αλλά τώρα πια και να πεθάνει δεν θα ενδιαφερθεί κανείς.

Αυτό είναι και ένα από τα πολύ ωραία της σειράς. Καμία ιστορία δεν είναι αυτοτελής. Τα πάντα μετράνε, πράγματα που όταν τα βλέπουμε δεν υποψιαζόμαστε καν.

Το 'Bojack Horseman' μας είχε προετοιμάσει από την αρχή για το θάνατο της Sarah Lynn, με τα λόγια του Bojack, της Aquafina, το βίντεοκλιπ στο πλανητάριο και την ηρωίνη Bojack, από την οποία πήρε την τελευταία της δόση και που υπήρχε ξεχασμένη στο αμάξι του Bojack από οχτώ επεισόδια πριν.