Όλες οι σειρές του CW που άρχισαν και τελείωσαν όσο παίζεται το ‘Supernatural’

Άσε μας ήσυχους ‘Εντατική’, κάνε παραπέρα ‘Law & Order’, τρέμε ‘Grey’s Anatomy’. Είναι καιρός να αποδεχτούμε πως το ‘Supernatural’ δε θα τελειώσει ποτέ. Η σειρά ξεκίνησε ως κάτι σαν ανθολογία μεταφυσικών εγκλημάτων, για δύο αδέρφια, πολλούς δαίμονες και ακόμα περισσότερη american original rock, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε μια μάχη με θεούς, αγγέλους, διαβόλους και δε συμμαζεύεται.

Έκανε πρεμιέρα στο πάλαι ποτέ The WB, ένα νεανικό δίκτυο που σχεδόν γέννησε το μοντέρνο Χόλιγουντ στις 13 Σεπτεμβρίου του 2005. Εκείνη ήταν η τελευταία σεζόν εκείνου του δικτύου, το οποίο συγχωνεύτηκε με το επίσης μικρό UPN και μαζί σχημάτισαν αυτό που μέχρι και σήμερα επιβιώνει (θριαμβεύει μη σου πω) ως CW.

Το CW, το αμερικάνικο δίκτυο με τις περισσότερες σειρές που βλέπεις αυτή τη στιγμή (κι αν δεν ισχύει η πρόταση αυτή, τότε εσύ χάνεις) κάνει πρεμιέρα κάπου μισή ντουζίνα σειρές το χρόνο απλώνοντας σταθερά και προσεκτικά το brand του. Έχει 4 σειρές με υπερήρωες της DC (‘Supergirl’, ‘Flash’, ‘Legends of Tomorrow’, ‘Arrow’) και τις πιο υπόγεια subversive ρομ κομ που υπάρχουν στην τηλεόραση (‘Crazy Ex-Girlfriend’, ‘Jane the Virgin’) και έχει και μια τιμιότατη συλλογή από λοιπές fantasy / δυστοπικές νεανικές σαπουνόπερες, από το ‘Vampire Diaries’ ως το ‘The 100’.

(Επίσης έρχεται και το ‘Riverdale’, μια διασκευή του ‘Archie’ που έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς ως ‘Dawson’s Twin Peaks’ και μοιάζει φανταστικό.)

1

Και, φυσικά, το ‘Supernatural’. Τον μπαμπάκα όλων. Τη σειρά που βρίσκεται στο CW από την πρώτη στιγμή ύπαρξής του και, όλα τα σημάδια δείχνουν, ως την τελευταία. Πριν λίγες μέρες η σειρά ανανεώθηκε για 13η σεζόν- εγώ αν ήμουν η κόλαση και τα έβαζα με τους Winchester, ειλικρινά μετά από τέτοια επιμονή τόσων χρόνων απλά θα το έκλεινα το μαγαζί και θα πήγαινα διακοπάρες.

Το ‘Supernatural’ δεν είναι απλά η σειρά-σημαία, η σειρά-στυλοβάτης του CW, είναι η γέφυρά μας με μια άλλη εποχή. Όταν το ‘Supernatural’ έκανε πρεμιέρα, το CW δεν υπήρχε καν. Η Ελλάδα ζούσε την μετα-Ολυμπιακή δόξα, ο Mourinho είχε μόλις πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα με την Τσέλσι, o Nolan είχε μόλις γυρίσει το ‘Batman Begins’, στο ΗΒΟ παιζόταν ακόμα το ‘Sopranos’, και το ‘Star Wars’ που υπήρχε στις αίθουσες ήταν το ‘Revenge of the Sith’. Τι εποχές.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Με το ‘Supernatural’ λοιπόν να συνεχίζει να ξαποστέλνει τον Reaper με μεγαλύτερη ευκολία κι από τα αδέρφια Winchester, κάνουμε μια αναδρομή σε όλες τις άλλες σειρές που έζησαν και πέθαναν στο ενδιάμεσο. Ξέρεις πώς βλέπεις παλιά επεισόδια και περνάνε στο κάτω μέρος της οθόνης (ή πάνω στο σήμα του δικτύου) διαφημίσεις για σειρές που είχες ξεχάσει πως υπήρξαν; Αχ, οι αναμνήσεις.

Καθίσαμε λοιπόν και βρήκαμε όλες τις σειρές του CW που ξεκίνησαν ΚΑΙ τελείωσαν όσο παίζεται το ‘Supernatural’. Δεν βάλαμε σειρές παλιότερες από αυτό, γιατί αυτή είναι η γοητεία, αυτό είναι το point: To ‘Supernatural’ παίζεται τόσο αδιανόητα πολύ καιρό, που όσο ο Sam κι ο Dean αλητεύουν στην επαρχιακή αμερική παρέα με ένα κολτ και τη δισκογραφία των Kansas, υπάρχουν δεκάδες και δεκάδες σειρών που κάποιος τις συνέλαβε, τις έγραψε, τις γύρισε, ξεκίνησαν να προβάλλονται, συνέχισαν να προβάλλονται, και μετά σταμάτησαν.

Κι οι Winchester συνεχίζουν περήφανα τις διαδρομές τους.

Πόσες από αυτές θυμάσαι; (Στις παρενθέσεις ημερομηνία πρεμιέρας και η διάρκεια ζωής της κάθε σειράς.)

The Vampire Diaries (10 Σεπτεμβρίου 2009, 8 σεζόν). Δεν έχει τελειώσει ακόμα αλλά το φινάλε έχει ήδη ανακοινωθεί για αυτή την άνοιξη. Αργότερα αυτό το μήνα η Nina Dobrev πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Vin Disel στο νέο ‘xXx’ και μπράβο, της αξίζει κάθε ευτυχία.

9O21O (2 Σεπτεμβρίου 2008, 5 σεζόν). Αν με γύρναγες ανάποδα στο μπαλκόνι και με τίναζες στον αέρα ειλικρινά δε θα φανταζόμουν ότι αυτό το reboot κράτησε 5 χρόνια. Πόση Shenae Grimes να αντέξει πια ένας άνθρωπος; Τελοσπάντων, εμφανίστηκαν εδώ Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling και ο Nat του Peach Pit, οπότε κάτι καλό βγήκε από τη φάση.

Aliens in America (1 Οκτωβρίου 2007, 1 σεζόν). Μουσουλμάνος μαθητής έρχεται από το Πακιστάν στο Γουισκόνσιν στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών και μένει με την οικογένεια του Luke από το ‘Gilmore Girls’. Μπροστά από την εποχή του, και ταυτόχρονα φοβάμαι στην ιδέα του πώς θα φαίνεται σήμερα.

Beauty & the Beast (11 Οκτωβρίου 2012, 4 σεζόν). Αυτό που το τέρας ήταν απλά ένας μοντέλος με κάτι γρατζουνιές στη μούρη. Ντροπή κάπου.

Containment (19 Απριλίου 2016, 1 σεζόν). ‘Μίνι σειρά’.

Cult (19 Φεβρουαρίου 2013, 1 σεζόν). Ψυχολογικό θρίλερ με την Alona Tal (‘Veronica Mars’, ‘Supernatural’), την Jessica Lucas (‘Melrose Place’) και την Marie Avgeropoulos (‘The 100’) που κράτησε μόλις 13 επεισόδια. Το πιο θλιβερό CW ερμηνευτικό super-group.

Easy Money (5 Οκτωβρίου 2008, 1 σεζόν). Προς τα τέλη των ‘00s το CW νοίκιαζε τις ώρες του Κυριακάτικου προγράμματός του σε ένα ανεξάρτητο στούντιο επειδή βασικά δεν κατάφερε ποτέ να προγραμματίσει κάτι έστω στοιχειωδώς πετυχημένο εκεί. Οι νοικάρηδες MRC προγραμμάτισαν δύο σειρές, το ‘Easy Money’ και το ‘Valentine’, που κόπηκαν και οι δύο πάνω στο δίμηνο. Μετά από αυτή τη συνταρακτική επιτυχία, το CW πήρε πίσω τις Κυριακές του και, για να μη τα πολυλογούμε, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα εκείνες τις μέρες καθορίζεται από τους τοπικούς σταθμούς-αναμεταδότες, πχ στο Κάνσας μπορεί να δείχνουν ‘Αθλητική Κυριακή’, στο Σιατλ το αντίστοιχη Τηλεφώς με εκπομπές φυσικής διατροφής και καλής όπερας, και στη Νέα Υόρκη ένα πάνελ διάρκειας δύο ωρών για την πολιτιστική σημασία του ‘Hamilton’.

Emily Owens, M.D. (16 Οκτωβρίου 2012, 1 σεζόν). Αδικημένο διαμαντάκι alert! Πρωταγωνιστούσε μια από τις κόρες της Meryl Streep (φυσικά και δε θυμάμαι ποια) και όταν κόπηκε η δημιουργός Jennie Snyder Urman έφτιαξε για το δίκτυο το ‘Jane the Virgin’, η κόρη της Meryl Streep έπαιξε σε κάποιο εκ των ‘Mr. Robot’, ‘The Good Wife’, ‘Ricki and the Flash’ (ξανά, φυσικά και δε θυμάμαι ποια παίζει στο καθένα), o Justin Hartley πρωταγωνιστεί στο ‘This Is Us’, η Aja Naomi King στο ‘How to Get Away with Murder’, οπότε τελοσπάντων γενικά όλα καλά εξελίχθηκαν για όλους τους εμπλεκόμενους.

Everybody Hates Chris (22 Σεπτεμβρίου 2005, 4 σεζόν). Αυτό ξεκίνησε λίγες μέρες μετά το ‘Supernatural’ στο UPN, το κανάλι που εν τέλει συγχωνεύτηκε με το WB για να δημιουργήσουν το CW. Το πρώτο τεύχος Entertainment Weekly που αγόρασα ποτέ είχε εξώφυλλο τον Chris Rock.

Τώρα θέλω να ψάξω να βρω το τεύχος για να διαβάσω όλο το scoop 'για τη σειρά Star Wars'

Gossip Girl (19 Σεπτεμβρίου 2007, 6 σεζόν). LEGEND.

Hart of Dixie (26 Σεπτεμβρίου 2011, 4 σεζόν). Ένα από αυτά τα περίεργα ρομ κομ με τη Rachel Bilson του ‘O.C.’ (δεν το έχω δει δε ξέρω αν φάνηκε).

Hellcats (8 Σεπτεμβρίου 2010, 1 σεζόν). Μέχρι και το ‘Full House’ έχει αναβιώσει αλλά ένας άγιος άνθρωπος να φέρει πίσω στη ζωή το ‘Hellcats’ δεν έχει βρεθεί. Αυτοί είμαστε.

Hidden Palms (30 Μαϊου 2007, 1 σεζόν). Σειρά μυστηρίου του Kevin Williamson με την Amber Heard. Πρέπει να προσπάθησα να το ξεκινήσω 6-7 φορές σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, κυρίως λόγω της Amber Heard μη λέω και ψέμματα, ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω τρίτο επεισόδιο.

Life Is Wild (15 Μαϊου 2007, 1 σεζόν). Εδώ έχουμε φτάσει στα βάθη του CW lore πλέον. Άντεξε μία σεζόν, για κτηνίατρο που τα μαζεύει και μετακομίζει οικογενειακώς στην Αφρική. Για κάποιο μυστήριο λόγο θυμάμαι να το δείχνει αραιά και πού η ελληνική τηλεόραση (θέλω να πω Σκάι, δε θα πάρω και όρκο) περισσότερο από ό,τι κι η ίδια η Αμερικάνικη. ¯\_(ツ)_/¯

Life Unexpected (18 Ιανουαρίου 2010, 2 σεζόν). Ασήμαντο αλλά προφανώς και το έχω δει όλο επειδή Shiri Appleby. Μια σύντομη λίστα πραγμάτων που έχω δει αποκλειστικά για τη Shiri Appleby: Τυχαία επεισόδια ‘E.R.’, τυχαία επεισόδια ‘Code Black’, τυχαία επεισόδια ‘Chicago Fire’, όλο το ‘Life Unexpected’, όλο το ‘Six Degrees’, το ‘quarterlife’, το θρίλερ ‘Swimfan’, για δεύτερη φορά του ‘Roswell’. Περιττό να πω πως όταν το ‘UnREAL’ προέκυψε όντως καλό ήταν πρακτικά σα να κέρδισα καμιά 40αριά ώρες ζωής στην οικονομία του όλου πράγματος.

Melrose Place (8 Σεπτεμβρίου 2009, 1 σεζόν). Είμαστε αρκετά βαθιά στο άρθρο ώστε να είματε όλοι ασφαλείς από πιθανή εκτόξευση HOT TAKE; Ελπίζω να είμαστε επειδή το ‘Melrose Place’ του ‘09 είναι legit φοβερή σειρά. Το καστ είναι peak-CW (ξανθοί douchebags, μετέπειτα τριτοτέταρτοι DC υπερήρωες, Ashley ‘LOL’ Simpson, niceguy με φεντόρα, Katie ‘δευτέρα παρουσία της Heather Locklear’ Cassidy), το σαπούνι είναι τόσο σαπουνένιο που κάνει φούσκες με το που πατάς play, το camp του δράματος είναι τερματισμένο σε σημείο που θα έκανε περήφανο ακόμα και το ορίτζιναλ, και επίσης -να το πούμε κι αυτό- η σειρά ήξερε τι να κάνει με τα cameos των παλιών χαρακτήρων που επέστρεψαν. Ο Michael Mancini ήταν ουσιαστικό κάθαρμα για άλλη μια φορά, η Amanda ήρθε για κόντρες με τη Nu-Amanda, και η Sydney πεθαίνει στην πρώτη σκηνή. Πάω παρακάτω προτού ξεχάσω από πού ξεκίνησα κι απλά συνεχίσω να μιλάω για το ‘Melrose Place’ αν και ας είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό το σημείο του ποστ πια δε νομίζω να περιμένει κανείς συνοχή ή σύνεση.

Nikita (9 Σεπτεμβρίου 2010, 4 σεζόν). Αυτό με την Maggie Q, που με κάποιο τρόπο άντεξε για 4 χρόνια. Οπότε ναι, αν αυτό παιζόταν για 4 χρόνια προφανώς και το ‘Supernatural’ θα παίζεται για 28, λογικό.

Privileged (9 Σεπτεμβρίου 2008, 1 σεζόν). Υποτιμημένο και αδικοχαμένο. Η στάνταρ σειρά που προτείνω σε φανς του ‘Gilmore Girls’.

Pussycat Dolls Present (6 Μαρτίου 2007, 2 σεζόν). Δεν έβαλα reality στη λίστα γιατί είναι καμιά έξτρα 20αριά και έχουν τίτλους όπως ‘Oh Sit!’ (διαγωνισμός με μουσικές καρέκλες), ‘H8R’ (για celebrities που αντιμετωπίζουν κόσμο που τους μισεί) και ‘Farmer Wants a Wife’ (ό,τι καταλαβαίνεις). Εξάλλου το μόνο αληθινά καλό ριάλιτι του CW ήταν το ‘America’s Next Top Model’ που όμως προϋπήρχε του ‘Supernatural’ οπότε έτσι κι αλλιώς δε θα αναφερόταν. Ήθελα όμως να βρω ένα χώρο για να αναφέρω ετούτο εδώ, που ξεκίνησε την πρώτη χρονιά ως αναζήτηση του επόμενου μέλους των Pussycat Dolls, με τη νικήτρια να εμφανίζεται ως μέλος του γκρουπ για μία μόνο φορά (στην παρουσίαση του προγράμματος του CW για την επόμενη σεζόν) και μετά να αποχωρεί για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Θρίαμβος. Στη 2η σεζόν σχηματίστηκαν οι Girlicious:

2

Reaper (25 Σεπτεμβρίου 2007, 2 σεζόν). Με θυμάμαι ακόμα να εντυπωσιάζομαι που είχε γυρίσει τον πιλότο ο Kevin Smith, αθώες εποχές.

Reign (17 Οκτωβρίου 2013, 4 σεζόν). Όπως και το ‘Vampire Diaries’, κι αυτό λήγει φέτος την άνοιξη. Θα μείνει στην ιστορία ως η φορά που το CW δοκίμασε τις δυνάμεις του σε ιστορικό fiction. Τι έχουμε ζήσει.

Ringer (13 Σεπτεμβρίου 2011, 1 σεζόν). Η επιστροφή της Sarah Michelle Gellar στην τηλεόραση έχει αφήσει ως μεγαλύτερο κληροδότημα στην ποπ κουλτούρα το ότι βγαίνει πάντα ως αποτέλεσμα πάνω δεξιά στο google κάθε φορά που ψάχνω το Ringer για να μπω να διαβάσω για NFL.

Runaway (25 Σεπτεμβρίου 2006, 1 σεζόν). Δεν έχω καμία ανάμνηση αυτού του πράγματος, αλλά έπαιζε ο Donnie Wahlberg και προβλήθηκαν τρία ολόκληρα επεισόδια.

Significant Mother (3 Aυγούστου 2015, 1 σεζόν). Ούτε αυτό έχω ιδέα τι είναι αλλά τουλάχιστον αυτό παίχτηκε αυγουστιάτικα μες στον καύσωνα της Peak TV οπότε έχω δικαιολογία, για το άλλο με ολόκληρο Donnie Wahlberg απλά ντρέπομαι.

Star-Crossed (17 Φεβρουαρίου 2014, 1 σεζόν). Η κόρη του coach Taylor από το ‘Friday Night Lights’ τα φτιάχνει με εξωγήινο πιτσιρικά σε μια σειρά που διαδραματίζεται, για κάποιο λόγο, το 2024. Όταν θα παίζεται ακόμα το ‘Supernatural’ δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που έφυγε όσο αθόρυβα ήρθε.

The Beautiful Life: TBL (16 Σεπτεμβρίου 2009, 1 σεζόν). Αχ τι αναμνήσεις. Αυτό εδώ ήταν σειρά παραγωγής Ashton Kutcher και ήταν ‘η επιστροφή της Mischa Barton στην τηλεόραση’ για μια παρέα μοντέλων. Συμπρωταγωνιστούσε η Elle Macpherson (‘Batman & Robin’). Η σειρά, που προμοταρίστηκε με τα αρχικά ‘TBL’ αντί με το actual όνομά της, πιθανώς επειδή ως γνωστόν Έτσι Ομιλούν Οι Νέοι, κόπηκε 7 μέρες μετά την πρεμιέρα της. Προβλήθηκαν δύο επεισόδια. Δύο! Έτσι γλεντάνε οι νέοι, CW.

The Carrie Diaries (14 Ιανουαρίου 2013, 2 σεζόν). Πρίκουελ του ‘Sex and the City’ με την πιτσιρίκα Carrie στα ‘80s. Ακόμα θρηνώ που δεν γυρίστηκε ποτέ τελικά το ‘80s πρίκουελ που πραγματικά θέλαμε, δηλαδή το ‘Valley Girls’ με τις έφηβες αδερφές van der Woodsen των Brittany Snow και Krysten Ritter. ‘80s χιπ σαπουνόπερα με Brittany Snow και Krysten Ritter ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μετά χαράς θα έβαζα αυτή τη σειρά στο τοπ-10 μου του 2009 παρόλο που δεν γυρίστηκε καν. Υπάρχει μόνο ένας backdoor πιλότος προς το τέλος της 2ης σεζόν ‘Gossip Girl’.

The Game (1 Οκτωβρίου 2006, 9 σεζόν). Spin-off του ‘Girlfriends’, μιας εκ των πιο πετυχημένων σειρών του UPN που μεταφέρθηκε στο CW.

The Messengers (17 Απριλίου 2015, 1 σεζόν). Θα ήθελα να μιλήσω λίγο ακόμα για την Brittany Snow και την Krysten Ritter στα ‘80s, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύετε θα αργούσε να κάνει μιούζικαλ επεισόδιο η σειρά; Και τι θα γινόταν όταν ερχόταν στο καστ κι η Anna Kendrick;

3

The Secret Circle (15 Σεπτεμβρίου 2011, 1 σεζόν). Ποτέ δεν κατάλαβα αν τελικά αυτό ήταν spin-off του ‘Vampire Diaries’ ή όχι. Το ψιλοχάζεψα σχεδόν όλο όπως και νά’χει. Έπαιζε η Britt Robertson του ‘Life Unexpected’, μια διαρκής επίπονη υπενθύμιση πως δεν έπαιζε κι εδώ η Shiri Appleby.

The Tomorrow People (9 Οκτωβρίου 2013, 1 σεζόν). Κουραστήκατε ή ακόμα; Επειδή εγώ κουράστηκα. Αν είχε παιχτεί μια σεζόν παραπάνω το ‘Supernatural’ θα το είχα παρατήσει το άρθρο πριν τελειώσει.

Valentine (5 Οκτωβρίου 2008, 1 σεζόν). Η άλλη σειρά του MRC που κράτησε για δυο μήνες. Όποτε ακούω ‘Valentine’ σκέφτομαι το φριχτό θρίλερ με τη Denise Richards και τον David Boreanaz, το οποίο είναι ένας ειλικρινά θλιβερός συνειρμός να κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος για τη λέξη valentine.

Μπόνους!

Frequency (5 Οκτωβρίου 2016) & No Tomorrow (4 Οκτωβρίου 2016). Φετινές σειρές του δικτύου κι οι δύο, με πολύ κακές μετρήσεις θεαματικότητας και αξιοσημείωτη απουσία από την πρόσφατη ανακοίνωση του CW με την οποία ανανέωσε 7 σειρές του.

Ανάμεσα στις οποίες ήταν, φυσικά, το ‘Supernatural’. Πάντα θα είναι εκεί το ‘Supernatural’. Sam, Dean; Carry on my wayward sons.

4