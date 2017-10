Το καλύτερο επεισόδιο από κάθε σεζόν του South Park

Το 'South Park' είναι αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες σειρές ενήλικου καρτούν που έχουν υπάρξει. Έκανε την πρεμιέρα του το 1997 και μπροστά στο να βγάλει χιούμορ δεν φρέναρε ποτέ και μπροστά σε τίποτα.

Εμείς πιστοί της σειράς, διαλέγουμε το καλύτερο επεισόδιο από κάθε σεζόν και χαιρετίζουμε τη νέα 21η που μόλις ξεκίνησε.

1η σεζόν - Cartman's Mom Is a Dirty Slut

Στο 13ο και τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του 'South Park' είναι αφιερωμένο στην αναζήτηση του πατέρα του Cartman. Η μαμά του είχε πολυποίκιλη ερωτική ζωή, έτσι οι υποψήφιοι είναι πολλοί. Η απάντηση μένει ανοιχτή για την δεύτερη σεζόν, μόνο που δεν απαντάται ούτε τότε, αλλά τέσσερις σεζόν μετά, σε ένα επεισόδιο που υπάρχει επίσης στη λίστα μας.

2η σεζόν - Spookyfish

H θεία του Stan του φέρνει κατά την επίσκεψή της δώρο ένα χρυσόψαρο. Το χρυσόψαρο είναι διαβολικό και μέσα στη γυάλα του σχηματίζονται απειλητικά μηνύματα, ενώ αρχίζουν να συμβαίνουν διάφοροι ανεξήγητοι θάνατοι, εννοείται μεταξύ αυτών και του Kenny.

3η σεζόν - Chinpokomon

Ναι το 'South Park' είναι τόσο παλιό ώστε πρόλαβε να κάνει σατιρικό επεισόδιο για τα Pokemon, όταν ήταν ακόμη στην ακμή τους. Στο 11ο επεισόδιο τα παιδιά είναι ξετρελαμένα με τη νέα γιαπωνέζικη τρέλα την σειρά 'Chinpokomon' και τα παιχνίδια που βγάζει. Όλο όμως είναι ένα σχέδιο για να πέσει η αμερικάνικη κυβέρνηση.

4η σεζόν - Fat Camp

Η μαμά του Cartman τον αναγκάζει να πάει σε fat camp και εκείνος αποδρά, ενώ ο Kenny αποκτά το δικό του σόου στην τηλεόραση μετά από μια σειρά από ακραία και αηδιαστικά πράγματα που κάνει με αντίτιμο τα λεφτά.

5η σεζόν - Scott Tenorman Must Die

Και αυτό είναι το επεισόδιο -το 4ο της σεζόν για την ακρίβεια- για το οποίο μιλήσαμε πριν λίγο που αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του πατέρα του Cartman. Το επεισόδιο θεωρείται από πολλούς το καλύτερο της σειράς.

6η σεζόν - The Return of the Fellowship of the Ring to the Two Towers

O Stan, ο Kyle, ο Cartman και ο Kenny παίζουν 'Lord of the Rings' στο16o επεισόδιο της σεζόν. Οι γονείς του Stan μπερδεύουν μια σκληρή πορνογραφική κασσέτα με την κασσέτα για το 'Lord of the Rings' και τη στέλνουν στους γονείς του Butters. Τότε δίνουν στα παιδιά την αποστολή να την πάρουν πίσω χωρίς να κοιτάξουν το περιεχόμενο γιατί είναι κυριευμένο από μια μεγάλη σκοτεινή δύναμη.

7η σεζόν - Casa Bonita

Στο 11ο επεισόδιο της σεζόν, ο Butters νομίζει πως ο κόσμος τελείωσε και ότι είναι από τους λίγους επιζώντες. Μπερδεύει ένα σκουπιδότοπο με την 'καινούρια' Γη και αποφασίζει να χτίσει τον πολιτισμό από την αρχή.

8η σεζόν - Goobacks

Το South Park δέχεται ένα κύμα μεταναστών από το 3045, οι οποίοι ταξίδεψαν μέσω μίας χρονικής πύλης για να βρουν δουλειά. Προσφέρουν φτηνά εργατικά χέρια και έτσι τα παιδιά χάνουν τις δουλειές τους.

9η σεζόν - The Death of Eric Cartman

Οι φίλοι του Cartman τον αγνοούν τόσο πολύ, επειδή έχουν βαρεθεί τον κακό χαρακτήρα του, που εκείνος αρχίζει να πιστεύει πως πέθανε και έχει γίνει πια φάντασμα.

10η σεζόν - Cartoon Wars I και II

Δύο σε ένα είναι το καλύτερο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν. Το 'Cartoon Wars' είναι χωρισμένο σε δύο μέρη και κάνει το απόλυτο dissing στο 'Family Guy'. Το επεισόδιο άρεσε τόσο πολύ στον δημιουργό του 'Simpsons', Matt Groening, που έστειλε λουλούδια στους δημιουργούς του 'South Park'.

11η σεζόν - Imaginationland

Συνεχίζουμε με τις κλεψιές στη λίστα αφού το καλύτερο επεισόδιο της 11ης σεζόν είναι το 'Imaginationland' το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Ο Cartman βλέπει έναν καλικάτζαρο και τα παιδιά καταλήγουν στην Imaginationland που όλα τα μυθικά πλάσματα είναι αληθινά.

12η σεζόν - Major Boobage

Ο Kenny εθίζεται στο νέο ναρκωτικό που έχει κυκλοφορήσει και έχει τρελάνει τον κόσμο. Κάνει μυτιές σε ένα υγρό που εκκρίνουν αρσενικές γάτες όταν βρίσκονται σε άμυνα. Τότε η κυβέρνηση απαγορεύει τις γάτες.

13η σεζόν - Fishsticks

Ο Jimmy Valmer είναι αυτός που σκέφτηκε το πιο αστείο ανέκδοτο στον κόσμο, ο Cartman όμως παίρνει και αυτός μερίδιο στην αναγνώριση. Εντωμεταξύ ο μόνος που δεν πιάνει το πιο αστείο ανέκδοτο στον κόσμο είναι ο Kanye West.

14η σεζόν - You Have 0 Friends

O Kyle κάνει friend στο Facebook τον Kip Drordy, ο οποίος δεν έχει κανέναν άλλο φίλο και εξ αιτίας αυτού μένει ο ίδιος ο Kyle χωρίς κανένα φίλο.

15η σεζόν - You're Getting Old

Σε αυτό το επεισόδιο πάλι, μένει ο Stan χωρίς φίλους. Αφού έκλεισε το 10ο έτος της ηλικίας του άρχισε να νιώθει πολύ μεγάλος και να φέρεται ξενέρωτα. Έτσι τα παιδιά τον απομακρύνουν.

16η σεζόν - Cash for Gold

Τα παιδιά επισκέπτονται ένα ενεχυροδανειστήριο και λίγο μετά ο Cartman ξεκινά μια επιχείρηση που πουλά μέσω τηλεμάρκετινγκ φτηνά κοσμήματα σε πολύ υψηλές τιμές.

17η σεζόν - Black Friday

Είναι η παρωδία του 'South Park' για το 'Game of Thrones'. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο; Η παρωδία συνεχίζεται και στα δύο επόμενα επεισόδια το 'A Song of Ass and Fire' και το 'Titties and Dragons'. Αλλά το πρώτο είναι το καλύτερο.

18η σεζόν - Gluten Free Ebola

O δάσκαλος των παιδιών Mr Mackey σταμάτησε να τρώει γλουτένη και μιλάει συνέχεια για το πόσο καλό του έκανε. Κανείς δεν τον αντέχει.

20η σεζόν - Member Berries

Το πρώτο επεισόδιο της περσινής σεζόν του 'South Park' δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την Hillary και τον Trump. Μεταξύ άλλων βέβαια σατίρισε και τη νοσταλγία αλλά και τα reboot που είναι η ποπ αρρώστια (;) της εποχής μας.

Για τους φανατικούς της σειράς, να πούμε ότι στις 17 Οκτωβρίου έρχεται και το video game South Park: The Fractured but Whole από την Ubisoft για PS4, XBOX One και PC.