Η χρονιά που ο Louis CK δεν έκανε τίποτα, κάνοντας τα πάντα

Όταν ο Louis CK ήταν μικρός, έβλεπε τη μητέρα του να γυρίζει κουρασμένη από τη δουλειά και το μόνο που είχε να χαζέψει στην τηλεόραση ήταν πολύ κακά προγράμματα. Αυτό τον έκανε να θέλει να δουλέψει στην τηλεόραση και να την φτιάξει προς το καλύτερο. Από το 1985 που σε ηλικία 18 χρονών δούλεψε ως τεχνικός σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, μέχρι το 1993 που έπιασε την πρώτη του κανονική δουλειά στην βιομηχανία γράφοντας για το 'Late Night with Conan O’ Brien' και ως το 'Louie' που του έφερε τη διεθνή επιτυχία, ο Louis CK είχε μια συνεχή παρουσία στην τηλεόραση. Το 2016 όμως την έφτιαξε περισσότερο από ποτέ.

Και δεν αρκέστηκε μόνο εκεί.

Ο Louis CK πήρε μια μέρα τηλέφωνο τον Zach Galidfianakis και τον ρώτησε αν θέλει να κάνει μια σειρά μαζί του. Ο Zach συμφώνησε και στις 21 Ιανουαρίου του 2016 έκανε πρεμιέρα στο FX το 'Baskets' με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως Chip Baskets, έναν επίδοξο κλόουν, με σπουδές στο Παρίσι που δουλεύει σε ροντέο και ελπίζει να φύγει από εκεί και να γίνει επιτυχημένος στο επάγγελμά του. Ο Chip κάνει παρέα με την υποτονική Martha, τσακώνεται με τον δίδυμο αδερφό του Dale (που παίζει πάλι ο Galifianakis) και προσπαθεί να ξεφύγει από τον έλεγχο της μητέρας του Mama-Baskets (την οποία παίζει ο κωμικός Louie Anderson –αυτό έχει ξαναγίνει και με τη μητέρα του Λιάκους το ίδιο επιτυχημένα).

Η σειρά είναι ίσως το πιο αστείο πράγμα που βγήκε το 2016 με το αστείο να πηγάζει κυρίως από το πόσο loser, μίζερη και cringe είναι η ζωή όλων των ηρώων και πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει σε κάθε επεισόδιο- εξ ου και πρακτικά μιλαμε για ένα είδος black comedy. Η δεύτερη σεζόν ευτυχώς δεν αργεί, έρχεται στις 19 Ιανουαρίου του 2017.

Στις 30 Ιανουαρίου του 2016, ο Louis CK έβγαλε από το πουθενά στην ιστοσελίδα του το πρώτο επεισόδιο 'Horace and Pete'. Το επεισόδιο κόστιζε 5 δολάρια για να το κατεβάσεις και ο CK δέχτηκε κριτική για αυτό, εξηγώντας ωστόσο μετά τις δυσκολίες της παραγωγής μιας τέτοιας σειράς, η οποία προήλθε εξ ολοκλήρου από την τσέπη του, παρακάμπτοντας κάθε πιθανό σύστημα οργανωμένης διανομής. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό για τα μετέπειτα επεισόδια μειώθηκε στα 3 δολάρια έκαστο.

Το 'Horace and Pete' όμως συζητήθηκε εκτός από την ιδιαιτερότητα της διανομής του, και για το πόσο καλό ήταν. Καινοτόμο και ξεχωριστό, κανείς δεν είχε να πει ένα κακό λόγο για τη σειρά μα και κανείς δεν ήξερε που ακριβώς το πήγαινε ο Louis. (Ενδεχομένως, αρχικά, ούτε κι ο ίδιος.) Στημένο με θεατρικό σκηνικό, θεατρική σκηνοθεσία, γραφή αλλά και ερμηνείες αλλά και χωρισμένο το κάθε επεισόδιο σε δύο πράξεις, αυτό που βλέπαμε ήταν κάτι που ξέφευγε από όλα τα είδη σειρών που έχουμε δει ως τώρα.

Ο Horace, που τον υποδύεται ο Louis CK και ο Pete, που τον υποδύεται ο Steve Buscemi, έχουν ένα μπαρ στο Μπρούκλυν που χρονολογείται από το 1916. Το μπαρ πηγαίνει από γενιά σε γενιά στους άντρες της οικογένειας που έχουν τα ονόματα Horace και Pete. Η σειρά πραγματεύεται σκληρά θέματα, όπως ο καρκίνος και οι ψυχικές ασθένειες, η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα τη στιγμή που διανύουμε, αλλά και ζητήματα ταυτότητας, φύλου, τάξης και προέλευσης. Περιτριγυρίζεται δε από αλήθειες για τη ζωή των ηρώων που σιγά σιγά αποκαλύπτονται και στους ίδιους αλλά και στο θεατή, καθώς εξετάζεται η σχέση των δύο βασικών ηρώων μεταξύ τους αλλά και με τους άλλους.

Μέχρι τον Απρίλιο που τελείωσαν, βλέπαμε μία το 'Horace and Pete' και μία το 'Baskets' και υποκλινόμασταν στην ευφυΐα του Louis CK. Στο ενδιάμεσο έκανε και ένα guest στη σειρά 'Portlandia' που παίζει πάλι τον εαυτό του, αλλά σε πιο asshole έκδοση. Και περίπου τότε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι σαν πολύ να αργεί η καινούρια σεζόν 'Louie'.

Τελικά η έκτη σεζόν της σειράς δεν βγήκε ποτέ και ο κωμικός έκανε ασαφείς δηλώσεις ως προς αυτή, γιατί όντως δεν ξέρει αν θα βγει ποτέ. Δεν ένιωθε πια αυτόν τον χαρακτήρα όπως είπε, ούτε είχε ιστορίες για αυτόν. Ίσως και βγει ξανά κάποτε όταν το νιώσει (ίσως σε ένα crossover επεισόδιο με το 'Better Things' θέλω να πιστεύω εγώ). Κάπου εκεί βρήκε και το χρόνο να συμμετάσχει και στο τηλεπαιχνίδι 'Jeopardy', όπου φυσικά νίκησε.

Έχει φτάσει Ιούλιος και βγαίνει στις αίθουσες η animated ταινία 'The Secret Life of Pets' της, κάτι σαν 'Toy Story' αλλά με ζώα. Ο Louis CK έδωσε την φωνή του στον Max, τον πρωταγωνιστή της, ένα φιλικό και πιστό σκυλάκι. Πήραμε έτσι τη δόση μας μέχρι νά'ρθει ο Σεπτέμβρης.

Και φτάνουμε στον Σεπτέμβριο 2016, με τον Louis CK να επιστρέφει και πάλι στην μικρή οθόνη με δύο καταπληκτικές σειρές: το 'Βetter Things' και το 'One Mississippi'. Το 'Better Things' είναι βασισμένο στη ζωή της Pamela Adlon ως ηθοποιού και single μητέρας τριών κοριτσιών στην εφηβεία τους, κάτι σαν μια εκδοχή των θεματικών του 'Louie' από μια γυναικεία οπτική. Αν το 'Louie' είναι ο He-Man, το 'Better Things' είναι η She-Ra.

Η Adlon είναι γνωστή μας από τις συνεργασίες της με τον Louis CK. Στο 'Lucky Louie' έπαιζε τη γυναίκα του και στο 'Louie' έπαιζε το αίσθημά του. Στο 'Better Things' από την άλλη, ο Louis CK δεν παίζει, αλλά κάνει την παραγωγή, συν-γράφει τα επεισόδια, όπως και σκηνοθετεί ένα από αυτά. Όπως έχει πει και η ίδια η Adlon σε συνέντευξή της, στην αρχή σκέφτονταν με το Louis μήπως κάνουν κάτι διαφορετικό, όμως η πραγματική της ιστορία ήταν από μόνη της πολύ ενδιαφέρουσα για να μην ειπωθεί. Οι περισσότερες -αν όχι όλες- από τις ιστορίες που βλέπουμε είναι αληθινές, ενώ μέχρι και η διακόσμηση του σπιτιού (κάτι που σίγουρα προσέχει ο θεατής) που μένει η τηλεοπτική Sam με τις κόρες της είναι γεμάτη με τους πίνακες από έργα τέχνης που είχε στο σπίτι της η Adlon.

Το 'One Mississippi' βαδίζει και αυτό στα γνωστά 'Louie' μονοπάτια αλλά ταυτόχρονα και όχι. Στο συγκεκριμένο ο Louis CK βάζει την υπογραφή του μόνο στην παραγωγή. Τα υπόλοιπα αφήνονται στην Tig Notaro και πολύ καλά γίνεται. Και αυτό βασίζεται στην πραγματική της ζωή της δημιουργού: Η Tig είναι ραδιοφωνική παραγωγός, λεσβία (χωρίς αυτό να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα προς συζήτηση) και αναρρώνει από τη μαστεκτομή που υποβλήθηκε λόγω καρκίνου. Η μητέρα της πεθαίνει εξ αιτίας ενός ατυχήματος και εκείνη επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε και βρίσκει τον αδερφό της και τον πατριό της. Στη σειρά παρεμβάλλονται flashbacks αλλά και φαντασιώσεις της Tig, οι οποίες είναι από τα πιο δυνατά και πολλές φορές κωμικά σημεία της σειράς.

Η σειρά είναι πιο δυσκολοχώνευτη αρχικά, λόγω των δύσκολων θεμάτων που εξετάζει (μεταξύ τους και η παιδική κακοποίηση), ειδικά όταν ξέρεις ότι τα περισσότερα από αυτά που βλέπεις της έχουν συμβεί. Γρήγορα όμως αγαπάς την Tig και θαυμάζεις το πραγματικά πολύ έξυπνο και απρόβλεπτο χιούμορ της. Το 'One Mississippi' εισάγει ακόμη ένα νέο είδος κωμωδίας, την traumedy, όπου το προσωπικό τραύμα αντιμετωπίζεται με τον κωμικορεαλιστικό τρόπο που έχουμε συνηθίσει από τις dramedy και μέσα από αυτό εξαγνίζεται(;) και από την πλευρά του δημιουργού και από την πλευρά του θεατή.

Στις 23 Οκτωβρίου, ο Louis CK ανέβασε στην ιστοσελίδα του το 'Barry Crimmin’s: Whatever threatens you', ένα stand-up σπέσιαλ μίας ώρας γραμμένο και παιγμένο από τον Barry Crimmin και σε παραγωγή-σκηνοθεσία του Louis CK. Όταν ο CK πρωτοξεκίνησε το stand-up σε κλαμπ στη Βοστώνη, ο Barry Crimmin ήταν ήδη μεγάλο όνομα στην κωμική σκηνή της, και υπεύθυνος για την γέννηση μιας ολόκληρης γενιάς κωμικών της Βοστώνης.

Ο Crimmin είναι ένας από τους all-time αγαπημένους κωμικούς του Louis CK και από αυτούς που τον επηρέασαν προσωπικά πολύ. Κάνει οξυδερκή πολιτική σάτιρα και διαθέτει σπάνιας ευφυίας χιούμορ. Αισθάνθηκε λοιπόν ο Louis CK, όπως θα πει, ότι χρειάζεται η φωνή του να ακουστεί και να γίνει γνωστή την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ (τζίφος βέβαια τελικά όπως θα μας δείξει η Ιστορία όσον αφορά το εκλογικό κομμάτι).

Στην περίπτωση του Barry Crimmin γίνεται απόλυτα φανερό κάτι που ισχύει και για την περίπτωση του Galidianakis, και της Adlon και της Tig Notaro (και λίγο παλιότερα και για τον Todd Barry). Ο Louis CK βλέπει το ταλέντο και τις δυνατότητες δημιουργών που ή δεν είναι τόσο γνωστοί και θέλει να τους βοηθήσει να έρθουν στο προσκήνιο γιατί έχουν κάτι να πουν (ή όπως με τον Zach τους δίνει την ευκαιρία να πάνε ένα βήμα παραπέρα). Ουσιαστικά ο Louis CK κάνει ακριβώς αυτό το «δες αυτή τη γαμάτη σειρά/ γαμάτο τύπο που ανακάλυψα» που θα πούμε στους φίλους μας ή στα σόσιαλ ή σε άρθρα σαν κι αυτό, αλλά σε τεράστια κλίμακα. Έχει γίνει ένας παγκόσμιας εμβέλειας διευθυντής προγράμματος που πιάνει όλα τα μέσα, και εδώ έρχεται το δεύτερο επίπεδο του επιτεύγματός του.

Την τελευταία χρονιά οι παραγωγές που έχει κάνει διατίθενται από το FX, το Amazon, το Netflix και από την προσωπική του σελίδα επί πληρωμή. Η διάθεση από την προσωπική του σελίδα αλλάζει τελείως τα τηλεοπτικά δεδομένα. Δίνει στον ίδιο απόλυτη δημιουργική ελευθερία και μια πιο προσωπική σχέση με το κοινό. Όπως είπε για το 'Horace and Pete' ήθελε να το διαθέσει ο ίδιος για να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει με αυτό και ίσως αργότερα το δώσει σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο. Το αντίτιμο που βάζει σε αυτά που κάνει είναι συνήθως 5 δολάρια και τα ζητάει από το κοινό, ακριβώς για να συνεχίσει να κάνει αυτά που κάνει.

Σε όλα αυτά που έκανε ο Louis CK το 2016 βάλτε και έναν ατελείωτο μαραθώνιο stand-up που ξεκίνησε από το Μάιο σε όλη την Αμερική (με κάποιες στάσεις στην Ευρώπη) και που θα διαρκέσει μέχρι και τον Ιανουάριο του ‘17. Ενώ στο ενδιάμεσο εμφανίστηκε και σε talk shows όπου αυτά που λέει είναι όπως πάντα μια παράσταση από μόνα τους.

Το 2016 ο Louie μας πήρε το 'Louie' αλλά μας έδωσε πιο πολλά από όσα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ας είναι και το 2017 ένα ακόμη Happy Louie Year.