Ο ρόλος του Bran στο Winterfell είναι ακόμη πιο σημαντικός απ’ όσο νομίζεις

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Bran στο ‘Game of Thrones’, ο νεαρός Stark ήταν ακόμη έξω από το Τείχος, αλλά χάρη στον καλό θείο Benjen, ένα βήμα πιο κοντά και σε αυτό και στο Winterfell.

Από τότε το επίσημο υλικό της σειράς για τον 7ο κύκλο μας έχει βάζει να κάνουμε υποθέσεις, αλλά εάν θες να παραμείνει παντελώς spoiler-free, ώρα να αποχωρήσεις από το ποστ.

Χωρίς να είμαστε σίγουροι για την ακριβή τοποθεσία του Bran στο τελευταίο τρέιλερ μιας και ο Βορράς δεν αποδίδεται ιδιαίτερα διαφορετικός από μέρος σε μέρος στη σειρά, οι πιθανότητες λένε ότι ο Bran και η νέα του αναπηρική πολυθρόνα (από κάπου ακούγονται βελάγματα χαράς από τη Meera) βρίσκονται στο Winterfell, στο σημείο του κήπου που είδαμε πρόσφατα τη Sansa να συναντά τον Littlefinger και την Catelyn παλαιότερα τον Ned.

Το Winterfell έχει, μάλιστα, και τα αρχαία δέντρα Weirwood που είναι το απαραίτητο εργαλείο του Bran για το greenseeing του, δηλαδή τα οράματα που του επιτρέπουν να ταξιδεύει στο παρελθόν.

Αν υποθέσουμε ότι ο Bran βρίσκεται πράγματι στο Winterfell, τότε έχει φτάσει εκεί ο πραγματικός του κληρονόμος. Ο Jon Snow, ακόμα κι αν ανακηρύχθηκε King in the North από τις οικογένειες του Βορρά - και ακόμα κι αν η Sansa νομιμοποίησε κατά κάποιον τρόπο τον νέο του ρόλο παραχωρώντας του την κάμαρα των γονιών του, τη Lord's Chamber, με το δικαίωμα που είχε ως Lady of Winterfell - παραμένει νόθος στα χαρτιά. Εάν ο Bran θέλει να διεκδικήσει τη θέση του Lord ως πρώτος, πλέον, νόμιμος γιος στη σειρά διαδοχής, μπορεί να το κάνει. Ακόμα κι αν αυτό δε λέει πολλά στον ίδιο, ενδεχομένως να λέει στους υπόλοιπους οίκους.

Με τα καθήκοντά του ως νέο Κοράκι όμως, και με το βάρος της πραγματικής ταυτότητας του Jon στους ώμους του, μια τέτοια διεκδίκηση δεν είναι και το πιθανότερο σενάριο.

Πέρα από την αποκάλυψη του μυστικού, η παρουσία του Bran στο Winterfell είναι, αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη απειλή για τον Littlefinger. Ο νεαρός Stark, είτε αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της δύναμής του, είτε συνεχίσει να βλέπει διάσπαρτα κομμάτια της ιστορίας που τον αφορούν άμεσα, θα μπορούσε δυνητικά να δει την αλήθεια πίσω από τις πλεκτάνες του Littlefinger. Από τα ψέματα που είπε στη μητέρα του, Catelyn, μέχρι την προδοσία που κόστισε τη ζωή του Ned. Και ποιος θα τα έπαιρνε ψύχραιμα όλα αυτά για χάρη της συμμαχίας του με το Vale;

(Παίζει όχι ο Jon).

Σημαντικότερη εξέλιξη από όλες, όμως, θα μπορούσε να είναι η πιθανή επέλαση των White Walkers στον Βορρά ή ακόμα και στο ίδιο το Winterfell. Κατά τη διάρκεια ενός οράματός του, ο Bran σημαδεύτηκε από τον Night's King και αυτό το σημάδι οδήγησε τις δυνάμεις του δεύτερου στη σπηλιά που κρυβόταν ο Stark, η Meera, ο Hodor και τα τελευταία Παιδιά του Δάσους. Όπως του εξήγησε ο Benjen κατά τη συνάντησή τους, το Τείχος δεν είναι απλά ένα φυσικό εμπόδιο, αλλά ένα εμπόδιο δεμένο με μαγεία που κρατά τους White Walkers έξω.

Θα είναι το σημάδι του Bran που θα τους φέρει στην πόρτα του;