Ο Hot Pie άνοιξε φούρνο και τον ονόμασε ακριβώς όπως έπρεπε

O Ben Hawkey, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Hot Pie στο ‘Game of Thrones’, μετά από ένα τέλειο reunion με την Arya που την έστειλε στον δρόμο για το Winterfell, άνοιξε έναν πραγματικό φούρνο στο Λονδίνο και του έδωσε ένα πολύ δίκαιο όνομα. ‘You Know Nothing John Dough’.

Ο Hot Pie είχε φτιάξει το διάσημο ψωμί Direwolf για την Arya στην 3η σεζόν και τώρα θέλει να το δοκιμάσεις κι εσύ. Ή τελοσπάντων οι Λονδρέζοι που μπορούν να το παραγγείλουν online από την ιστοσελίδα Deliveroo. Βασικά αυτούς που το πρόλαβαν γιατί ήταν event μίας ημέρας και εξαντλήθηκε ήδη.

Τα ψωμιά Direwolf του Hot Pie είναι αγαπημένα στο κοινό του ‘Game of Thrones’, και ο κόσμος με ρωτάει πάντα για το μυστικό της συνταγής μου

Τα ψωμάκια φτιάχτηκαν από καλαμποκόψωμο ολικής άλεσης με ξύσμα πορτοκαλιού, και σύμφωνα με τις οδηγίες του Deliveroo, πάνε καλύτερα με ελαφρώς ζεστό βούτυρο.

Μετά τις πίτες που έχει σερβίρει η Arya τελευταία, το ψωμί Direwolf δε θα κακόπεφτε σε κανέναν κάτοικο των Riverlands υποπτευόμαστε.

