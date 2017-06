Game of Thrones: Οι 150.966 θάνατοι της σειράς σε ένα βίντεο και οι 12 που μας σημάδεψαν

Αφού είδαμε έναν-έναν τους βασικούς χαρακτήρες του ‘Game of Thrones’ να πεθαίνουν ξανά στο πιο ευφάνταστο viral βίντεο που θα βρεις, τώρα τους βλέπουμε να πεθαίνουν και πάλι, αυτή τη φορά παρέα και με όλους τους υπόλοιπους που μας έχουν αφήσει χρόνους στη σειρά. Όλους όμως. Αυτούς που μπορείς να βρεις έναν-έναν στο Box Set των 6 προηγούμενων κύκλων που φιλοξενεί για 1η φορά στην Ελλάδα η Nova στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Ο Youtuber Leon Andrew Razon έκανε ένα compilation με όλους τους θανάτους του ‘Game of Thrones’, από το άλογο του Khal Drogo μέχρι τη Lyanna Stark, και το σύνολό τους είναι 150.966. Όταν λέει ο George R. R. Martin ότι οι παραγωγοί της σειράς είναι πιο αιμοδιψείς από τον ίδιο, το εννοεί.

Αιωνία τους, λοιπόν.

Από όλους τους παραπάνω θανάτους, το PopCode ξεχώρισε αυτούς που μας άφησαν απαρηγόρητους για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα - αυτό το τελευταίο πάει συνήθως ανάλογα με το επόμενο τέλος ενός χαρακτήρα που θα σε κάνει να ξεχάσεις το τραυματικό προηγούμενο. Εάν δεν έχεις δει ακόμα όλα τα επεισόδια της σειράς, ώρα να αποχωρήσεις.

12. Wun Weg Wun Dar Wun

Wun Wun σε γνωρίσαμε ελάχιστα, αλλά θα σε τιμήσουμε στη λίστα γιατί ήσουν ο τελευταίος Γίγαντας και προσπάθησες να υπερασπιστείς το Winterfell μέχρι τέλους. Σε έναν πόλεμο κιόλας που δεν ήταν δικός σου. Respect.

Επεισόδιο θανάτου: ‘Battle of the Bastards’, σεζόν 6, επεισόδιο 9

11. Ygritte

Wildling, you make my heart sing. Η αγαπημένη άγρια του Jon Snow πέθανε μπροστά στα μάτια του στο ‘Watchers on the Wall’, ένα από τα αγαπημένα 9α επεισόδια της σειράς για το PopCode. Το σαιξπηρικό λαβ στόρι μεταξύ Jon και Ygritte είναι από τα ελάχιστα στο σύμπαν του ‘Game of Thrones’ που είδαμε να ξεκινούν χωρίς να βασίζονται σε συνοικέσιο ή κάποια επείγουσα συμμαχία, οπότε η αρχή και το τέλος του αποκτούν ένα ειδικό βάρος στα πλαίσια της αφήγησης.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Watchers on the Wall’, σεζόν 4, επεισόδιο 9

10. Margaery Tyrell

Στο 1ο επεισόδιο που τη γνωρίσαμε είπε ότι ήθελε να γίνει η βασίλισσα του Westeros και το κατάφερε. Από τους χαρακτήρες που ήξεραν να χειραγωγούν το περιβάλλον τους προς όφελός τους χωρίς να καταστρέφουν τζάμπα αθώες ζωές, ενός οίκου από τους ελάχιστους με αυθεντικά στενές οικογενειακές σχέσεις, και με μια οξυδέρκεια που θα μπορούσε να της είχε σώσει τη ζωή εάν οι συγκυρίες το επέτρεπαν. Το τέλος της ήταν άδοξο, αλλά τουλάχιστον δεν πρόδωσε τον χαρακτήρα της.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Winds of Winter’, σεζόν 6, επεισόδιο 10

9. Lord Commander Joer Mormont

Πόσους χαρακτήρες ξέρεις να διατηρούν την ακεραιότητά τους στο ‘Game of Thrones’; Ο Joer Mormont είναι ένας από αυτούς. Έγινε μέντορας του Jon Snow, λειτούργησε ως το πατρικό πρότυπο που ο νόθος Stark είχε χάσει, και του έδωσε το Longclaw, το σπαθί από βαλυριανό ατσάλι που έχει σώσει πολλές φορές τη ζωή του τελευταίου και θα σώσει ακόμη περισσότερες στον πόλεμο εναντίον των White Walkers.

Επεισόδιο θανάτου: ‘And Now His Watch Has Ended’, σεζόν 3, επεισόδιο 4

8. Maester Luwin

Ο Maester Luwin έμεινε πιστός στους Stark μέχρι την τελευταία του πνοή και όχι μόνο δεν ενέδωσε στις πιέσεις του Theon Greyjoy μετά την κατάληψη του Winterfell, αλλά εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη και το δέσιμο που είχε ο ίδιος ο Theon μαζί του έχοντας μεγαλώσει πλάι του, έσωσε την Osha, τον Bran και τον Rickon δίνοντάς τους τον χρόνο που χρειάζονταν για να δραπετεύσουν.

Επεισόδιο θανάτου: ‘Valar Morghulis’, σεζόν 2, επεισόδιο 10

7. Rickon Stark

Όταν ο Rickon εμφανίστηκε στην 6η σεζόν μετά από 2 κύκλους που πέρασαν χωρίς να έχουμε νέα του, πολλοί είχαν ξεχάσει και την ύπαρξή του. Αν και η σύνδεση του κοινού με τον μικρότερο Stark ομολογουμένως δεν ήταν δυνατή, πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένο είδος ανθρώπου για να μη σφιχτεί η καρδιά σου με το σαδιστικό τέλος που του έδωσε ο Ramsay Bolton. Ο Rickon, έχοντας δει τον θάνατο του ανταρόλυκού του και απαχθεί από πρώην συμμάχους του πατέρα του, έτρεξε προς το μέρος του Jon σε μια προσπάθεια να σώσει τη ζωή του όσο ο Ramsay έπαιρνε τον χρόνο του ρίχνοντας βέλη προς το μέρος του. Ο θάνατός του σήμανε και την αρχή της μάχης για το Winterfell.

Επεισόδιο θανάτου: ‘Battle of the Bastards’, σεζόν 6, επεισόδιο 9

6. Oberyn Martell

Ο Oberyn Martell ήταν αυτή η αναζωογονητική παρουσία στη σειρά που αδιαφορούσε πλήρως για το King’s Landing, τη Cersei και το κονκλάβιό της. Και για σένα μάλλον. Μοναδική του έννοια ήταν η εκδίκηση για τον θάνατο της αδελφής του, Elia, από τους Lannister. Ο δικός του θάνατος ήταν ένας από τους πιο φρικτούς που έχουμε δει στη σειρά (φαντάσου!), με τον Gregor Clegane να συνθλίβει τα μάτια και το κεφάλι του με τα ίδια του τα χέρια. Η έκβαση αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν δεν είχε φανεί τόσο σίγουρος για τη νίκη του στην πρώτη φάση της μονομαχίας.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Mountain and the Viper’, σεζόν 4, επεισόδιο 8

5. Catelyn Stark

Η Catelyn Stark δεν ήταν μονάχα μια μητέρα που έκανε θυσίες για τα παιδιά της. Είχε αποδειχθεί άξια σύμβουλος του νεαρού Robb και είχε μια οικογένεια πίσω της με μεγάλη στρατηγική σημασία. Η μάνα Stark κινούσε πάντα την πλοκή με τις αποφάσεις της, ακόμα και με λάθη όπως η παρορμητική σύλληψη του Tyrion ή η αποφυλάκιση του Jaimie. Η κραυγή απόγνωσης όταν είδε τον Robb να πεθαίνει και το στιγμιότυπο παράδοσής της στο μαχαίρι του Black Walder, δεν άφησαν μάτι στεγνό.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Rains of Castamere’, σεζόν 3, επεισόδιο 9

4. Ned Stark

Περάσαμε περισσότερο χρόνο με την Catelyn απ’ ότι με τον Ned, αλλά ο δεύτερος κερδίζει θέση λόγω του σοκ που συνεπήρε τον πλανήτη ολόκληρο όταν κανείς δεν είχε προετοιμαστεί για τον Πρωταγωνιστή που Πεθαίνει. Βέβαια, και τα βιβλία να μην είχες διαβάσει, το γεγονός ότι τον υποδυόταν ο Sean Bean θα έπρεπε να έρχεται με ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αυτή, όμως, είναι άλλη συζήτηση. Ο Ned δεν έπεσε μόνο θύμα των Lannister, αλλά και της ανάγκης του να ακολουθεί τους κανόνες χωρίς καμία ευελιξία. Ο θάνατός του με τα χρόνια ξεπεράστηκε, αλλά κάθε φορά που υπάρχει αναφορά στο όνομά του, η υπενθύμιση μας χτυπάει εκεί που πρέπει.

Επεισόδιο θανάτου: ‘Baelor’, σεζόν 1, επεισόδιο 9

3. Robb Stark

Ο Robb ήταν ο Young Wolf που θα κρατούσε το πνεύμα του Ned ζωντανό, θα νικούσε τους Lannister, θα διεκδικούσε και θα διοικούσε τον Βορρά, και θα αποδείκνυε ότι μπορείς να είσαι βασιλιάς στο Westeros εμπνέοντας τον σεβασμό και όχι τον φόβο. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα απ’ αυτά. Για την ακρίβεια δεν πρόλαβε καν να δει το παιδί του να γεννιέται. O Red Wedding μας στέρησε τον Βασιλιά στον Βορρά και τις ελπίδες μας για δικαιοσύνη - τουλάχιστον για την ώρα. Ο θάνατός του πόνεσε ακόμη περισσότερο στο φινάλε του 3ου κύκλου όπου είδαμε το σώμα του να περιφέρεται χλευαστικά από τους Frey, με το κεφάλι του ανταρόλυκού του, Grey Wind, κολλημένο στον λαιμό του. The North remembers, όμως.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Rains of Castamere’, σεζόν 3, επεισόδιο 9

2. Shireen Baratheon

Η Shireen Baratheon ήταν το αχνό φως στη ζωή του Stannis και του Davos. Για τον πρώτο ήταν μοναχοκόρη, για τον δεύτερο το κοριτσάκι που του έμαθε να διαβάζει. Καταδικασμένη σε θάνατο όταν εκτέθηκε ως μωρό στη greyscale, την ασθένεια του δέρματος που έχει κολλήσει και ο Jorah Mormont, η Shireen τελικά επιβίωσε όταν ο πατέρας της κίνησε γη και ουρανό για να της βρει θεραπεία. Τελικά ήταν ο ίδιος που θα της στερούσε τη σύντομη ζωή της λίγα χρόνια αργότερα, μετά τη συμβουλή της Melisandre. Η Κόκκινη Ιέρεια πρότεινε να τη θυσιάσουν με καύση στον Lord of Light για να νικήσουν τον στρατό του Ramsay. Η σκηνή που ακολούθησε δεν ήταν μόνο τραυματική, αλλά και τελικά αναίτια, αφού και ο στρατός του Stannis νικήθηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του από το χέρι της Brienne.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Dance of Dragons’, σεζόν 5, επεισόδιο 9

1. Hodor

“Hold the door”. Η μεγαλύτερη έξοδος που έχει κάνει ποτέ χαρακτήρας της σειράς. Ο Hodor κράτησε με σθένος την πόρτα που εμπόδισε τα wights να φτάσουν τον Bran και τη Meera υπό τον έλεγχο του πρώτου που, όπως αποδείχθηκε, ήταν εξαρχής υπεύθυνος για τη νοητική του υστέρηση. Η ζωή των φίλων του σώθηκε, αλλά ούτως ή άλλως, ο Hodor δε χρειαζόταν ένα υποκινούμενο - πλην όμως επικό - last stand για να αποδείξει την ηρωικότητά του. Αυτό το έκανε κάθε φορά που δεν άφηνε το πλευρό των γιων του Ned Stark βάζοντας τον Bran στην πλάτη του.

Επεισόδιο θανάτου: ‘The Door’, σεζόν 6, επεισόδιο 5

* To ‘Game of Thrones’ επιστρέφει αποκλειστικά στη Nova στις 16 Ιουλίου ταυτόχρονα με την Αμερική. Το Box Set με τους 6 προηγούμενους κύκλους παρέχεται για 1η φορά στην Ελλάδα στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.