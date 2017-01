Game of Thrones: Μία επιστροφή μαρτυρά τα πλάνα της Arya

Τάξαμε στους εαυτούς μας να μη διαβάσουμε τα πολλά-πάρα-πολλά spoilers που έχουν λικάρει για την πλοκή του 7ου κύκλου ‘Game of Thrones’, αλλά σε κάτι ψιλά που βγάζει το Watchers On the Wall τη ρίχνουμε τη ματιά μας.

Αν εσύ δε θες να έχεις την παραμικρή ιδέα για την επόμενη σεζόν ωστόσο, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να αποχωρήσεις αφού ακολουθούν spoilers.

Ο David Bradley, ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Walder Frey πριν η Arya κάνει τους γιους του πίτα και τον ίδιο μπριζολίδια, πρόσθεσε στο βιογραφικό του που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του γραφείου που τον εκπροσωπεί United Agents, ένα credit για τον 7ο κύκλο ‘Game of Thrones’. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν έχουμε δει ακόμα για τελευταία φορά τον Bradley, παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του είναι πια νεκρός. Με ποιον τρόπο όμως θα δούμε τον Frey ξανά;

1. ΦΟΡΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Η ARYA

Μακράν το πιο πιθανό σενάριο, αφού όπως είδαμε στο περασμένο φινάλε ‘Winds of Winter’, η Arya μπορεί πλέον με ευκολία να χρησιμοποιεί τα τεχνάσματα των Faceless Men για να μεταμορφώνεται σε οποιονδήποτε έχει σκοτώσει. Εάν λοιπόν η Arya πάρει το πρόσωπο του Walder, αυτό σημαίνει ότι έχει σκοπό να εισχωρήσει ακόμα περισσότερο στους Frey και να φάει 5,-6, 10, 17, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσους ακόμα. Πιθανότητα: 95%

2. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ BRAN

Ο Bran ακόμα μαθαίνει πώς να ελέγχει τις δυνάμεις του, αλλά δεν αποκλείεται ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να δει και τι σκαρώνει η αδερφή του από όταν έχει να τη δει. Ή ακόμα και να δει τι συνέβη στον Red Wedding, αφού δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι γνωρίζει από τα γεγονότα. Πιθανότητα: 4%

3. ΦΛΑΣΜΠΑΚ

Το ‘Game of Thrones’ δεν είναι από τις σειρές που συνηθίζουν τα φλάσμπακ. Μιας κι έχουμε δει όμως ένα για τη Cersei, δεν αποκλείεται να παρακολουθήσουμε ακόμη ένα. Πιθανότητα: 1%