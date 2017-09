Είναι ο Bran o Night King; Ο Isaac Hempstead Wright απαντά

Από τη στιγμή που ο Bran έγινε μάρτυρας του τραύματος του Hodor και ουσιαστικά προκάλεσε τη νοητική του υστέρηση στο επεισόδιο ‘The Door’, ο νεαρός Stark έγινε το μισό καστ. Είναι το ορίτζιναλ Κοράκι που μάθαινε την τέχνη στον εαυτό του. Είναι ο Bran the Builder που έφτιαξε το Τείχος. Είναι ο Night King φυλακισμένος στο σώμα του πρώτου White Walker.

Όλες οι παραπάνω θεωρίες παίζουν ακόμα (η μοναδική, μάλλον, που έχει εξασθενήσει αισθητά μετά τη φετινή σεζόν είναι ότι είναι και ο Azor Ahai), αλλά καμία τους δεν έχει πάρει τη φόρα που θέλει τον Bran να καθοδηγεί τον στρατό των White Walkers παγιδευμένος σε ατελείωτες λούπες και κακές αποφάσεις.

Η περσινή θεωρία αναλύθηκε ξανά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τον Redditor turm0oil26. Ο χρήστης υποστηρίζει ότι στην προσπάθειά του να εμποδίσει την επέλαση των WW, ο Bran αρχικά τρέλανε τον Aerys ψιθυρίζοντας στ’ αυτί του ότι πρέπει να κάψει τους απέθαντους, στη συνέχεια όταν ταξίδεψε στο παρελθόν για να δει πώς τους αντιμετώπισε η ανθρωπότητα την πρώτη φορά έφτασε πολύ αργά και μπήκε στο σώμα του Bran the Builder για να βοηθήσει τουλάχιστον με το Τείχος, και τελικά όταν είδε τη δημιουργία του Night King από τα Παιδιά του Δάσους αποφάσισε να μπει μέσα στον πρώτο άνθρωπο που έγινε Walker για να αποτρέψει τη συνέχεια, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί εκεί όπως συμβαίνει στους skinchangers που παραμένουν σε ξένο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η θεωρία ενισχύεται από τον σχηματισμό των WW περνώντας από το Τείχος που μοιάζει φοβερά με το οικόσημο των Stark -

Did any1 notice while crossing the wall Night King & army of dead made a Stark sigil! Bran Stark is the NK! #GameOfThrones #GoTS7Finale pic.twitter.com/1EZd2yNKOn