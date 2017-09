(Μπορεί να) ξέρουμε τα πραγματικά σχέδια του Night King

Όταν είδαμε τη δημιουργία του πρώτου White Walker από τα Παιδιά του Δάσους - κι αν το πάμε σύμφωνα με το κάστινγκ τη δημιουργία του ίδιου του Night King αφού τον άτυχο εκείνο άνδρα υποδύθηκε ο Vladimir Furdik, ο stuntman που βρισκόταν πίσω από το make-up του αρχηγού των Walkers στην 6η σεζόν - μας γεννήθηκε μια απορία. Εάν οι White Walkers είναι το τέρας του Frankenstein που ξέφυγε από τον έλεγχο, τότε εμείς πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό που ζητάνε είναι εκδίκηση; Ή μήπως δε γνωρίζουμε ακόμα τον αληθινό τους στόχο;

Ένας χρήστης στο Reddit (πού αλλού;) έχει μια δικιά του θεωρία για τον απώτερο σκοπό του Night King και ταιριάζει απόλυτα με την ακριβή τοποθεσία του χαρακτήρα στο τελευταίο επεισόδιο. Σύμφωνα με τη θεωρία, ο Night King κατευθύνεται στο God’s Eye, την τεράστια λίμνη όπου βρίσκεται το Isle of Faces. Και γιατί σε νοιάζει το Isle of Faces;

Είναι το σημείο όπου τα Παιδιά του Δάσους και οι Πρώτοι Άνθρωποι έκαναν τη συμφωνία ειρήνης τους, χαράζοντας πρόσωπα σε όλα τα δέντρα weirwood του νησιού για να κάνουν τους θεούς μάρτυρες στη νέα τους αρχή. Το νησί θεωρείται ότι έχει μαγικές δυνάμεις και αυτές είναι που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Night King.

“Ουσιαστικά νομίζω ότι ο τελικός του στόχος είναι να φτάσει στο Isle of Faces και να χρησιμοποιήσει τις μαγικές του δυνάμεις για να δώσει ζωή στον νεκροζώντανο στρατό του. Το Eastwatch by the Sea είναι το κοντινότερο σημείο του Τείχους στο God’s Eye”.

Εάν ο Night King θέλει να ζωντανέψει τον στρατό των wights του, τότε δεν αποκλείεται να μπορεί να αντιστρέψει τα μάγια των Παιδιών και να γίνει κι αυτός και οι υπόλοιποι White Walkers κανονικοί άνθρωποι.

Η θεωρία αυτή στέκεται κι από μόνη της, αλλά ένας άλλος χρήστης τη συμπλήρωσε συνδυάζοντας και τη θεωρία που θέλει τον Bran να είναι ο Night King. Αυτή η θεωρία δεν έχει πείσει ούτε εμάς, ούτε τον Isaac Hempstead-Wright υποδύεται τον νεαρό Stark, αλλά είναι τρελοί αυτοί οι παραγωγοί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βερσιόν της θεωρίας, ο Bran, στην προσπάθειά του να αποτρέψει τον Μεγάλο Πόλεμο αλλά και τον πρώτο πόλεμο που έγινε με τους WW πριν 8.000 χρόνια, μπήκε στον άνθρωπο που έγινε ο Night King με σκοπό να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Όπως τον είχε προειδοποιήσει ο Jojen Reed, όμως, δεν πρέπει να παραμένεις για πολύ καιρό μέσα σε έναν άνθρωπο ή ζώο γιατί κινδυνεύεις να χάσεις το μυαλό σου. Ο Bran, λοιπόν, υποτίθεται ότι έχει μείνει φυλακισμένος μέσα στον Night King κι από τότε προσπαθεί να αλλάξει μάταια καταστάσεις.

Αν, όμως, ανακτήσει δυνάμεις και σώσει τη μέρα μέχρι το τέλος;

Ναι, ξέρουμε, τραβηγμένο. Πολύ.

Πόσες πιθανότητες δίνεις όμως σε ένα ταξίδι του Night King στο God’s Eye; Είναι ο πραγματικός του στόχος η αποκατάσταση της φύσης του και η ανάσταση των wights;