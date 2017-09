Game of Thrones: Ο George R.R. Martin μαρτύρησε την 1η spin-off σειρά

Όταν ο George R.R. Martin μίλησε για τις spin-off σειρές του ‘Game of Thrones’ που έχει ανακοινώσει το HBO από το blog του - συγνώμη, προτιμά τον όρο “successor shows” - τόνισε ότι εκτός από τα 4 επιβεβαιωμένα σόου, υπάρχει και ένα 5ο στο οποίο έχει εστιάσει περισσότερο από τα υπόλοιπα.

Μέχρι στιγμής δεν είχε δημοσιεύσει όνομα, αλλά γνωρίζαμε ότι είναι άντρας και ότι σύμφωνα με τον Martin, εκτός από τον ίδιο και τους συνεργάτες του Elio M. García Jr. και Linda Antonsson που επιμελήθηκαν μαζί του την εγκυκλοπαίδεια ‘A World of Ice and Fire’, είναι ο μόνος που ξέρει και αγαπάει τον κόσμο του Westeros όσο και ο ίδιος ο δημιουργός του. Πλέον, δεν έχουμε απλά το όνομα του επίδοξου showrunner, αλλά θα συμφωνήσουμε με το Variety ότι μάλλον έχουμε και τη θεματολογία της σειράς.

Ο Bryan Cogman, ή αλλιώς “Keeper of the Lore” όπως τον φωνάζουν οι στενοί του συνεργάτες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύει με τον Martin σε ένα από τα πέντε spin-off. Για την ακρίβεια, συν-δημιουργεί με τον συγγραφέα.

Από το blog του Martin:

“Ο Bryan Cogman δε χρειάζεται συστάσεις για κανέναν φαν του ‘Game of Thrones’. Έχει υπάρξει μέρος της σειράς από την αρχή, πριν από την αρχή για την ακρίβεια, απ’ όταν προσελήφθη ως βοηθός του David Benioff και του D.B. Weiss πολύ πριν η σειρά προβληθεί, πριν καν γυριστεί ο πιλότος. Από εκείνο το ταπεινό ξεκίνημα, εξελίχθηκε σε staff writer, σε story editor, σε co-producer και producer και supervising producer”.

BRYAN COGMAN has come on board to pen the 5th of the @HBO Westeros successor shows, and we're all thrilled about it! https://t.co/g8MWnzvo4U pic.twitter.com/bHyQAJBANc — George RR Martin (@GRRMspeaking) 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εκτός από τη δουλειά του στα animated βίντεο που συνοδεύουν τα DVD εξιστορώντας την ιστορία του Westeros (αν δεν τα έχεις τσεκάρει, τι κάνεις στη ζωή σου), ο Cogman έχει ανακατευτεί με μερικά από τα πιο αγαπημένα επεισόδια της σειράς (‘Kissed by Fire’, ‘The Laws of Gods and Men’, ‘Stormborn’), βρίσκοντας πάντοτε ιδανικούς τρόπους για να υφαίνει μεγάλα κομμάτια από το παρελθόν του σύμπαντος του Martin με σημαντικές σκηνές από το παρόν.

Μια από τις πιο ενδοσκοπικές σκηνές του Jaime Lannister στο επεισόδιο ‘Kissed by Fire’ που επιμελήθηκε ο Cogman για παράδειγμα, έγινε ευκαιρία για ένα ταξίδι στον χρόνο με θέμα τον Mad King.

Ο Cogman, βέβαια, είχε ανακατευτεί και με το επεισόδιο που μίσησαν σχεδόν οι πάντες, το ‘Unbowed, Unbent, Unbroken’ του 5ου κύκλου που η Sansa βιάστηκε από τον Ramsay - storyline που δανείστηκαν και της φόρεσαν από άλλον χαρακτήρα του βιβλίου οι παραγωγοί - αλλά τουλάχιστον έδειξε διάθεση να συζητήσει το γεγονός μέσα από το commentary του 5ου κύκλου στα DVD, και είναι γενικά μακράν ο πιο πρόθυμος για αλληλεπίδραση με φαν και κριτικούς από τα μέσα που διαθέτει.

Α, και είναι εδώ για τον Ghost οπότε #ΘΑΣΕΒΕΣΤΕ.

Για το θέμα του spin-off τώρα. Ο Martin έχει ήδη αποκλείσει την μεταφορά των διηγημάτων του ‘Dunk & Egg’ γιατί έχει πολλές ακόμη τέτοιες νουβέλες να γράψει και, όπως δήλωσε, δε θέλει καμία τηλεοπτική σειρά να ξαναπροσπεράσει το έργο του. Επίσης, αναφέρθηκε στη σειρά ως “adaptation”, μεταφορά δηλαδή ενός ήδη υπάρχοντος έργου. Και τι έχει ήδη γράψει ο GRRM;

Το ‘Fire and Blood’. Το συνοδευτικό βιβλίο της κεντρικής σειράς βιβλίων ‘Α Song of Ice and Fire’ που θα αφορά την ιστορία και αυτοκρατορία των Targaryen, με το πρώτο εκ των δύο μερών του (‘Fire and Blood, Volume 1’) να περιμένει την έκδοσή του μέσα στο 2018.

Το ‘Fire and Blood’ κανονικά θα ήταν μέρος της εγκυκλοπαίδειας ‘The World of Ice and Fire’ που έχει ήδη εκδοθεί, αλλά η φάση του είχε ξεφύγει τόσο πολύ (200.000 λέξεις!) που είπε να το κάνει μεμονωμένα βιβλία. Μέρος του βιβλίου αυτού θα είναι αναμφισβήτητα το γεγονός που αναφέρεται από τους Westerosi ως “Dance of Dragons”, ο Ταργκαριενικός εμφύλιος δηλαδή μεταξύ της Rhaenyra Targaryen και της μητριάς της, Queen Alicent.

Το “Dance” είναι ήδη το θέμα της νουβέλας του Martin ‘The Princess and the Queen’ που εκδόθηκε το 2013, οπότε κινούμενοι στη λογική του adaptation - ειδικά σε συνδυασμό με το υλικό που ήδη υπάρχει από το σχεδόν έτοιμο ‘Fire and Blood’ - ο εμφύλιος ξαφνικά μοιάζει πάρα πολύ πιθανό σενάριο για τη σειρά που μαγειρεύεται.

Α, και ξέρεις πώς αλλιώς έχει ονομάσει τον Cogman ο Martin; “Prince of Dragonstone”.

Εντάξει, μάλλον το πιάσαμε το νόημα.