Game of Thrones: Ο Χειμώνας ήρθε στο πρώτο επίσημο τρέιλερ

Ο Jon Snow είναι ο King in the North στο Winterfell. Η Cersei Lannister είναι η βασίλισσα στο King’s Landing. Η Daenerys Targaryen διεκδικεί τον δικό της θρόνο στο Dragonstone. Και όλοι μαζί δίνουν τη θέση τους, μέσα από την παγωμένη ανάσα της Cersei, στον πραγματικό πόλεμο που θα χρειαστεί να νικήσουν εναντίον του Χειμώνα.

Το πρώτο τρέιλερ για την 7η σεζόν του ‘Game of Thrones’ παρουσιάζει τους τρεις βασικούς παίκτες/μονάρχες να τραβούν το “Long Walk” όπως ονομάζεται το τρέιλερ, υπό τους ήχους του ‘Sit Down’ των James:

Those who feel the breath of sadness

Sit down next to me

Those who find they're touched by madness

Sit down next to me

Those who find themselves ridiculous

Sit down next to me

Love, in fear, in hate, in tears

Sadness - Jon. Madness - Daenerys. Ridiculous - Cersei; Δε θα διαφωνούσαμε απαραίτητα.

Εάν είχε κάποιος την παραμικρή αμφιβολία ότι η Dany θα έφτανε επιτέλους στο Westeros, ο θρόνος της στο Dragonstone επιβεβαιώνει το αντίθετο.

Όλα τα πιόνια στη θέση τους, λοιπόν. Which side are you on?

* To ‘Game of Thrones’ επιστρέφει στις 16 Ιουλίου.