Γιατί η Olenna Tyrell ήταν ο αφανής ήρωας του ‘Game of Thrones’

Δεν κουβαλά σπαθί, δεν έχει δράκους και δεν ξέρει από μάγια. Η Olenna Tyrell είναι η Βασίλισσα των Αγκαθιών όμως και έχει φροντίσει να το ξέρουν όλοι.

Αν έχεις κι εσύ αδυναμία στα λεκτικά ραπίσματα και όχι μόνο της γιαγιάς Tyrell, γιόρτασε παρακάτω τη ζωή της μαζί μας.

Και προσοχή. Ακολουθούν spoilers μέχρι και το 3ο επεισόδιο του 7ου κύκλου 'Game of Thrones', ‘The Queen’s Justice’.

Δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις στο Westeros. Αυτό το διαπιστώνεις 7 χρόνια τώρα. Αν, δε, είσαι γυναίκα, οι πιθανότητές σου μειώνονται κάθε φορά που κάποιος εμφανίζεται ψιλοστραβωμένος στο ίδιο καρέ μαζί σου.

Η Lady Olenna, όμως, επιβίωνε για πάρα πολλά χρόνια - τόσα που την άφησαν να δει το ξεκλήρισμα της οικογένειάς της, για να συμμαχήσει τελικά με τη Daenerys ως μοναδική ελπίδα εναντίον της Cersei. Η συμβουλή που έδωσε στην επίδοξη βασίλισσα να είναι ο δράκος που έχει γεννηθεί να είναι σε μια κοινωνία φτιαγμένη από ένα μάτσο πρόβατα, μας θύμισε ότι και η ίδια έχει υπάρξει Αγκάθι - πιο πρόσφατα στο πλευρό και τον λαιμό του Joffrey Baratheon.

Όπως η εγγονή της έφυγε τουλάχιστον με το κοφτερό της μυαλό ακόμα στο κεφάλι της, έτσι και η Olenna δε θα έφευγε χωρίς το επικό micdrop που δε θα ξεχάσουν ποτέ οι Lannister.

Παρακάτω θα βρεις όλους τους λόγους που η Olenna είναι η κρυφή ηρωίδα του Westeros και οι Tyrell ο κρυφά καλύτερος οίκος της επικράτειας (τώρα σκέφτεσαι ότι δεν έχουν τρομερό ανταγωνισμό και το ακούμε αυτό, αλλά και πάλι).

Πριν ξεκινήσουμε:

I'm gonna miss Olenna Tyrell. Can we pour out a little something for the old G? #GameofThrones pic.twitter.com/md7e5TXcjD — Awesomely Luvvie (@Luvvie) 31 Ιουλίου 2017

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ JOFFREY

“Δεν πίστευες ότι θα σε άφηνα να παντρευτείς αυτό το τέρας, έτσι; Σςς, μην απασχολείσαι εσύ μ’ όλα αυτά. Εσύ απλά κάνε αυτό που πρέπει”.

Όταν γνωρίσαμε τη Margaery στη 2η σεζόν μας δήλωνε ότι δεν ήθελε να γίνει μια βασίλισσα. Ήθελε να γίνει η βασίλισσα. Η Olenna έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κάνει την επιθυμία της πραγματικότητα, αλλά αντίθετα με τα κεφάλια των οίκων του Westeros που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να φτιάξουν συμμαχίες χωρίς πολλή σκέψη για το μέλλον τους, η γιαγιά Tyrell δε σκόπευε να αφήσει την εγγονή της στα χέρια του σαδιστή Joffrey.

Με τη δολοφονία του πρωτότοκου Baratheon δεν έσωσε μονάχα τη Margaery από τα βασανιστήρια που σίγουρα θα της επιφύλασσε όταν καμιά μέρα θα ξυπνούσε στραβά, αλλά και το Westeros από έναν βασιλιά που στο μέλλον μπορεί και να συναγωνιζόταν τον Mad King σε βαναυσότητα.

ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ SEPT

Πριν φύγει από το King’s Landing μετά από αίτημα της Margaery, η Olenna προσπάθησε να πάρει μαζί την εγγονή της στο Highgarden αλλά δεν τα κατάφερε. Τελικά δε βρισκόταν ανάμεσα στους Tyrell κατά την έκρηξη του Great Sept of Baelor, τιμώντας για λίγο ακόμη καιρό τους Westerosi με την παρουσία της.

Εάν τώρα σκέφτεσαι ποιο ήταν το νόημα της επιβίωσής της αν ήταν να πεθάνει 2 επεισόδια αργότερα, εμείς θα πούμε ότι άξιζε να έχει την τελευταία λέξη πριν πεθάνει. Ειδικά κιόλας όταν αυτή η λέξη είναι η προοικονομία της μελλοντικής ολικής πτώσης των Lannister στα χέρια της Cersei.

“BE A DRAGON”

Όταν ο Tywin Lannister πρότεινε στην Olenna να αρραβωνιάσουν τη Cersei με τον Loras τονίζοντας ότι η ομοφυλοφιλία του νεαρού Tyrell ήταν η μαύρη σελίδα στο βιογραφικό του, η Βασίλισσα των Αγκαθιών δεν αρνήθηκε τη φύση του εγγονού της, ούτε αρκέστηκε να του πει πως δεν αφορά κανέναν η σεξουαλικότητά του.

Ρωτώντας τον Tywin αν δεν έχει πειραματιστεί ποτέ στη ζωή του, όχι μόνο απενοχοποίησε τελείως τις προτιμήσεις του εγγονού της, αλλά ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια προσβολή εναντίον του δε θα μπορούσε να είναι ποτέ ο τρόπος που θα της έκλεινε το στόμα - γιατί πολύ απλά δεν το θεωρούσε καν προσβολή.

Φέτος, πάλι, συμβούλευσε τη Daenerys να είναι ο δράκος που γεννήθηκε να είναι, ενισχύοντας αυτό που ήδη ξέραμε. Ότι σύμφωνα με την Olenna Tyrell, αν δεν είσαι ο εαυτός σου, τα υπόλοιπα μάλλον δεν έχουν και πολλή σημασία.

TYRELL & HIGHGARDEN

Οι Tyrell πρέπει να έχουν εύκολα τις καλύτερες ενδοοικογενειακές σχέσεις στο Westeros. Ακόμα κι όταν η Olenna δεν έχανε ευκαιρία να πειράξει τους συγγενείς της για τις δεξιότητες (“Loras is young and he’s good at knocking men off their horses with a stick, that does not make him wise...”) ή τα μυαλά τους ("... or your fathead father”), το έκανε με την επικριτική διάθεση της γιαγιάς που σε κράζει γιατί έχει την ασφάλεια της αγαπημένης σχέσης σας.

Αν αυτό λέει ούτως ή άλλως πολλά σε οποιοδήποτε μέτρο και πλανήτη, στο σύμπαν του Westeros που τα συμφέροντα και η υστεροφημία του ονόματος είναι κυρίως αυτά που κρατούν δεμένους τους οίκους, μια οικογένεια σαν τους Tyrell που έβαζαν σε προτεραιότητα ο ένας τον άλλον είναι κάτι περίπου σαν φαινόμενο.

Υπό την ηγεσία τους, το Reach έγινε μία από τις πλουσιότερες περιοχές του Westeros, με τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, με τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο μετά από αυτόν των Iron Islands, και με χρυσό που ξεπερνά τα ποσά των Lannister.

Η Olenna δε μπορεί να καρπωθεί τα εύσημα για όλα τα παραπάνω αφού μιλάμε για αιώνες δουλειάς, μπορεί όμως να δεχθεί συγχαρητήρια για τη μακρά ειρήνη στο Reach. Ο Πόλεμος των Πέντε Βασιλέων άφησε τα μέρη της ανέγγιχτα και τους κατοίκους τους ασφαλείς.

Η SANSA, ΤΑ LEMONCAKES ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΘΡΟΝΩΝ

Θα ήταν τρελό να αποκαλέσουμε την Olenna φίλη της Sansa. Όχι όταν χρησιμοποίησε το περιδέραιό της για να δηλητηριάσει τον Joffrey, ενοχοποιώντας την ουσιαστικά για τον φόνο του.

Η δική της παρουσία, όμως, και αυτή της Margaery ήταν παρηγοριά για τη νεαρή Stark όταν βρισκόταν αιχμάλωτη στο King’s Landing, περιτριγυρισμένη από εχθρούς στην καλύτερη και επίδοξους δολοφόνους της στη χειρότερη.

Η Olenna χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικογένειά της, αλλά δεν ανέπτυξε ποτέ προσωπικό πρόβλημα με τη Sansa, ούτε φάνηκε αδιάφορη για τη δύσκολη θέση της. Αντίθετα, όσο προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίες για τον Joffrey φρόντιζε να την κάνει να χαμογελάσει και να νιώσει άνετα. Περισσότερα δηλαδή απ’ όσα έχει κάνει η μαζική πλειοψηφία του περιβάλλοντος της Sansa σε ολόκληρη τη σειρά - ακόμα και ως κεκαλυμμένη ανάκριση - με την εξαίρεση του Tyrion.

Η πρώτη τους σκηνή μαζί, αυτή που οδήγησε την Olenna στην απόφασή της να σκοτώσει τον Joffrey μετά τις αποκαλύψεις της Sansa, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η πρώτη πραγματική σύσταση της μικρής στο παιχνίδι των θρόνων. (Παρέα με lemoncakes).

MICDROP GALLERY

Κανείς δε θα σε ξεφτιλίσει ακριβώς όπως η Olenna Tyrell. Δε θα μπορούσε να υπάρχει ιδανικότερος τρόπος να την αποχαιρετίσουμε από ένα gif party με το καλύτερο όπλο της.

Τη γλώσσα της.

#GROWINGSTRONG #RIP #NEVERFORGET

