Game of Thrones: Ένα πραγματικά δύσκολο quiz για πραγματικούς φαν

Εκατοντάδες πρόσωπα, δεκάδες τοποθεσίες, δύσκολα ονόματα. Ούτε για τον George R. R. Martin είναι εύκολο να βγάλει άκρη, γι' αυτό και έχει άπειρες σημειώσεις που τον βοηθούν να κρατάει τη συνοχή στα βιβλία του (αν και, όπως λέει, ακόμα νευριάζει που έκανε λάθος το χρώμα των ματιών κάποιου χαρακτήρα από το ένα βιβλίο στο άλλο ή που ξέχασε να αναφέρει τον Bran ανάμεσα στα Σταρκόπαιδα όταν έσκασε ο Robert Baratheon για πρώτη φορά στο Winterfell). Τα πράγματα γίνονται ελαφρώς πιο εύκολα στη σειρά, αλλά η έμφαση πέφτει στο ελαφρώς.

Τέσταρε τις δικές σου γνώσεις παρακάτω και πες μας τα αποτελέσματα στα σχόλια. Και μην ξεχνάς:

When you play the game of thrones, you win or you die.