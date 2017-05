Το Internet ξέρει τι πρέπει να κάνει το ‘Game of Thrones’ με τα spinoff του

Δε θα χρειαστεί να πεις αντίο στο σύμπαν του George R.R. Martin μετά το τέλος του 'Game of Thrones', αυτό στο είπαμε; Στο είπαμε.

Το HBO είναι αποφασισμένο να μην αφήσει τον μεγαλύτερο κουμπαρά του να σπάσει, πριν να είναι απολύτως σίγουρο ότι έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Πρακτικά αυτό έχει μεταφραστεί σε 4 διαφορετικές συμφωνίες με σεναριογράφους (Max Borenstein/‘Kong: Skull Island’/σειρά ’Minority Report’, Jane Goldman ‘Stardust’/’Kingsman: The Secret Service’, Brian Helgeland/‘42’/’Legend’ και Carly Wray/‘Mad Men’/’The Leftovers’), με σκοπό τη δημιουργία 4 spin-off σειρών.

Η απόφαση θα ληφθεί για το ή τα πρότζεκτ που θα προχωρήσουν αφού το δίκτυο λάβει στα χέρια του τα σενάρια προς αξιολόγηση, αλλά οι φαν της σειράς έχουν ήδη κάποιες προτάσεις να κάνουν:

