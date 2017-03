Κάτι σημαντικό επιστρέφει στο ‘Game of Thrones’

Τέτοια εποχή είχαμε ήδη ένα teaser, τέτοιες μέρες περιμέναμε το full trailer και τέτοιο μήνα ξέραμε πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκινούσε μέχρι την πρεμιέρα του Απριλίου.

Το ‘Game of Thrones’ φέτος όμως θα καθυστερήσει μέχρι το καλοκαίρι γιατί ο Χειμώνας απλώθηκε πάνω στο Westeros κι έτσι τα γυρίσματα έπρεπε να ξεκινήσουν αργότερα, οπότε το HBO μας κάνει το μαρτύριο της σταγόνας με μικρά teaser πολλών ειδών, από 3 νέες φωτογραφίες μέχρι το βιντεάκι που θα δεις παρακάτω.

Εάν δε θέλεις να γνωρίζεις το παραμικρό για την επόμενη σεζόν, τώρα είναι ώρα να αποχωρήσεις από το ποστ. Ακολουθούν spoilers.

Επτά δευτερόλεπτα ενός σπαθιού. Αλλά ποιου σπαθιού. Το Ice του Ned Stark, το σπαθί από Βαλυριανό ατσάλι που έλιωσε ο Tywin Lannister μετά τον αποκεφαλισμό του ιδιοκτήτη του, χωρίστηκε αργότερα σε δύο ξεχωριστά σπαθιά, ένα εκ των οποίων δόθηκε στον Jaime Lannister κι αυτός με τη σειρά του το έδωσε στη Brienne για να προστατεύσει τη Sansa Stark όταν θα την έβρισκε. Με το ίδιο σπαθί το οποίο ονόμασε Oathkeeper, η Brienne ορκίστηκε πίστη στην οικογένεια Stark και κατά πάσα πιθανότητα είναι το σπαθί που βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο. Το teaser προβλήθηκε σε κάποια από τα κανάλια του HBO.

Μετά από το Oathkeeper ακολούθησε άλλο ένα βίντεο, αυτή τη φορά με τη νέα Mad Queen.

Wow... just caught another #GameofThrones S7 #InProduction teaser. Promise I'm not making this shit up. @WatchersOTWall pic.twitter.com/cw4S4KdjnB