Homeland S06E05: Αυτό που βλέπεις τρώγοντας νυχάκια

Φαντάζομαι τους haters του 'Homeland' να στέκονται σε μια γωνιά μετά από κάθε επεισόδιο και να μονολογούν ως άλλοι JK Simmons στο 'Whiplash', “not quite my tempo”. Και ξανά και ξανά συνεχίζοντας την ίδια καραμέλα για το πώς η σειρά χάλασε τις τελευταίες σεζόν και πώς βαρέθηκαν στο τάδε μέρος και πώς ξενέρωσαν στο άλλο. Ε λοιπόν δεν με νοιάζει. Γιατί αν και με τέτοια επεισόδια, η σειρά δεν είναι “quite your tempo”, τότε πραγματικά βλέπεις λάθος σειρά.

Είχαμε ένα πολύ γεμάτο χορταστικότατο επεισόδιο με ένταση, αγωνία και αρκετές εξελίξεις στην πλοκή μας. Κάτι που πραγματικά δεν περίμενα. Αυτό που περίμενα πραγματικά ήταν ένα ξενέρωτο επεισόδιο γεμάτο πολιτικάντικες συζητήσεις και την Carrie να μυξοκλαίει για την “πατάτα” που δεν έκανε αλλά έκανε. Κι όμως, η σειρά είχε άλλες προθέσεις και μετά το μεγάλο μπαμ μας έδωσε μια επεισοδιάρα.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς εξελίσσεται η υπόθεση του ηχογραφημένου μηνύματος. Το πόσο ψηλά μέσα στην NSA πάει το θέμα, το ποιος το έχει ενορχηστρώσει όλο και πόσο σάπιο πια είναι αυτό το οικοδόμημα. Γιατί αν ήταν χοντρό το FBI να παγιδεύει νεαρούς μουσουλμάνους, το να οργανώνεται τόσο καλά αυτό το χτύπημα και να παίζεται τέτοιο παιχνίδι στις πλάτες της Carrie, πάει πολύ.

Ας πάμε να τα δούμε ένα – ένα

Carrie, are you OK? Are you OK, Carrie?

Ξεκινώ με την πρωταγωνίστρια γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή θα έρθει να δώσει τη λύση, όσο κι αν τα πιόνια γύρω της λειτουργούν προς όφελός της. Εντάξει, καταντά κουραστικό το να μαθαίνει πληροφορίες και να λύνει γρίφους την τελευταία στιγμή αλλά όπως και να 'χει, το κινητό του Quinn το πήρε στα χέρια της, τις φωτογραφίες τις είδε κι επιτέλους κατάλαβε ότι όλο αυτό δεν είναι τόσο απλό.

Περιέργως ήταν ψύχραιμη σε όλο το επεισόδιο και με 2 συναντήσεις και 2 τηλέφωνα κατάφερε να ξετυλίξει αρκετό από το κουβάρι που θα την φέρει όχι στην επίλυση του θέματος αλλά τουλάχιστον στον σωστό δρόμο σε αυτό το κυνήγι που ξεκινά. Γιατί μένουν 7 επεισόδια στην σεζόν και όπως μας έχει συνηθίσει το 'Homeland', η δικαίωση και το όποιο τέλμα θα έρθει κάπου εκεί.

Η Carrie έχει πλέον έναν Γολγοθά να ανέβει. Με την Πρόεδρο να μην την εμπιστεύεται πια και τόσο πολύ, τον Quinn λογικά σε κάποια κλινική και τον Dar Adal να την έχει στην πίεση, η Carrie έχει ξεμείνει από συμμάχους. Μόνο τον τύπο του FBI είδα να μαλακώνει λίγο και αναρωτιέμαι μήπως περάσει στη μεριά της και συνεργαστούν λιγάκι στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Αυτός στον οποίο ποντάρω αν και είναι λίγο μακριά το σενάριο, είναι ο Saul. Γιατί θα χρειαστεί σίγουρα πολλή βοήθεια η Carrie. Και ο Saul είναι ο ιδανικός να της την παρέχει.

Ο κακός βεζύρης S01E05

Πόσο σιχαμένος ο τρόπος με τον οποίο ενημέρωσε ο Dar την νέα Πρόεδρο. Κι είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλο το σχέδιο διαφυγής της είναι ενορχηστρωμένο από εκείνον παρέα με τους φίλους του στην NSA. Γιατί η NSA είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της, η NSA είναι υπεύθυνη που η ηχογράφηση έφτασε στα χέρια της Carrie, η NSA μάλλον είναι που τα έχει κάνει πλακάκια με τον Adal για να βάλουν εμπόδια στα σχέδια της Προέδρου.

Αλλά ας μην προτρέχουμε. Προς το παρόν ο βεζύρης μας είναι πανευτυχής που η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, μόνο με 2 νεκρούς να βαραίνουν την ανύπαρκτη συνείδησή του. Θα μου κάνει τρομερή έκπληξη ο Dar να μην είναι μπλεγμένος στην βόμβα, όπως θα μου κάνει τρομερή εντύπωση το να καταφέρει να τουμπάρει τον Saul το θέμα του Ιράν.

Αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι ο Dar είναι ικανότατος και μόνο η τύχη κρατά την Carrie και τον Saul ακόμα στην σκακιέρα.

Ένας ήρωας παρ' ολίγον νεκρός

Τα κατάφερε ο Quinn. Με περίεργο τρόπο αλλά τα κατάφερε, όχι απλά να είναι χρήσιμος αλλά να δώσει και την λύση στο γρίφο. Με την δική του επιμονή, παρέα με τους δαίμονες στο κεφάλι του, έχουμε τώρα υπόθεση κι όχι την Carrie σε παράκρουση. Χάρη στον Quinn θα φτάσει κάποια στιγμή η Carrie στην λύση του μυστηρίου. Προς το παρόν όμως ο Quinn μάλλον θα κακοπεράσει για άλλη μια φορά.

Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον δούμε πλέον έξω από ένα κελί ή μια κλινική. Και το κακό είναι ότι η Carrie τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Ειδικά με τα skills που έδειξε ότι έχει ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που ενορχηστρώνουν όλο αυτό το θεατρικό, δύσκολα θα τον αφήσουν ελεύθερο να άγει και να φέρεται.

You saved my life

Το βρίσκω πολύ ωραίο το πώς ένα τρομερό στιγμιότυπο ανάμεσα στην Carrie και τον Quinn πριν μερικά επεισόδια, έρχεται τώρα να αποκτήσει πάλι νόημα. Είναι η δεύτερη φορά που η Carrie σώζει τη ζωή του Quinn, αυτή τη φορά πέφτωντας πάνω του για να μην τον σκοτώσουν. Κι αυτή τη φορά νομίζω ότι δεν θα υπήρχε “why” από τη μεριά του Quinn. Αυτή τη φορά τον έσωσε σωστά χωρίς καμία αμφιβολία.

Ο Quinn πρέπει να ζήσει και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει. Βασικά πρέπει να επανέλθει όσο το δυνατόν περισσότερο στην πρότερη κατάσταση και να ξαναγίνει ο Quinn που θέλαμε κάποτε να γίνει ο πρωταγωνιστής της σειράς. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η Carrie είδε τον Quinn και την κόρη της σε μια πατρική στιγμή. Η σειρά χτίζει ξανά αυτό το δίδυμο και όσα θα ακολουθήσουν θα βοηθήσουν νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση.

Αρκεί βέβαια και ο Quinn να διώξει μερικούς από τους δαίμονες που έχει στο κεφάλι του. Αλλά να μου πεις, αν δεν είχε λίγη σχιζοφρένεια κι αυτός, θα έπαιζε σε άλλη σειρά.

