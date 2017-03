Homeland S06E06: Αυτό με τον James Bond

Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και στη μέση η Carrie. Για την ακρίβεια, Ισραηλινοί, Γερμανοί και Ρώσοι και στη μέση όλο το σύστημα ασφαλείας των ΗΠΑ και το πόσο μπάζει νερά από παντού. Με έναν πολύ δυνατό Dar, μία Πρόεδρο to be που δείχνει πολύ έξυπνη για να την ξεγελάσουν, μια Carrie που ξεμένει σιγά σιγά από συμμάχους αλλά καταφέρνει με κάποιο τρόπο να μένει ζωντανή και έναν original Πρόεδρο σε ρόλο γλάστρας.

Θα τα αναλύσουμε όλα στην πορεία. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε συνολικά για το επεισόδιο είναι ότι συνεχίζουμε σταθερά στο μοτίβο του “κάτι βρωμάει πάρα πολύ εδώ πέρα”, με τη διαφορά ότι πλέον το θέμα γίνεται λίγο διεθνές. Με τις μυστικές υπηρεσίες των άλλων χωρών είτε να επεμβαίνουν γιατί νιώθουν ότι κάποιος θα φάει λάχανο τους λίγους καλούς που απομένουν είτε γιατί και οι ίδιοι έχουν συμφέρον από αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση είμαι σίγουρος ότι η σειρά δεν θα μας εκπλήξει με κάποιο υπεργαλαξιακό σχέδιο που ξεπερνά την φαντασία και θα μείνει στα γήινα επίπεδα που μας έχει συνηθίσει με κατασκόπους που προδίδουν τη χώρα τους και κακούς τύπους που διψούν για εξουσία.

Πάμε να δούμε τι έγινε σε ένα – ένα τα μέτωπα.

Η Carrie στην επιχείρηση Octopussy

Ξεκινώ με την Carrie γιατί η ευθύνη έχει πέσει πλέον όλη πάνω της. Και όπως έχουμε συνηθίσει σε κάθε ταινία James Bond, η Carrie γλιτώνει από θάνατο ενώ δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να την γλιτώσει. Εδώ σκότωσαν έναν νυν πράκτορα του FBI που χειριζόταν την υπόθεση του Sekou Bah. Δεν θα σκότωναν μία πρώην πράκτορα της CIA που ελευθέρωσε τον τρομοκράτη που έβαλε βόμβα στη Νέα Υόρκη; Τι φοβούνται και δεν σκοτώνουν την Carrie; Πώς δεν είναι ήδη νεκρός ο Peter Quinn; Με πόση άνεση πηγαίνει η Carrie σπίτι της να μείνει όταν έχει στα χέρια της φωτογραφίες εκείνου που έβαλε τη βόμβα στο φορτηγάκι;

Εντάξει, αναπάντητα τα ερωτήματα αλλά εδώ νομίζω η σειρά έχει κάνει μια μικρή αστοχία. Αν το μπλέξιμο είναι τόσο μεγάλο, η Carrie θα χρειαζόταν τις πλάτες της Προέδρου για να την γλιτώσει. Κι όχι απλά τις πλάτες της αλλά και μερικούς έμπιστους από την ασφάλειά της. Μένει να δούμε αν οι νέοι παίκτες στο παιχνίδι, οι Γερμανοί με την γνωστή μας Astrid έχουν έρθει να συμβάλουν στην επίλυση του μυστηρίου ή αν απλά ήθελαν τον Quinn για μια βόλτα στο πάρκο. Το τραγελαφικό θα είναι την όλη επιχείρηση να την έχουν εκτελέσει πράγματι Γερμανοί παρέα με τον Dar.

Ο κακός βεζύρης S01E06

Ο Dar εμφανίζεται στις φωτογραφίες που δίνει ο ρωσιότερος των Ρωσιών Victor στον Saul και αμέσως αντιλαμβάνεται ότι ήταν εκείνος που δσκάλεψε τους Ισραηλινούς να στήσουν όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία εναντίον των Ιρανών ώστε η Προέδρος να επιτρέψει νέα μέτρα. Εμείς το καταλάβαμε, το θέμα είναι τι θα κάνει ο Saul για αυτό. Γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο Ρώσος, από την στιγμή που τα έσπασε με τον Dar δεν είναι χρήσιμος πια σε κανέναν.

Τώρα το αν ο πιτσιρικάς που βρήκε ο Saul στην CIA θα τον βοηθήσει να φτάσει να ξετυλίξει το κουβάρι δεν είναι βέβαιο. Κάτι πάντως θα κάνει για εκείνον που θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει τον Dar με επιχειρήματα. Όλα δείχνουν ότι το τέλος της σεζόν θα μας βρει με Saul ισχυρό στην CIA με την στήριξη της Προέδρου αλλά ας μην γελιόμαστε. Homeland είναι αυτό, κάτι θα κάνει για να ξεφύγουμε από την λογική.

Η γιαγιά Ντακ σε νέες περιπέτειες

Η Πρόεδρος το σκάει από ολόκληρη NSA παρέα με την νταντά της. ΑΛΗΘΕΙΑ; Ότι δηλαδή φάνηκε ΟΚ στους πράκτορες να φύγει η γιαγιά Ντακ να πάει να ψωνίσει πορτοκάλια και αγνόησαν τον σκύλο που γάβγιζε γιατί ΟΚ κάτι δεν θα του άρεσε στον ταλαίπωρο τον Chief of staff. Τραγελαφική κατάσταση ούτως ή άλλως με την Πρόεδρο to be σε μία γελοία ομηρία η οποία έληξε με τρόπο που μόνο μία εξέλιξη μας έδωσε. Το πρώτο δημόσιο outing της Προέδρου για το χαμό του γιου της. Κάτι που σε συνδυασμό με το συμβάν, ήθελε δεν ήθελε, νομίζε θα έστρεψε τον κόσμο με το μέρος της.

Το πρώτο πιόνι στο σκάκι

Αυτό που τρώγεται πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν ο Κόνλιν περίμενε ότι θα φτάσει κάποιος να τον καθαρίσει μέσα στο σπίτι του σε αυτή την πλεκτάνη αλλά αυτό που σίγουρα τριγυρνούσε στο μυαλό του πριν την σφαίρα είναι το ότι ζούσε τη ζωή του ήσυχος την ώρα που στις πλάτες του στηνόταν ένα ολόκληρο παιχνίδι. Δεν πρέπει να είναι και ωραίο συναίσθημα να νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο αλλά να συνειδητοποιείς ότι είσαι πιόνι και μάλιστα αυτό που στέλνουν να φαγωθεί.

Ο Κόνλιν έπαιξε τουλάχιστον καλά το παιχνίδι του μέχρι να τον φάνε. Επιβεβαίωσε ότι ο Sekou δεν είχε σχέση με τον τύπο από το βαν, βρήκε το κτίριο της οργάνωσης που συνετέλεσε στο φονικό και έφερε την Carrie πολύ κοντά στον πραγματικό δράστη. Δυστυχώς η Carrie έχασε το μοναδικό αξιόπιστο στήριγμά της σε αυτό τον αγώνα. Το οποίο βέβαια θα την αναγκάσει να ζητήσει χάρες και να κινήσει νήματα, πιθανότατα να φτάσει και στον Saul και όλα αυτά επιτέλοςυς να δέσουν μαζί και να καταλήξουν στον πραγματικό υπαίτιο που στο Μάντεψε ποιος θα λέγαμε ότι έχει καράφλα και μουσάκι.

Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να μην είναι ο Dar υπαίτιος για όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Αλλά και πάλι, πέρυσι στο Βερολίνο είδαμε πράγματα που δεν τα πολυπεριμέναμε. Γιατί όχι και στην Νέα Υόρκη;

Ραντεβού με το Homeland τη Δευτέρα στις 21:50 αποκλειστικά στο FOX, λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική.