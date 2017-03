Homeland S06E07: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα

Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε σε άλλο ένα επεισόδιο που οδηγεί την πρωταγωνίστριά μας στο τρελάδικο. Από εκείνα που θα έπρεπε να την πείσουν ότι πρέπει να τα παρατήσει όλα, να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της και να πάει να αράξει σε ένα σπιτάκι σε μια λίμνη. Όχι ακριβώς όπως αράζει ο Quinn αλλά κατάλαβες. Όπως παλιά, όταν κλεβόταν με τον Brody στις λίμνες και ονειρευόταν μια ζωή πιο κανονική.

Χα! Μιας που είπα Brody. Σαν φάντασμα από το παρελθόν ακούστηκε το όνομά του στο επεισόδιο και guess what. Είναι ένα φάντασμα από το παρελθόν και πάλι καλά που έχει 2 σεζόν να εμφανιστεί έστω η μορφή του. Ελπίζω τώρα που το έριξε η Carrie στο πιοτί να μην τον ξαναδούμε να πετάγεται μπροστά μας. Αλλά ας περάσουμε στα σοβαρά.

Ο Dar νικάει. Σε όλα τα μέτωπα. Τους έχεις στο χέρι. Κι όποιος νομίζει ότι ο Saul και ο Javadi θα τη βγάλουν καθαρή και θα φτάσουν στην Πρόεδρο, θα το βρει μπροστά του. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει το 'Homeland' να ανακοινώνει από πριν τι είναι να γίνει. Και πολύ φοβάμαι ότι το σχέδιο του Saul ανακοινώνεται μόνο και μόνο για να καταστραφεί μπροστά στα μάτια του με το asset του να καταλήγει, ως φοβούμαι, νεκρό.

Η Πρόεδρος αργά ή γρήγορα θα μάθει την αλήθεια. Με όποιο κίνδυνο αυτό ενέχει για την σωματική της ακεραιτότητα. Απλά τώρα που καταλάβαμε ότι η Carrie δεν είναι εκείνη που θα της ανοίξει τα μάτια, μένει μόνο ο Saul. Που αμφιβάλλω αν τον εμπιστεύεται πλέον και εκείνον με όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό.

Πάμε να τα δούμε όλα σιγά – σιγά:

Στο τρελοκομείο με τον Πάνο Κιάμο

Ο πελάτης της κατηγορείται ότι ανατινάχτηκε από πρόθεση, ο Quinn προκάλεσε πανικό στο σπίτι της και σαν κερασάκι της πήραν και το παιδί της. Το χειρότερο όλων; Φταίει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να περιμένει δηλαδή η Carrie για να πάρει ένα πιστόλι να τινάξει τα μυαλά της στον αέρα. Α περίμενε, έχει κι ένα παιδί. ΟΚ, τι περιμένει η Carrie για να απλώσει χεράκια να της περάσουν ζουρλομανδύα;

Όση ώρα την έβλεπα να το χάνει με το μπουκάλι στο χέρι, μέσα μου έπαιζε αυτό:

Hey you, don't watch that

Watch this!

This is the heavy heavy monster sound

The nuttiest sound around

So if you've come in off the street

And you're beginning to feel the heat

Well listen buster

You'd better to start to move your feet

To the rockin'est, rock-steady beat

Of Madness

One step beyond!

Και ΤΑ ΡΑ ΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.

Συγγνώμη για την μουσική παρένθεση αλλά πραγματικά δεν νομίζει ότι μπορεί να διαχειριστεί ανθρώπινος εγκέφαλος όσα βιώνει η Carrie την τελευταία εβδομάδα. Αλλά να μου πεις, πρώην πράκτορας CIA είναι, θα έπρεπε να το αντέχει. Και σίγουρα θα έπρεπε να ξέρει να πει ψέμματα για το όπλο στο δωμάτιο του παιδιού. Αν και ως φαίνεται την υπόθεση την είχε χαμένη από χέρι και ΑΠΟΡΩ πώς δεν το έχει καταλάβει ακόμα ότι ο Dar είναι πίσω και από αυτό.

Παραμένει βέβαια απορία μου το γιατί δεν την καθαρίζουν να τελειώνουμε.

Sitting on the dock of the bay

Μουσική συνέχεια με Peter Quinn να αποσύρεται από την Γερμανή που είναι φίλη μας σε ένα σπίτι στο πουθενά. Η αγάπη της για τον Peter την έχει τυφλώσει και εκείνη η οποία έχει βαλθεί να τον σώσει από πάσα νόσο και να τον κρατήσει ασφαλή, όχι μόνο επειδή της το ζήτησε ο Dar αλλά γιατί τον νοιάζεται. Το θέμα είναι αν ο Peter θα καταφέρει να την πείσει να τον βοηθήσει, αν θα την πείσει ότι δεν είναι τρελός και ότι πρέπει εκείνη να δώσει τη λύση για λογαριασμό του.

Στην συνάντηση με τον Dar, ο Quinn δεν αποκαλύπτει τίποτα στον πρώην μέντορά του και ίσα ίσα δείχνει και την εναντιώσή του. Για δεύτερη φορά απορώ που ο Dar είναι ελαστικός και δεν του φυτεύει μια σφαίρα στο κεφάλι. Εκτός κι αν πιστεύει ότι αρκούσε η πληροφορία ότι η Carrie του πολτοποίησε τον εγκέφαλο για να τον κάνει να μην την βοηθήσει. Αυτό που δεν ξέρει ο Dar είναι ότι ο Quinn δεν θέλει απλά να βοηθήσει την Carrie αλλά να αποδείξει και στον εαυτό του και σε όλο τον κόσμο ότι μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμος. Δεν θα αφήσει την αδικία να περάσει έτσι εύκολα.

Ο κακός βεζύρης S01E07

Πολλά loose ends φίλε Dar. Σε αυτό το επεισόδιο είσαι νικητής αλλά έχεις αφήσει το αμπέλι σου ξέφραγο. Δεν ξέρω αν θα την γλιτώσει σε αυτή τη σεζόν ο βελζεβούλ ο ίδιος αλλά με τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις και με εκείνους που έχει απέναντί του, θα έπρεπε να ξέρει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει.

Να μου πεις, Saul, Carrie και Quinn είναι τρεις κατεστραμμένοι, ο καθένας για διαφορετικό λόγο, σε αυτούς θα κολλήσει, την ώρα που έχει ένα ευρύτερο σχέδιο δράσης; Αν δεν έκανε αυτά τα λάθη, θα τους είχε γλεντήσει, οι προαναφερθέντες θα ήταν νεκροί και η σειρά θα είχε τελειώσει. Απλά με ενοχλεί λίγο η ευκολία με την οποία αφήνει να του ξεφύγουν πράγματα την στιγμή που έχει τη δύναμη να καρφώνει τους δικούς του και να κατευθύνει μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών.

Στο διάλογό του με τον Saul πάντως ήταν προφανές ότι κανείς από τους δύο δεν είναι ίδιος με παλαιότερα. Ούτε μπορούν να κοροϊδέψουν πια ο ένας τον άλλον. Αλλά αλήθεια, στην CIA, έτσι κυκλοφορούν όλη μέρα; Καχύποπτοι ο ένας για τον άλλον;

Ο κατάσκοπος που αγάπησα

Πώς τα καταφέρνει αυτός ο Saul να είναι πάντα συμπαθής, όσες ηλιθιότητες κι αν κάνει; Θέλω πολύ αυτή η σεζόν να ανήκει σε εκείνον μέχρι το τέλος γιατί μέχρι τώρα τα έχει πάει θαυμάσια, σε πείσμα των προγνωστικών και με τον CIA να μην είναι ξεκάθαρα με το μέρος του. Θέλω ο Saul να μιλήσει στην Πρόεδρο, ο Saul να ξεσκεπάσει τον Dar, ο Saul να αναλάβει τα ηνία της CIA.

Σε μία συνέντευξή του, ο ηθοποιός που υποδύεται τον συμπαθή πράκτορα, είπε ότι το Homeland βοηθά να αλλάξει η εικόνα των Μουσουλμάνων στην Αμερική, ότι προσπαθούν να αναδείξουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων, έστω και μέσα από την τηλεόραση. Αν πράγματι θέλει το Homeland να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, με την ρητορική της νέας Προέδρου να ταιριάζει με εκείνη μιας μεγάλης μερίδας του Αμερικανικού λαού, νομίζω θα δούμε πράγματι Saul και νέα Πρόεδρο να θριαμβεύουν στο τέλος της σεζόν.

Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι σειρά και μάλιστα μια σειρά που μας έχει συνηθίσει σε ακραίες επιλογές ακόμα και για τους πρωταγωνιστές της.

