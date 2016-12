Το καστ και οι δημιουργοί του ‘Sherlock’ μας μιλούν για την “σκοτεινή, επική” 4η σεζόν

Το ‘Sherlock’ είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι μια σειρά που δε μοιάζει πολύ με σειρά, επειδή προβάλλεται κάθε 2 χρόνια, για 3 μόνο βδομάδες τη φορά, για επεισόδια που έχουν διάρκεια ταινιών. Κι επίσης έχει για πρωταγωνιστές δύο από τους διασημότερους ηθοποιούς που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη οθόνη στη διάρκεια των ‘10s.

Το γεγονός πως αυτή η μοντέρνα διασκευή των περιπετειών του Sherlock Holmes έχει συναντήσει τεράστια διεθνή επιτυχία είναι τρομερά ενδιαφέρον, ειδικά σε μια εποχή υπερπροσφοράς όπου το φυσιολογικό θα ήταν μια σειρά που παίζεται για 3 βδομάδες κάθε 2 χρόνια, να ξεχνιέται.

Ωστόσο υπάρχει κάτι εντυπωσιακό στα πολύ βασικά στοιχεία του ‘Sherlock’, που καθόλου τυχαία μετρά μια ντουζίνα BAFTA και 9 Έμμυ. Το δίδυμο των Moffat και Gatiss είναι όσο πιο κοντά σε γραφιάδες-σταρ θα βρεις στην Αγγλία, ενώ οι Cumberbatch (φίλος του σάιτ) και Freeman θα μπορούσαν να ανοίξουν το οποιοδήποτε μπλοκμπάστερ αυτή τη στιγμή, πόσο μάλλον να εμφανίζονται μαζί, ως συμπρωταγωνιστές μιας σειράς του BBC. Είναι τρομερά ευτυχής αυτή η συγκέντρωση ταλέντου σε ένα σημείο, και ίσως τελικά η σπανιότητα του εγχειρήματος να εντείνει την αίσθηση της τηλεόρασης-event.

Σε κάθε περίπτωση, το ‘Sherlock’ επιστρέφει αυτή την πρωτοχρονιά για την 4η σεζόν του, η οποία θα προβληθεί σε ταυτόχρονη πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Κυριακή 1 Ιανουαρίου στις 23.00. Kι εμείς ρωτήσαμε τους ανθρώπους πίσω και μπροστά από την κάμερα κάποια βασικά πράγματα για την επιτυχία που συναντά το show και για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά τα νέα επεισόδια. (Hint: σκοτάδι, σκοτάδι, και λίγο ακόμα σκοτάδι.)

***

Υπάρχουν μεγάλες αποκαλύψεις αυτή τη σεζόν;

Benedict Cumberbatch: Ναι, υπάρχουν πράγματα που εκπληρώνονται σε αυτή τη σεζόν, το οποίο γνωρίζω πως σε κάποιες περιστάσεις ούτε καν οι σεναριογράφοι δεν το είχαν συνειδητοποιήσει μέχρι που άρχισαν να τα γράφουν, το οποίο είναι εκπληκτικό. Το επίπεδο εφευρετικότητας και φαντασίας και σκοταδιού και χαράς απλά ανεβαίνει όλο και πιο πολύ. Υπάρχουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα και είναι πολύ, μα πολύ ψυχρό σε σημεία. Αλλά οι σεναριογράφοι καταφέρνουν επίσης επί τόπου να στρίψουν σε κάτι πολύ αστείο επίσης. Έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα όλο αυτό. Πώς νιώθω εγώ προσωπικά για αυτό; Σπουδαία. Και ξέρεις, δε θα επέστρεφα διαρκώς να κάνω κι άλλα αν δεν υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα σε αυτή τη σεζόν και την πρώτη μας. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν χαρακτήρα σαν αυτόν, τον οποίο θέλω ακόμα τόσο πολύ να παίζω.

Πόσα πράγματα μπορείτε να μας πείτε για τη νέα σεζόν;

Amanda Abbington: Ω, μακάρι να μπορούσα να σας πω τα πάντα, πραγματικά! Είναι τρία επεισόδια πάλι και είναι πάλι μιάμιση ώρα το καθένα, και ο John με τη Mary έχουν ένα μωρό, ένα κοριτσάκι, και αυτή η σεζόν, όπως υποσχέθηκε ο Steven Moffat, είναι η σκοτεινότερη μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σκοτεινή και πολύ καταστροφική. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα 3 επεισόδια, είναι πολύ έντονο. Αυτή η σεζόν πραγματικά παίζει με τα συναισθήματά μας. Και αυτό που είναι πιο όμορφο με αυτές τις ιστορίες είναι ότι έχουν και πολλή κωμωδία μέσα τους, αλλά και πολύ σκοτάδι. Έχουν όλα τα συστατικά για το τέλειο δράμα, στην πραγματικότητα.

Mark Gatiss: Είναι ιδιαίτερα επικά τα πράγματα αυτή τη σεζόν. Στο τέλος του 'His Last Vow', ο Sherlock πάει κατά τα φαινόμενα σε εξορία. Έχει σκοτώσει έναν φρικτό άντρα, αλλά τι θα συμβεί μετά; Το προηγούμενο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο έλαβε χώρα στη διάρκεια ενός πενταλέπτου στο χρόνο της σειράς, αλλά ξέραμε εξαρχής που θα πάει μετά η ιστορία, επειδή η Mary είναι έγκυος, κάτι που αλλάζει τα πάντα. Ο ανεπίσημος τίτλος του πρώτου επεισοδίου είναι 'The Three Watsons' επειδή το μωρό αλλάζει όλη τη δυναμική, και όχι με έναν χαριτωμένο τρόπο, αλλά επειδή τώρα αυτοί οι χαρακτήρες βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος.

Ο Sherlock πώς αντιδρά στο μωρό που αποκτούν ο John και η Mary;

Benedict Cumberbatch: Δε μπορώ να μιλήσω για την επίδραση που έχει η γέννηση του μωρού στη σχέση ανάμεσα στη Mary και τον John επειδή υπάρχει όντως μια επίπτωση. Αλλά ο Sherlock αντιδρά με ένα εντελώς σερλοκικό τρόπο. Όπως υποθέτεις πως θα αντιδρούσε ο Sherlock, έτσι ακριβώς αντιδράει.

Γιατί έχει χτυπήσει ευαίσθητη χορδή αυτή η εκδοχή του Sherlock;

Mark Gatiss: Λειτουργεί τόσο καλά η βερσιόν μας χάρη στο καστ. Όταν ο Benedict κι ο Martin διάβασαν πρώτη φορά για τους ρόλους του Sherlock και του John, ο Steven κι εγώ γυρίσαμε ο ένας στον άλλον και είπαμε, “αυτή είναι η σειρά”. Κατά λάθος βάλαμε στο καστ τους δυο πιο καυτούς ηθοποιούς στον κόσμο.

Το καστ ήταν το κλειδί για την επιτυχία της σειράς;

Steven Moffat: Απολύτως. Πιθανότατα έχουμε τη στιγμή γραμμένη σε κασέτα κάπου. Ανάμεσα σε πολλούς πιθανούς Watson, ο Martin Freeman είχε την ευκαιρία να κάνει οντισιόν με τον Benedict. Τη στιγμή που τους είδαμε να παίζουν μαζί για πρώτη φορά, ξέραμε πως αυτή εκεί μπροστά μας ήταν η σειρά.

Απολαμβάνετε τη συνεργασία με τον Martin Freeman;

Benedict Cumberbatch: Ναι, είναι μεγάλη η χαρά για εμάς ως ηθοποιούς. Έχουμε πάντα αυτή τη στιγμή όπου διαβάζουμε ένα νέο σενάριο και μετά μιλάμε στο τηλέφωνο. Έχουμε αυτή την κοινή στιγμή που μοιραζόμαστε και λέμε “Θεέ μου είναι τόσο συναρπαστικό! Είμαστε τόσο τυχεροί που κάνουμε αυτή τη σειρά!”

Είναι δύσκολο να συγκεντρώσετε μεγάλα ονόματα για γκεστ σταρς;

Steven Moffat: Όχι. Κατά λάθος πήραμε τον Benedict και τον Martin και ειλικρινά είναι δύσκολο να ξεπεράσεις αυτούς. Τώρα απλά διαλέγουμε ανθρώπους που ξέρουμε για τους γκεστ σταρ ρόλους. Δεν ανησυχούμε για το αν είναι διάσημοι ή όχι. Αυτή τη φορά έχουμε τον Toby Jones. Αυτός ο ρόλος δεν γράφτηκε για αυτόν, αλλά ο διευθυντής του κάστινγκ πίστευε πως θα ήταν τέλειος για το ρόλο, και είναι όντως απίστευτος. Συνήθως γίνεται πολύ γρήγορα. Απλά στέλνουμε το σενάριο σε έναν ηθοποιό, το διαβάζουν, και λένε πως θέλουν να το κάνουν.

Γιατί έχει τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία η σειρά;

Benedict Cumberbatch: Νομίζω έχει πολύ να κάνει με το γεγονός ότι ο Sherlock είναι outsider, κι αυτό είναι κάτι που μιλάει πολύ και στο νεανικό κοινό. Αλλά είναι αξιοσημείωτο το πόσο μεγάλη απήχηση έχει σε ανθρώπους από όλες τις γενιές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Θέλω η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και η γενιά των φίλων μου και το παιδί μου να μπορούν όλοι να καθίσουν και να το δουν. Αυτό είναι που με εξιτάρει, αυτή η στιγμή.

Σας έχει εκπλήξει αυτή η παγκόσμια επιτυχία;

Mark Gatiss: Ναι. Ως τεράστιοι φανς του Sherlock Holmes, ο Steven κι εγώ βρίσκουμε εκπληκτικό το ότι έχουμε αυτό το προνόμιο, να κρατάμε τα κλειδιά της Baker Street για λίγη ώρα και να φτιάχνουμε μια σειρά που αγγίζει τόσο πολύ κόσμο. Ποτέ δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε το μέγεθος. Από τον πιλότο ακόμα, για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Αλλά η διεθνής επιτυχία είναι κάτι που με ξεπερνάει, κάτι τρομακτικό!

Δηλαδή;

Mark Gatiss: Ο Sir Arthur Conan Doyle ήταν κι ο ίδιος αμήχανος απέναντι στην επιτυχία του δημιουργήματός του εκεί προς το τέλος της ζωής του. Δεν συγκρίνουμε φυσικά τους εαυτούς μας με τον Conan Doyle, αλλά εμείς δεν είμαστε αμήχανοι απέναντι στην επιτυχία αυτή- είμαστε ευτυχείς για αυτήν. Είναι σα να πιάνεις κεραυνό σε μπουκάλι. Κάτι συνέβη εκείνη την ακριβή στιγμή που τα σενάριά μας και οι ηθοποιοί βρέθηκαν μαζί. Είναι απλά από εκείνες τις σειρές. Δε θα μας ξανασυμβεί. Όλοι είχαμε επιτυχίες ξανά στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο που πήρε μπροστά ακριβώς τη σωστή στιγμή.

*H 4η σεζόν ‘Sherlock’ προβάλλεται στην Ελλάδα ταυτόχρονα με την πρεμιέρα στην Μ. Βρετανία, στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Κυριακή 1η Ιανουαρίου στις 23.00.