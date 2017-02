28 spoilers από τον πιλότο του 'Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι'

Η ακριβής μετάφραση του 'Little House on the Prairie' είναι το 'Μικρό Σπίτι στο Λειμώνα'. Η λέξη λιβάδι δεν αλλάζει κάτι στο νόημα του τίτλου, αφού λειμώνας είναι το λόγιο λιβάδι, αλλά όπως και να έχει ο λειμώνας στον τίτλο θα προσέθετε κύρος στη σειρά.

Έχει, όμως, ανάγκη από κύρος μια σειρά που αν και τα πρώτα της επεισόδια έπαιξαν στην τηλεόραση το 1974 και τα τελευταία της 10 χρόνια αργότερα, προβλήθηκε ξανά το Σαββατοκύριακο 4 και 5/2 από την ΕΡΤ2 (Καλή ερώτηση για τους τηλεοπτικούς ιστορικούς του μέλλοντος: 'Τι έγινε πρώτο; Επαναπροβλήθηκε το 'Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι' από την κρατική τηλεόραση ή η ΝΕΤ μετονομάστηκε σε ΕΡΤ2;); Μάλλον όχι.

Δεν ξέρουμε αν οι υπεύθυνοι προγράμματος της ΕΡΤ2 θαμπώθηκαν από το κύρος της ή πίστευαν πως η εμπνευσμένη από τα βιβλία της Laura Ingalls Wilder σειρά θα έκανε τα μηχανάκια της AGB να κάνουν παντιλίκια, πάντως κατάφεραν να μας πείσουν να δούμε τον πιλότο και να σημειώσουμε τα πράγματα που μας έκαναν εντύπωση.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η σειρά βασίζεται στην αφήγηση της Laura, μία από τις κόρες της οικογένειας Ingalls που στον πιλότο μπαίνει σ' ένα κάρο με όλα της τα συμπράγκαλα και περιγράφεται η προσπάθεια της οικογένειας να εγκατασταθεί σ' ένα λιβάδι στη Μινεσότα, όσο ο μπαρουτοκαπνισμένος από τη ζωή πατέρας Ingalls τα βάζει με τη φύση, με άγριους σκύλους και Ινδιάνους.

Ακολουθούν spoilers. Συνεχίστε την ανάγνωση με δική σας ευθύνη.

1. Η κούκλα ενός από τα κορίτσια είναι πιο τρομακτική από τον Τσάκι, την κούκλα του σατανά.

(Όχι δεν πρόκειται για pixels. Η κούκλα δεν έχει στόμα)

2. Το κάρο της οικογένειας μέσα σε ένα δευτερόλεπτο πάει από το σκηνικό του The Hateful Eight:

εδώ:

Και κλαίγονται σήμερα οι ακτιβιστές για το λιώσιμο των πάγων.

3. Ο πάτερ φαμίλιας είναι ένα κράμα του Μιτς Μπιουκάναν με Κώστα Πρέκα.

4. Το κάρο στην πορεία του προς Μινεσότα συναντά ένα ποτάμι που του κόβει το δρόμο. Ο πατέρας δεν πτοείται και βάζει τα άλογα στο νερό μέχρι το λαιμό. Παρόλα αυτά το κάρο κολλάει. Ε και; Βουτάει ο ίδιος στο ποτάμι και ξεμπλοκάρει τη ρόδα του κάρου.

5. Παρά το δακρύβρεχτο ενσταντανέ που ακολουθεί το βγάλσιμο του κάρου από το ποτάμι, ο πατέρας δεν πνίγεται. Απόκαμε από την υπερπροσπάθεια και σωριάστηκε στο έδαφος. Αφού πρώτα τράβηξε με τα ΧΕΡΙΑ το κάρο με τα δύο άλογα, τη γυναίκα και τις τρεις κόρες του.

Κανένας Σουγκλάκος.

6. Η οικογένεια πιστεύει στο Θεό. Στο ποτάμι χάνεται ο σκύλος και όταν λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται ως διά μαγείας, ο δακρυσμένος πατέρας που τον έχει πλέον στην αγκαλιά του, αναφωνεί: ''Thank you Lord for bringing our dear good friend back to us''.

7. Ο πατέρας το βιολί του.

Μπορεί η οικογένεια να τραβάει τα πάνδεινα, αλλά αν ο Charles Ingalls δεν παίξει λίγο Βιβάλντι στη μέση του πουθενά, τα μεσάνυχτα, δεν τον παίρνει ο ύπνος.

8. Από σειρές σαν και αυτή ανακαλύφθηκε μία από τις πιο διάσημες background φωτογραφίες στην ιστορία των Windows.

9. Οι κορμοί ξύλου μοιάζουν με ανακόντα.

10. Η οικογένεια γνωρίζει έναν βλάχο γείτονα, τον Edwards, ο οποίος μαθαίνει σε μία από τις κόρες να φτύνει. Αυτός είναι και ο λόγος για το πρώτο καβγαδάκι που θα ταράξει την τελειότητα της οικογένειας Ingalls.

Βέβαια, ο συγκεκριμένος τύπος βοήθησε στο χτίσιμο του σπιτιού της οικογένειας, οπότε όταν κάποια στιγμή η μητέρα καλεί την οικογένεια για φαγητό ο πατέρας παίρνει αυτή τη φάτσα αγωνίας

πριν σιγουρευτεί πως η γυναίκα του θα καλέσει και τον γείτονα. Φυσικά και τον καλεί. Η τελειότητα στην οικογένεια Ingalls καλά κρατεί.

11. Ο Edwards μιλάει τα αμερικάνικα όπως τα μιλούσαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί και σηκώναμε το τηλέφωνο προσποιούμενοι πως είχαμε στη γραμμή κάποιον από το εξωτερικό. Στραβώναμε το στόμα, τραβούσαμε τις λέξεις και τονίζαμε το 'ρ' σαν να κάναμε ασκήσεις ορθοφωνίας. Κάπως έτσι δηλαδή:

12. Ο πιλότος περιλαμβάνει υποψία φασώματος του ζευγαριού Ingalls, το οποίο διακόπτεται από την απρόσμενη είσοδο των κοριτσιών και του σκύλου στο δωμάτιο.

13. Ο πατέρας καπνίζει πίπα που είχαμε να δούμε από την εποχή του Ποπάι.

14. Όταν ο πατέρας πάει για κυνήγι κάποια αγριόσκυλα τον παίρνουν στο κατόπι.

Αν και όλα δείχνουν πως θα τον κατασπαράξουν, εκείνος κάνει μία κίνηση ματ που του σώζει τη ζωή. Αφήνει τα πουλιά και τα κουνέλια που έχει πιάσει. Τα αγριόσκυλα ασχολούνται με αυτά και καταφέρνει να ξεφύγει.

15. Το ριχτάρι-πόρτα είναι κλεμμένο από Ινδιάνους ή από σπίτι γιαγιάς σε ελληνικό χωριό.

16. Η μάνα γνέθει σε αργαλειό όσο ο πατέρας λείπει για μια εβδομάδα για δουλειές και αφήνει αφύλακτη την οικογένεια.

17. Ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της απουσίας του πατέρα ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα και η μητέρα αντιμετωπίζει πολύ ψύχραιμα την κατάσταση. Παίρνει μια καραμπίνα και σημαδεύει την πόρτα.

Η σκηνή δεν περιλαμβάνει αίμα, αφού τελικά πίσω από την πόρτα βρίσκεται ο πατέρας.

18. Ο πιλότος περιλαμβάνει Ινδιάνους.

19. Whitewalkers.

20. Πλάνα ακατάλληλα για vegan.

(Ναι, την ξεπουπουλιάζει τη γαλοπούλα).

21. Και πλάνα πολύ ακατάλληλα για vegan.

22. Κατά τη διάρκεια του πιλότου η οικογένεια περνά τα πρώτα της Χριστούγεννα.

Και έξω ρίχνει χιόνι από κομφετί.

23. Κομφετί, το οποίο το στρώνει μέχρι το γόνατο.

24. Παρά το χιόνι και τη λογικά αναλόγως κρύα ατμόσφαιρα, στο σπίτι κυκλοφορούν με πουκάμισα και κοντομάνικα φορέματα. Πρέπει να έφτιαξε πολύ γερά κουφώματα ο Edwards.

25. Η Laura όταν βλέπει Ινδιάνο.

26. Ο πατέρας καλεί τους Ινδιάνους στο σπίτι και τους δίνει να κάνουν την πίπα της ειρήνης, χωρίς να παίζει στο βάθος αυτό:

27. Το σπίτι πιάνει φωτιά την οποία ο πατέρας σβήνει χτυπώντας τη με το σακάκι. Μέσα στην αναμπουμπούλα χτυπάει και τα ζώα με το σακάκι για να βγουν από το σπίτι πριν καούν.

(Ανακούφιση από το σβήσιμο της φωτιάς)

28. Αν και ο πάτερ φαμίλιας αντεπεξέρχεται σε κάθε δυσκολία που προκύπτει, το επεισόδιο κλείνει με την εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης προς την αγαπημένη μας οικογένεια να εγκαταλείψει το σπίτι στο λιβάδι. Τι θα γίνει άραγε στο επόμενο επεισόδιο; Θα καταφέρει να υπερκεράσει κι αυτή τη δυσκολία;