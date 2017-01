Οι X-Men πάνε τηλεόραση

Με τις φήμες να θέλουν τον Bryan Singer να αποχωρεί προς το παρόν από το franchise των X-Men, το ‘Gambit’ να έχει μπει στον πάγο και τον Hugh Jackman να κλείνει τον κύκλο του μετά το ‘Logan’, το status των X-Men φαινόταν να βρίσκεται στον αέρα.

Τελικά με το ‘Legion’ να είναι μία από τις πιο αναμενόμενες σειρές μας για το ‘17 και το ‘New Mutants’ να ξεκινάει αισίως γυρίσματα τον Μάιο εκτός απροόπτου, το σύμπαν φαίνεται να πατάει πιο γερά στα πόδια του απ’ ότι νομίζαμε. Όσο γερά μπορεί να πατάει κάτι που έχει κάνει δύο soft reboots τα τελευταία χρόνια, βέβαια.

New X-Men film set to start shooting May https://t.co/JnHRXAg5ie via @denofgeek Hmmmm, what movie could it be?