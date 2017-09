Αδερφός Escobar σε Netflix: “Προσλάβετε εκτελεστές”

Μέσα στο σαββατοκύριακο έγινε γνωστή η δολοφονία ενός μέλους της παραγωγής της διάσημης σειράς του Netflix, ‘Narcos’.

Ο βετεράνος location scout, Carlos Muñoz Portal, που είχε αναλάβει την ανεύρεση των κατάλληλων τοποθεσιών για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς, βρέθηκε νεκρός από σφαίρες κοντά στο San Bartolo Actopan, περιοχή κοντά στα σύνορα της πολιτείας Hidalgo με πολύ υψηλή εγκληματικότητα.

En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil pic.twitter.com/Dbn6brJp1w — Julio Astillero (@julioastillero) 16 Σεπτεμβρίου 2017

Μέχρι στιγμής οι αρχές δυσκολεύονται να συναρμολογήσουν το παζλ της δολοφονίας του λόγω της έλλειψης μαρτύρων, ενώ το ίδιο το Netflix έστειλε τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του Portal μέσω δημόσιας ανακοίνωσης. Αναμένεται να δούμε εάν το γεγονός θα κάνει την παραγωγή να επιστρέψει για γυρίσματα πίσω στην Κολομβία, ή θα επιμείνει στη χρήση περιοχών του Μεξικού όπου θα μεταφερθεί ούτως ή άλλως η επερχόμενη αφήγηση για το διαβόητο Juarez καρτέλ.

Ο αδερφός του Pablo Escobar, πάντως, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, έχει άλλη πρόταση για την διαδικτυακή πλατφόρμα και την ασφάλεια των συνεργείων του. Ο 71χρονος πρώην “chief of the hitmen” και λογιστής του καρτέλ Medellín ρωτήθηκε από το Hollywood Reporter για τις εξελίξεις και ήταν σαφής:

“Πρέπει να εξουδετερώσεις όλες τις απειλές. Μια μέρα που περπατούσα στη ζούγκλα, είχα μαζί μου με τσάντα με 2 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Ο στρατός έψαχνε εμένα και τον αδερφό μου εκείνες τις μέρες. Ξαφνικά δεχθήκαμε πυροβολισμούς. Και εγώ και ο Pablo, μαζί με κάποια άτομα της προστασίας μας, αρχίσαμε να τρέχουμε προς ένα κανάλι και κολυμπήσαμε μακριά. Όλο αυτό έγινε χωρίς όπλα.

Εάν έχεις αυτή τη νοημοσύνη, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όπλα. Αν όχι, πρέπει. Σ’ αυτήν την περίπτωση το Netflix πρέπει να προσλάβει εκτελεστές για τους ανθρώπους του ως ασφάλεια”.

(credit: Netflix/Escobar Inc.)

Αν σου κάνει εντύπωση το απόλυτο diss που κάνει ο Gaviria στο δίκτυο, να σου πούμε ότι το 2016 τους έστειλε ένα γράμμα απαιτώντας 1 δις δολάρια για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού από το ‘Narcos’, κάτω από την ιδιωτική εταιρεία Escobar Inc. που ίδρυσε το 2014.

Και συνέχισε ακόμα πιο απειλητικά.

“Δε θέλω το Netflix ή οποιαδήποτε άλλο στούντιο παραγωγής να γυρίσει ταινίες που αφορούν εμένα ή τον αδερφό μου Pablo στο Medellín ή την Κολομβία χωρίς την έγκριση της Escobar Inc. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ειδικά χωρίς ευλογία μας. Αυτή είναι η χώρα μου”.

Όταν ρωτήθηκε περαιτέρω για τη διαδικασία που έχει εκκινήσει εναντίον του Netflix, συμπλήρωσε:

“Το Netflix φοβάται. Μας έστειλαν ένα μεγάλο γράμμα για να μας απειλήσουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις μαζί τους μέσω των δικηγόρων μας Browne George Ross LLP για να αποκτήσουμε την πληρωμή μας του 1 δις. Αν δεν τη λάβουμε, θα την κλείσουμε τη σειρούλα τους". (Όχι, αλήθεια, λέει "we will close their little show").

Βλέπετε, κατέχουμε όλα τα trademarks για τα ονόματά μας και επίσης για το brand του ‘Narcos’. Δεν ανακατεύομαι με αυτούς τους ανθρώπους στη Silicon Valley. Αυτοί έχουν τα τηλέφωνά τους και τα ωραία τους προϊόντα. Αλλά δεν ξέρουν τη ζωή και δε θα τολμούσαν να επιβιώσουν στη ζούγκλα του Medellín ή την Κολομβία. Εγώ το έχω κάνει αυτό.

Οι μανάδες τους έπρεπε να τους έχουν αφήσει στη μήτρα. Αυτό λέμε σε τέτοιους ανθρώπους όταν έρχονται στην Κολομβία”.

Η συνέντευξη έκλεισε με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.

“Για πόσους θανάτους πιστεύετε ότι είστε υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, όσο βρισκόσασταν στην υπηρεσία του αδερφού σας;”

“Ουδέν σχόλιον”.

Ερμ...