Ο Sheldon αποκτά τη δική του prequel σειρά

Τώρα είναι και επίσημο: Ο Sheldon Cooper θα αποκτήσει τη δική του prequel σειρά για τα παιδικά του χρόνια.

Το ‘Young Sheldon’ θα ξεκινήσει την σεζόν 2017-’18 χωρίς να έχουμε ακόμη ακριβή αριθμό επεισοδίων της σειράς, με τους δημιουργούς τoy ορίτζιναλ 'Big Bang Theory', Chuck Lorre και Steve Molaro, να ηγούνται του πρότζεκτ, και τον βραβευμένο με Emmy για τον ρόλο του Sheldon, Jim Parsons, να έχει αναλάβει την αφήγηση των επεισοδίων.

Ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη νεαρή εκδοχή του δημοφιλούς χαρακτήρα έχει ήδη βρεθεί και θα είναι ο Iain Armitage που μπορείς να δεις αυτόν τον καιρό στο ‘Big Little Lies’. Το κόνσεπτ θα αφορά τον 9χρονο Sheldon και τη ζωή του ως μαθητής Λυκείου στο ανατολικό Τέξας, και έχει περιγραφεί ως ‘Malcolm in the Middle’ με τον μικρό Sheldon. Μαζί με τον Armitage, έχουν επιβεβαιωθεί οι Lance Barber, Raegan Revord και Montana Jordan, ενώ τον πιλότο θα τον γυρίσει ο Jon Favreau των ‘Iron Man’ και 'Jungle Book'.

Το ‘Big Bang Theory’ βρίσκεται στη 10η σεζόν του και έχει μια πτώση στα νούμερά του, αλλά παραμένει η μακράν πιο επιτυχημένη κωμωδία αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, οπότε δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί θεωρείται ακόμα hot ιδιοκτησία για το CBS και γιατί οι πιθανότητες λένε ότι το καστ θα ανανεώσει τα συμβόλαιά του που λήγουν φέτος, για άλλα 2 χρόνια.

Το spin-off έρχεται στην κατάλληλη νοσταλγική στιγμή των ημερών μας για τα ‘80s και σίγουρα θα την εκμεταλλευτεί.