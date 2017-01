Οι 50 νέες σειρές που θέλουμε να τσεκάρουμε το 2017

Ζούμε μεγάλες στιγμές στην τηλεόραση και πρέπει να το γιορτάζουμε όσο προλαβαίνουμε. Γιατί σε προειδοποιούμε, δε θα ζούμε για πάντα στην εποχή που για παράδειγμα το Netflix, θα μπορεί να πετάει 100.000.000 δολάρια στις αδερφές Wachowski για να φτιάξουν το 'Sense8', λες και είχαν βγάλει και τίποτα άλλο συγκλονιστικό μετά το 'Matrix' το '99.

Λοιπόν, επειδή χανόμαστε, συγκεντρώσαμε σε ένα ποστ όλες τις ενδιαφέρουσες νέες σειρές του '17 τώρα που γίνονται ακόμα πράγματα, και τις χωρίσαμε σε κάποιες που προβάλλονται ήδη, κάποιες που μας έρχονται από τα παλιά, κάποιες που έχουν ήδη ένα μικρό προβάδισμα στην καρδιά μας και κάποιες που δε θα αφήσουμε να περάσουν χωρίς να τους δώσουμε την ευκαιρία τους.

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Taboo

Η νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Tom Hardy είναι κάτι παραπάνω από ένας καινούριος ρόλος για τον γνωστό ηθοποιό. Ο χαρακτήρας του James Delaney, γόνου μιας ναυτιλιακής αυτοκρατορίας που επιστρέφει από ένα αινιγματικό ταξίδι στην Αφρική για να αποκαλύψει τα μυστικά της οικογένειάς του και των συνεργατών της, ήταν προσωπική του ιδέα την οποία ανέπτυξε αργότερα ο πατέρας του. Με τη βοήθεια του Ridley Scott και την πένα του Steven Knight (‘Peaky Blinders’), ο Hardy έφερε τελικά στη ζωή τον χαρακτήρα, και μπορεί ως σειρά να μη μας έπεισε από τον πιλότο της, αλλά το ‘Taboo’ έχει ρίξει πολλά δολώματα για να μην τσιμπήσουμε. Πρεμιέρα: 10 Ιανουαρίου στην COSMOTE TV.

Sneaky Pete

O Bryan Cranston (‘Breaking Bad’) και ο David Shore (‘House’) έφτιαξαν μια διασκεδαστική, εθιστική σειρά που κολλάει γάντι στη streaming τηλεόραση και τον μαραθώνιο τρόπο κατανάλωσής της, με πρωταγωνιστή τον υποτιμημένο Giovanni Ribisi στον ρόλο ενός απατεώνα που παίρνει την ταυτότητα του συγκρατούμενού του για να γλιτώσει από έναν γκάνγκστερ. Μαζί του θα δεις τον Cranston και τη σπουδαία Margo Martindale. Πρεμιέρα: 13 Ιανουαρίου (Amazon Prime).

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

Η ταινία ‘Lemony Snicket’ από τα ‘00s με τον Jim Carrey δεν κατάφερε να κερδίσει τους φαν των ομώνυμων βιβλίων, αλλά τώρα ήρθε το Netflix να πει challenge accepted και να επιχειρήσει τη μεταφορά όλων των βιβλίων, με αρχή τα πρώτα τέσσερα. Πώς θα γλιτώσουν τα ορφανά Baudelaire από τον κακό τους θείο Count Olaf; Με Neil Patrick Harris, Will Arnett, Cobie Smulders και Joan Cusack. Πρεμιέρα: 13 Ιανουαρίου (Netflix).

Frontier

Jason Momoa στην πρώτη σειρά μυθοπλασίας του Discovery που τσίμπησε το Netflix, με θέμα τη μάχη για πλούτο και δύναμη στο γουνεμπόριο της Βόρειας Αμερικής στα τέλη του 18ου αιώνα. Πρεμιέρα: 20 Ιανουαρίου (Netflix).

BLAST FROM THE PAST

24: Legacy

Ένας ήρωας πολέμου επιστρέφει στην πατρίδα του, αλλά οι μπελάδες δεν έχουν μείνει πίσω. Αφού ζητά τη βοήθεια του CTU για να προστατεύσει τη ζωή του, πρέπει να σταματήσει μία από τις μεγαλύτερες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Αμερική. Πρεμιέρα: 5 Φεβρουαρίου.

Prison Break

Στην εποχή των revivals δεν ανασταίνονται μόνο σειρές, αλλά και ήρωες όπως ο Michael Scofield. Παλιά σειρά αλλά και περίπου νέα, το ‘Prison Break’ επιστρέφει “όπως οι καταιγίδες” σύμφωνα με το τρέιλερ του και έχει εξάψει την περιέργεια ακόμα και σε όσους από εμάς δε χωρίσαμε με το χιτ του FOX με τους καλύτερους όρους. Επτά χρόνια μετά, ο Lincoln και η Sara μαθαίνουν ότι ο Michael ζει σε φυλακή της Υεμένης, οπότε εμπρός για τη διάσωση. Πρεμιέρα: 4 Απριλίου.

Twin Peaks

O πράκτορας του FBI, Dale Cooper, επιστρέφει στην οθόνη μας και στην αινιγματική πόλη του Twin Peaks, 25 χρόνια μετά την υπόθεση δολοφονίας της Laura Palmer. Μαζί του επιστρέφει και ο David Lynch που σκηνοθέτησε και τα 18 επεισόδια που θα δούμε τον Μάιο. Το εμβληματικό ‘Twin Peaks’ σημάδεψε την τηλεόραση και την επόμενη γενιά δημιουργών και ανυπομονούμε να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει ξανά το θαύμα της. Από καστ πάντως, το 'χουμε: Kyle MacLachlan, Sherilyn Fenn, Naomi Watts, Tim Roth, Jennifer Jason Leigh, Monica Bellucci, Amanda Seyfried, Ashley Judd, David Duchovny, Laura Dern, Michael Cera, Jim Belushi, Richard Chamberlain, Jeremy Davies, Sheryl Lee και πραγματικά πολλοί άλλοι. Πρεμιέρα: 21 Μαΐου.

To top-15 μας

Legion

Ο David Heller πιστεύει ότι είναι σχιζοφρενής, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας από τους πιο δυνατούς μεταλλαγμένους που έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα. Ο Heller βγαίνει από τις σελίδες των X-Men για να φτάσει στην οθόνη μας, με τη βοήθεια του showrunner, Noah Hawley (‘Fargo’). Πρεμιέρα: 8 Φεβρουαρίου.

Big Little Lies

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley και Laura Dern σε μεταφορά best-seller που θα εξερευνήσει τη γυναικεία εμπειρία και τη μητρότητα, μέσα από μία υπόθεση φόνου. Πρεμιέρα: 19 Φεβρουαρίου.

Feud

Δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή για να φτιάξει σειρά με θέμα την ιστορική βεντέτα μεταξύ Joan Crawford και Bette Davis, από τον Ryan Murphy (‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’). Jessica Lange και Susan Sarandon στους αντίστοιχους ρόλους. Πρεμιέρα: 5 Μαρτίου.

Shots Fired

Ένας μαύρος αστυνομικός σκοτώνει έναν λευκό έφηβο και οι συνέπειες θα είναι τεράστιες και πολυεπίπεδες. Από την δημιουργό του φρέσκου ‘Beyond the Lights’, Gina Prince-Bythewoo, με τη Sanaa Lathan, τον Stephen James, την Helen Hunt, τον Richard Dreyfuss, τον Stephen Moyer και την Jill Hennessy. Πρεμιέρα: 22 Μαρτίου.

Handmaid’s Tale

Το δυστοπικό, διαχρονικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood για μια κοινωνία υπό ολοκληρωτικό καθεστώς που υποχρεώνει όσες γυναίκες μπορούν να κάνουν ακόμη παιδιά να δώσουν απογόνους στους δυνάστες τους, μεταφέρεται στην τηλεόραση με πρωταγωνίστρια την Elisabeth Moss. Μαζί με τη 2η σεζόν του ‘Top of the Lake’, το 2017 αναμένεται πολύ δυνατό για τη Moss. Πρεμιέρα: 26 Απριλίου (Hulu).

Star Trek: Discovery

Δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου ‘Star Trek’, το ‘Star Trek Discovery’ θα ακολουθήσει ένα νέο πλήρωμα, εξερευνώντας ένα συμβάν που είχε αναφερθεί στο ορίτζιναλ timeline. Με υποπλοίαρχο τη Sonequa Martin-Green του ‘Walking Dead’ και καπετάνιο τη Michelle Yeoh, μάλλον δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Πρεμιέρα: Μάιος.

She’s Gotta Have It

To ‘She’s Gotta Have It’ ήταν το κινηματογραφικό ντεμπούτο που ανέδειξε τον Spike Lee σε πολλά υποσχόμενο σκηνοθέτη στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Τώρα θα αποπειραθεί να εκμοντερνίσει και να μεταφέρει την ιστορία στην τηλεόραση, και μάλιστα θα σκηνοθετήσει και τα (ακούγεται) 10 επεισόδια της σειράς. Μπορεί να μιλάμε για κάτι πολύ ξεχωριστό. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix).

Mindhunter

Μετά το ‘House of Cards’, ο David Fincher θα μας δώσει και το ‘Mindhunter’, μια σειρά βασισμένη στο βιβλίο ‘Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit’ των John Douglas και Mark Olshanker, με θέμα πράκτορες του FBI που μιλούν με κατά συρροή δολοφόνους ελπίζοντας να λύσουν έτσι τρέχουσες υποθέσεις. Πρωταγωνιστές ο Hold McCallany και η Anna Torv που μας έχει λείψει τρομερά από το τέλος του ‘Fringe’. Πρεμιέρα: 2017.

G.L.O.W. (GORGEOUS LADIES OF WRESTLING)

Αληθινές ζωές μιας ομάδας αθλητριών πάλης. Να και κάτι που δεν ακούς συχνά. Πόσο μάλλον να το δεις κιόλας.

Από την Jenji Kohan των ‘Weeds’ και ‘Orange Is the New Black’, με Alison Brie στον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας άτυχης ηθοποιού που προσπαθεί να μπει στο καστ μιας σειράς για αθλήτριες πάλης, με σκοπό να πάρει μπρος η καριέρα της. Μυρίζουμε χιτ. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix).

American Gods

Το μυθιστόρημα του Neil Gaiman έρχεται στη μικρή οθόνη δια χειρός Bryan Fuller (‘Hannibal’) και Michael Green (‘Everwood’). Θεοί της μυθολογίας μάχονται νεότερες θεότητες που καθρεφτίζουν την εμμονή της σημερινής κοινωνίας με τον πλούτο, τους σελέμπριτι και την τεχνολογία. Τρελό καστ με Ricky Whittle, Gillian Anderson, Emily Browning, Ian McShane, Christin Chenoweth και άλλους. Πρεμιέρα: 2017.

Dear White People

Το ‘Dear White People’ ήταν το indie κινηματογραφικό διαμαντάκι του ‘14 που απεικόνισε τις ανήσυχες διαφυλετικές σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Winchester και μας γνώρισε καλύτερα την Tessa Thompson. Η συνέχεια στο Netflix για 10 επεισόδια από τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας Justin Simien. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix).

The Deuce

Ο David Simon των ‘Wire’, ‘Treme’ και ‘Show Me A Hero’, δηλαδή ο δημιουργός η-μία-καλύτερη-από-την-άλλη σειρών, καταπιάνεται με τη βιομηχανία πορνό στα ‘70s και τον τρόπο που άλλαξε στα ‘80s λόγω της επιδημίας του HIV και της κοκαΐνης. Ο James Franco θα παίξει τους χαρακτήρες δύο δίδυμων που δουλεύουν για τη μαφία, ενώ θα έχει παρέα και την πάντα εξαιρετική Maggie Gyllenhaal. Πρεμιέρα: 2017.

The Defenders

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Danny Rand. Οι street fighters της Marvel γίνονται οι Defenders. Πρεμιέρα: Σεπτέμβριος 2017 (Netflix).

Altered Carbon

Το διάσημο sci-fi μυθιστόρημα για ένα δυστοπικό cyberpunk μέλλον όπου η προσωπικότητά σου μπορεί να αποθηκευτεί και να “κατέβει” σε άλλο σώμα, θα γίνει σειρά στο Netflix. Μπορείς να περιμένεις σχολιασμό σε θρησκεία και φιλοσοφία, παρέα με μια υπόθεση φόνου και τον ικανότατο James Purefoy. Πρεμιέρα: 2017.

Sharp Objects

To ‘Sharp Objects’ της Gillian Flynn, της συγγραφέως και σεναριογράφου που μας έδωσε το ‘Gone Girl’, θα γίνει μίνι σειρά με πρωταγωνίστρια την Amy Adams. Γνωρίζουμε ελάχιστα για το πρότζεκτ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό και μόνο εντείνει την περιέργειά μας. Πρεμιέρα: 2017.

Άλλες 28 που θέλουμε να τσεκάρουμε

Riverdale. Τα κόμικ του Archie που διάβαζες μικρός σε συνδυασμό με τα σκοτεινότερα κόμικ τρόμου - βλέπε Archie Horror - του ίδιου σύμπαντος, πέρασαν από ένα CW makeover και θα μας δώσουν το ‘Riverdale’, ένα πάντρεμα ‘Twin Peaks’ και ‘Dawson’s Creek’ όπως το αποκαλούν όσοι κριτικοί έχουν ήδη πάρει μια πρώτη γεύση του. Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου. (trailer)

Z: The Beginning of Everything. Πίσω από έναν σπουδαίο άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα. Τα δημιουργήματα του F. Scott Fitzgerald συνήθως δεν έχουν καλή μοίρα στις μεταφορές τους, αλλά ελπίζουμε η βιογραφική σειρά για τη σύζυγό του Zelda, μια πολυσυζητημένη μέχρι και σήμερα προσωπικότητα, να σπάσει τη γκίνια. Στηρίζουμε πάντα και την Christina Ricci που θα υποδυθεί τη Zelda. Πρεμιέρα: 27 Ιανουαρίου (Amazon Prime). (trailer)

Powerless. Κωμωδία δράσης της DC (ω ναι), για την πλευρά της υπερηρωικής ζωής που δε βλέπουμε συχνά, αυτή που βρίσκεσαι να δουλεύεις για τον Batman ας πούμε. Η Vanessa Hudgens και ο Alan Tudyk (‘Rogue One’) εργάζονται στην Wayne Security, μια εταιρεία που στήθηκε για να προστατεύει αθώους περαστικούς και λοιπούς ανίδεους, στον χαοτικό κόσμο όπου μπορεί την ώρα που πίνεις καφέ να πέσει ένας Joker στο τραπέζι σου. Πρεμιέρα: 2 Φεβρουαρίου. (trailer)

Santa Clarita Diet. Η Sheila και ο Joel είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι μεσιτών που ζει στη Santa Clarita της Καλιφόρνια, αλλά όταν η Sheila πεθαίνει οι ζωές τους παίρνουν μια σκοτεινή τροπή. Θα αναρωτιέσαι γιατί μιλάμε ακόμα σε πληθυντικό για το ζευγάρι, όταν ο ένας από τους δύο δε ζει πια. Κι όμως, η Sheila ζει, απλά έχουν αλλάξει οι διατροφικές της συνήθειες. Με Drew Barrymore και Timothy Olyphant. Πρεμιέρα: 3 Φεβρουαρίου (Netflix).

Crashing. Όταν χωρίζει από τη γυναίκα του, ένας επίδοξος stand-up κωμικός της Νέας Υόρκης προσπαθεί να βάλει μπρος στην καριέρα του και να βρει τον δρόμο του σε μια δύσκολη πόλη. Κωμωδία από το HBO, τον Judd Apatow και τον Pete Holmes που γράφει και πρωταγωνιστεί, πάνω στην ώρα που τελειώνει το ‘Girls’ και θα ξεμείνουμε από νεοϋορκέζους μόνους να ψάχνουν. Πρεμιέρα: 19 Φεβρουαρίου. (trailer)

The Good Fight. Spin-off του ‘Good Wife’ για την Diane Lockhart, που μετά την πρεμιέρα του πιλότου στο CBS θα μεταφερθεί στο streaming δίκτυο του καναλιού CBS All Access. Μαζί με την πάντα απολαυστική Christine Baranski θα δούμε και την Rose Leslie (‘Game of Thrones’, ‘Downton Abbey’). Πρεμιέρα: 19 Φεβρουαρίου. (trailer)

When We Rise. Μίνι σειρά από τη δημιουργική ομάδα του ‘Milk’ Gus Van Sant και Dustin Lance Black για τη μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ (LGBT) κοινότητας στις εξεγέρσεις στη Νέα Υόρκη στα τέλη των ‘60s. Με Guy Pearce ως Cleve Jones, ακτιβιστή και συγγραφέα που ενέπνευσε τη σειρά, Whoopi Goldberg, TR Knight και Rosie O’Donell. Πρεμιέρα: 27 Φεβρουαρίου. (trailer)

Iron Fist. Μετά το ‘Daredevil’, το ‘Jessica Jones’ και το ‘Luke Cage’, η τετράδα της Marvel που θα οδηγήσει στη δημιουργία των Defenders θα κλείσει με τον Iron Fist, κατά κόσμον Daniel Rand. Ο Danny επιστρέφει στη Νέα Υόρκη μετά από απουσία πολλών ετών και προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του. (Hint: Δεν πάνε καλά τα πράγματα). Πρεμιέρα: 17 Μαρτίου (Netflix). (trailer)

Harlots. Μία μητέρα και ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής προσπαθεί να επιβιώσει στο Λονδίνο του 18ου αιώνα. Οικογενειακό δράμα για το πιο πολύτιμο καταναλωτικό προϊόν της εποχής. Το σεξ. Πρεμιέρα: 29 Μαρτίου (Hulu). (trailer)

Brockmire. Ο Hank Azaria υποδύεται έναν ξεπεσμένο πρώην speaker του baseball που κατέστρεψε την καριέρα του όταν ανακάλυψε ότι η γυναίκα του τον απατούσε, και έγινε λιώμα λίγο πριν την έναρξη ενός παιχνιδιού. Το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο όταν αντιλαμβάνεσαι ότι παίζει να ζει στη χειρότερη πόλη της Αμερικής. Από την άλλη η νέα του σύντροφος είναι η Amanda Pete, οπότε πόσο χάλια μπορεί να είναι τα πράγματα; Πρεμιέρα: 5 Απριλίου. (trailer)

The Son. Ο Pierce Brosnan επιστρέφει στο μέσο που τον καθιέρωσε τη δεκαετία του ‘80 με το ‘Remington Steele’ και πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Philipp Meyer, ‘The Son’. Ένα οικογενειακό western έπος για τον αδίστακτο Eli McCullough και την αυτοκρατορία που θέλει να στήσει. Πρεμιέρα: 8 Απριλίου. (trailer)

Midnight, Texas. Φαν του ‘True Blood’, ανασυνταχθείτε. Η τριλογία βιβλίων της Charlaine Harris ‘Midnight, Texas’ θα γίνει σειρά για το NBC. Μια μικρή πόλη είναι καταφύγιο για οντότητες διαφορετικές, άλλες ανθρώπινες και άλλες αθάνατες. Για πόσο όμως; Πρεμιέρα: 30 Απριλίου. (trailer)

I’m Dying Up Here. Η stand-up σκηνή του Λος Άντζελες των ‘70s που έφτιαξε κωμικούς όπως ο David Letterman και ο Jay Leno, αναβιώνει στο ‘I’m Dying Up Here’ σε παραγωγή Jim Carrey. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και ελπίζουμε να έχει διαφορετική μοίρα από το ‘Vinyl’. Πρεμιέρα: 4 Ιουνίου. (trailer)

The Inhumans. Το ‘Agent Carter’ διακόπηκε και το ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ δεν έχει και τα καλύτερα νούμερα, αλλά ίσως η τρίτη φορά να είναι και η τυχερή για τη συνεργασία Marvel και ABC. Μετά το ναυάγιο του κινηματογραφικού πρότζεκτ για τους Inhumans, η διαστημική φυλή υπερανθρώπων θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της στη μικρή οθόνη. Πρεμιέρα: 26 Σεπτεμβρίου.

The Last Tycoon. Βασισμένο στο ημιτελές χειρόγραφο του F. Scott Fitzegerald για τον Monroe Stahr, το χρυσό παιδί του Χόλιγουντ, και τη διαμάχη του με το αφεντικό και πατρικό του πρότυπο, Pat Brady, για την ψυχή του κινηματογραφικού τους στούντιο. Μεγάλη Ύφεση, Χίτλερ στην Ευρώπη, και χολιγουντιανές φιλοδοξίες από τον Billy Ray (‘Captain Philips’), με Matt Bomer, Kelsey Grammer και Lily Collins. Πρεμιέρα: 2017 (Amazon Prime).

Room 104. Αν κλαις ακόμα το ‘Togetherness’, αυτό είναι το πατ-πατ μας στην πλάτη σου. Οι αδερφοί Duplass έμειναν στο HBO και θα στήσουν μία ανθολογική σειρά που θα διαδραματίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με διαφορετικούς επισκέπτες (και ηθοποιούς προφανώς) σε κάθε επεισόδιο. Πρεμιέρα: 2017.

The Tick. Ένας υπερήρωας με μπλε κεραίες προσπαθεί να σώσει τον κόσμο. Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι στον κόσμο του Σοβαρού Υπερήρωα χωράει άνετα μια υπερηρωική σάτιρα. Why so serious; Πρεμιέρα: 2017 (Amazon Prime).

Snowfall. Ο John Singleton (‘Boys n the Hood’) σκηνοθέτησε πρόσφατα το επεισόδιο ‘Race Card’ του αριστουργηματικού ‘People v. O.J. Simpson’, ένα από τα δυνατότερα της σειράς, και τώρα προχωράει με μια σειρά για την επιδημία του crack που χτύπησε το Λος Άντζελες στις αρχές των ‘80s. Λίγο από ιστορία, λίγο από crime drama, το ‘Snowfall’ θα μας παρουσιάσει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή των ‘80s του ‘Stranger Things’. Πρεμιέρα: 2017.

The Punisher. Το highlight του 2ου κύκλου ‘Daredevil’ για τους περισσότερους ήταν ο Frank Castle,, ή αλλιώς Punisher. Ήταν θέμα χρόνου να αποκτήσει τη δική του σειρά. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix). (trailer)

Thirteen Reasons Why. Μια μαθήτρια Λυκείου αφήνει πριν την αυτοκτονία της μια σειρά από κασέτες που θέλει να μοιραστούν σε 13 μαθητές του σχολείου της, για να μάθουν τους λόγους που συνέβαλαν στην αυτοκτονία της. Με την απολαυστική Kate Walsh (‘Fargo’, ‘Grey’s Anatomy’) στον ρόλο της μητέρας, τον Tom McCarthy ('Spotlight') στη σκηνοθεσία για τα 2 πρώτα επεισόδια, την Diana Son του ‘American Crime’ ως showrunner και τη Selena Gomez ως executive producer. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix).

Future Man. Ο Josh Hutcherson κατάφερε και να ξεχωρίσει και να κρατηθεί στο ύψος του απέναντι από τον οδοστρωτήρα που λεγόταν Jennifer Lawrence στις μέρες των ‘Hunger Games’, οπότε ανυπομονούμε να τον δούμε και κάπου που θα του δώσει την ευκαιρία να δείξει ακόμα περισσότερα. Το ‘Future Man’ είναι κωμωδία από το δίδυμο Seth Rogen-Evan Goldberg (‘Sausage Party’, ‘Preacher’, ‘This Is The End’) για έναν επιστάτη που πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή, με τη δύναμη του ταξιδιού στον χρόνο. Μαζί με τον Hutcherson θα δούμε και τον Haley Joel Osment (‘The Sixth Sense’). Πρεμιέρα: 2017.

Gypsy. Η Naomi Watts θα υποδυθεί τη Jean Holloway, μια θεραπεύτρια που αναπτύσσει προσωπικές και εν δυνάμει επικίνδυνες σχέσεις με τους ασθενείς της. H Watts είναι και executive producer της σειράς. Πρεμιέρα: 2017.

I Love Dick. Ο Kevin Bacon είναι ο Dick, ένας καθηγητής Πανεπιστημίου στο Τέξας τον οποίο ερωτεύεται μια σκηνοθέτιδα που περνάει προβλήματα στον γάμο της. Από την Jill Soloway του 'Transparent'. Πρεμιέρα: 2017 (Amazon Prime) (trailer)

Ozark. O Jason Bateman ('Arrested Development') σκηνοθετεί 5 από τα 10 επεισόδια του ‘Ozark’ και πρωταγωνιστεί ως Marty, ένας σύμβουλος οικονομικών που μετακομίζει μαζί με τη γυναίκα του που υποδύεται η Laura Linney στο καλοκαιρινό θέρετρο Ozark. Η σειρά θα διερευνήσει “τον καπιταλισμό, τις δυναμικές της οικογένειας και την επιβίωση μέσα από τα μάτια (οτιδήποτε άλλο παρά) συνηθισμένων Αμερικανών”. Πρεμιέρα: 2017.

Jack Ryan. Ακόμα δεν κρύωσε ο Tom Cruise και έχουμε καινούριο Jack Ryan. Ο αναλυτής της CIA γίνεται σειρά που, σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή της John Krasinski, θα μοιάζει περισσότερο με δεκάωρη ταινία. Στόχος: ISIS. Πρεμιέρα: 2017.

Dark. Πρώτη γερμανική σειρά παραγωγής Netflix. Εκτυλίσσεται σε μια μικρή γερμανική πόλη όπου η εξαφάνιση δύο μικρών παιδιών αποκαλύπτει τη διπλή ζωή τεσσάρων οικογενειών. Και κάπου εκεί, με ένα twist που ακόμα δε γνωρίζουμε αλλά μας έχουν τάξει, η υπόθεση θα σχετιστεί με ένα γεγονός που συνέβη στην ίδια πόλη το 1986. Πρεμιέρα: 2017 (Netflix).

Wet Hot American Summer: 10 Years Later. Τώρα που είδαμε το prequel του cult classic ‘Wet Hot American Summer’ από το Netflix, τους εμπιστευόμαστε να φτιάξουν και τη συνέχεια. Πρεμιέρα: 2017.