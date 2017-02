Πειρατές, διερμηνείς, ναυαγοσώστες: Το καστ του νέου ‘Survivor’ είναι μυθικό

Οι ελληνικές reality σειρές είναι σε γενικές γραμμές φρικτές. Νομίζω αυτό πηγάζει από μια βαθιά παρανόηση, από μια ιδέα που δεν έχει ταξιδέψει στη χώρα μας μαζί με τα ξενόφερτα concepts: ότι επειδή κάτι είναι ‘αληθινό’ (δηλαδή όχι fiction τελοσπάντων) σημαίνει πως δεν πολυχρειάζεται έννοιες όπως σενάριο, μοντάζ, δραματουργία ή, δεν ξέρω, χρονικά όρια. Έβλεπα το ‘Voice’ χτες και ήθελα να φάω την ψυχή μου, αυτό το πράγμα κράταγε 4 ώρες δίχως την παραμικρή αίσθηση ρυθμού. Η μόνη μου παρηγοριά ήταν πως ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης αισθανόταν κι εκείνος την ίδια απόγνωση: “κοντεύει να αλλάξει ο μήνας, σας παρακαλώ μην τραγουδήσετε κι εσείς,” είπε αποκαμωμένος κάποια στιγμή σε δύο διαγωνιζόμενους αποσπώντας τα μεγαλύτερα χειροκροτήματα από την παρέα.

Τα λέω όλα αυτά επειδή το ‘Survivor’, που είναι μια από τις αγαπημένες μου σειρές στην αμερικάνικη τηλεόραση, ξεκινά μια ακόμα ελληνική εκδοχή οπότε θα είμαι αναγκασμένος να το δω από αίσθηση καθήκοντος και μόνο. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να δω πάνω από 1-2 επεισόδια ελληνικών ‘Survivor’ γιατί αντί για ιστορία, χαρακτήρες, αγωνία κλπ, μας δείχνουν τη ζούγκλα για δυόμιση ώρες τη φορά. Τα νέα επεισόδια σύμφωνα με το πρόγραμμα του Σκάι θα είναι 3 ώρες το καθένα και θα παίζονται σχεδόν καθημερινά. Πρακτικά δηλαδή μιλάμε για στρημάρισμα, όχι για show.

Είμαι έτοιμος για trainwreck που θα αφήσει εποχή, κάτι στο οποίο συνεισφέρει και το απίθανο καστ που έχει συγκεντρωθεί. Και δεν αναφέρομαι καν στους celebrities! Όχι δηλαδή πως δεν εκτιμώ μια συλλογή από διάσημους που περιλαμβάνει τον φίλο του σάιτ Λάμπρο Χούτο, τον Γιώργο Χρανιώτη, τον ράπερ Bo και τον Γιάννη Σπαλιάρα, αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στα επίσημα βιογραφικά των υπολοίπων παιχτών θα βρούμε επίσης σπουδαία πράγματα.

Αλλά πρώτα ο Λάμπρος Χούτος σκοράρει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης:

Η εκπληκτική κρυφή λεπτομέρεια του καστ είναι πως οι παίχτες είναι χωρισμένοι άνισα σε δύο φυλές. Οι διάσημοι, όλοι μαζί, 11. Οι άγνωστοι, όλοι μαζί, 13. Αυτό σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα η παραγωγή τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να βρει 12ο celebrity, γιατί δε βγάζει καμία απολύτως λογική να είναι 11-13 ο αρχικός σχεδιασμός.

Η μία φυλή λοιπόν θα είναι οι celebrities, στο εξής γνωστή ως Φυλή Χούτου. Εδώ θα ασχοληθούμε με την άλλη, την οποία θα αποκαλώ Φυλή Τσανγκ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Αυτή η φυλή αριθμεί 13 παίχτες. Φυλή 13 παιχτών δεν έχει υπάρξει ποτέ στο αμερικάνικο ‘Survivor’. Έχουν υπάρξει σεζόν που έχουν ξεκινήσει με 16 παίχτες συνολικά. Δεν είναι ομάδα αυτή, είναι πληθυσμός κωμόπολης που μαζεύτηκε στο κεντρικό καφενείο για να δει Τσάμπιονς Λιγκ. Μη το γελάτε- με τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων δε θα το απέκλεια καθόλου μια από τις δοκιμασίες να είναι ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η διάρκειά του θα είναι κανονικά 90λεπτη και θα το δούμε σε ζωντανή μετάδοση.

Εδώ βοηθάει πολύ και το γεγονός ότι το κάστινγκ έχει γίνει με σχεδόν αποκλειστική έγνοια την σωματική διάσταση του παιχνιδιού. Σχεδόν οι πάντες είναι κωπηλάτες και δύτες και ο Captain Phillps. Βρήκαμε μαγικά πράγματα ψάχνοντας τα βιογραφικά των παιχτών, ειδικά όταν τα συνδυάσαμε και με το cast τρέιλερ που έδειξε χθες ο Σκάι.

Αυτά είναι τα highlights μας:

(screenshots των βιογραφικών από το άρθρο του Sport24)

Κώστας Αναγνωστόπουλος

Στο εξής γνωστός ως Captain Phillips, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι ένας επιχειρηματίας στην Αγία Παρασκευή που ΟΚ, στο παρελθόν ήταν μισθοφόρος εναντίον σομαλών πειρατών. Τι, όλους η ζωή μας φέρνει σε απρόσμενα μέρη.

Εδώ ο Κώστας στο πρόμο:

“Εδώ δε φοβήθηκα τους πειρατές,” λέει με τα χέρια κάζουαλι στην τσέπη, “στο ‘Survivor’ θα κολλήσω;”. Πώς μας γλεντάει έτσι ο Κώστας!

@dark_tyler θα είναι ντροπή για την ελληνική τηλεόραση αν σε τσακωμό δεν του πει κάποιος "I am the captain now" — naumaxos (@naumaxos) February 9, 2017

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

“Έχω μάθει να βουτάω στα βαθιά,” λέει στο πρόμο ο Μάριος “Πρίαμος” Ιωαννίδης. Και το εννοεί κυριολεκτικά by the way, είναι εκπαιδευτής καταδύσεων, έχει όντως μάθει να βουτάει στα βαθιά. Δε βλέπω την ώρα να χάσει σε δοκιμασία νερού για την οποία θα τον επιλέξει η ομάδα του συγκεκριμένα επειδή έχει μάθει να βουτάει στα βαθιά.

Ειρήνη + Ελισάβετ

Οι δίδυμες αδερφές Αϊνατζιόγλου κάνουν γερό μπάσιμο στο βίντεο με την ατάκα “θα τους μπερδέψουμε!”, και στο βιογραφικό τους γράφουν πρακτικά ακριβώς τα ίδια πράγματα:

Η Ειρήνη είναι 23 χρονών και ζει στην Αθήνα. Είναι φοιτήτρια στο Οικονομικό του ΕΚΠΑ, παρακολουθεί μαθήματα δημοσιογραφίας, ασχολείται με το μόντελινγκ και τη διαφήμιση, της αρέσει ο χορός, η ποδηλασία, το crossfit και η ζωγραφική.

Η Ελισάβετ είναι 23 χρονών και ζει στην Αθήνα. Είναι φοιτήτρια στο Οικονομικό του ΕΚΠΑ, παρακολουθεί μαθήματα δημοσιογραφίας, ασχολείται με το μόντελινγκ και τη διαφήμιση, της αρέσει ο χορός και ο στίβος.

Θα είναι τέλειο όταν η μία από τις δύο ψηφίσει εναντίον της άλλης. (Η Ειρήνη θα κερδίσει τη σεζόν.)

Κωνσταντίνος Βασάλος

Ο μανίτο εδωπέρα που δείχνει τα μπράτσα του είναι ναυαγοσώστης μποντιμπίλντερ (#ναυαγοσώστης_μποντιμπίλντερ) το οποίο ακούγεται σαν concept τηλεοπτικής δραμεντί των ‘90s με τον John Stamos.

Το καλύτερο επεισόδιο του Ναυαγοσώστη Μποντιμπίλντερ θα ήταν εκείνο το απίθανο όπου μια σειρά ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων θα έφερναν τον ναυαγοσώστη μποντιμπίλντερ στο μέσο της προεδρικής φρουράς την ώρα παρέλασης στη Νέα Υόρκη. Το φαντάζεστε; Oh wait:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΜΥ.

Γιώργος Αγγελόπουλος

Βάσει του πρόμο, ο 34χρονος προπονητής θαλάσσιου σκι νομίζει πως θα εμφανιστεί σε μια εκπομπή που λέγεται ‘Σορβάιβερ’.

Σάρα Εσκενάζη

Είναι ηθοποιός. Είναι η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ; Μάλλον είναι. Και μάλλον έχει παίξει σε μια θεατρική παράσταση με τον Κώστα Μπίγαλη; Τα skills αυτά θα φανούν πολύ χρήσιμα στο παιχνίδι. Τα ερμηνευτικά εννοώ, όχι το κονέ με τον Μπίγαλη, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Και τώρα που το σκέφτομαι νιώθω πως ο Κώστας Μπίγαλης θα ήταν μια καταπληκτική προσθήκη στο ‘Survivor’, ας το έχουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι για τον αναπόφευκτο επόμενο κύκλο.

Πάνος Αργιαννίδης

Ο Σταύρος Ελληνιάδης του ελληνικού ράγκμπι. Είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε σε αυτό το καστ σε NFL (μετά τον Σπαλιάρα που θα μπορούσε να υποδυθεί τον Tom Brady σε τηλεταινία του Star) οπότε είναι φίλος μου, στηρίζω.

Ελένη Δάρρα

Η Ελένη κάνει πρωταθλητισμό στο χάντμπολ και προσωπικά αυτό κάπως μου αρκεί επειδή το χάντμπολ ως γνωστόν είναι ένα άθλημα για τρελούς που δε βγάζει κανένα απολύτως νόημα, οπότε εγώ ως Θοδωρής με την Ελένη δε θα τα έβαζα.

Ορέστης Τσανγκ

“Νι χάο, είμαι ο Ορέστης και ήρθα να κάνω τη Θεσσαλονίκη περήφανη!” λέει ο φίλος στο πρόμο σφίγγοντας τη γροθιά του. Νι χάο και σε σένα φίλε μου! Ο Ορέστης εδώ είναι τόσο next level σε σχέση με όλους τους τριγύρω basics που θα έπρεπε να τον έχουν βάλει εξαρχής στους celebrities, να τους έχουν και 12-12. Δεν έχει σημασία που δεν είναι celebrity. Εδώ υπάρχει στους celebrities ένας Στέλιος Χανταμπάκης, και θα αμφισβητούσαμε τη σελεμπριτοσύνη του επιχειρηματία Φαίδωνα-Ορέστη Τσανγκ; Όχι βέβαια.

Ο Ορέστης λοιπόν, που στο πρόμο βίντεο της εκπομπής τον βλέπουμε να δείχνει προς τα εμάς επειδή προφανέστατα μπορεί να μας δει, είναι θεσσαλονικιός και είναι freelancer μεταφραστής κινέζικων. Στο βιογραφικό του αναφέρει πως “έγινε ο πρώτος στην ιστορία επίσημος διερμηνέας της κινεζικής γλώσσας μπροστά από τον Τύμβο του Μαραθώνα”, κάτι που είναι κουλ ακόμα και πριν διαπιστώσει κανείς ότι το event είχε να κάνει με τον Ηλία Ψινάκη.

Στο υπόλοιπο βιογραφικό του ο Φαίδων-Ορέστης πετάει κάζουαλι ότι είναι και ιστιοπλόος παγκοσμίου επιπέδου:

Next. Level., Bitches.

*Ο Λάμπρος Χούτος, ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Ορέστης, ο Captain Phillips, ο Ναυαγοσώστης Μποντιμπίλντερ και οι υπόλοιποι συμμετέχοντας αυτού του σύγχρονου Ολύμπου, ξεκινούν τις περιπέτειές τους στο ‘Survivor’ τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.