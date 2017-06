Επιτέλους, ο Frank και η Claire έγιναν το ίδιο άτομο

Το τελευταίο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του House of Cards ήταν κατά γενική ομολογία ένα από τα πιο καθηλωτικά που μας έχει χαρίσει η σειρά. Εκτός όμως απ’ το να μας κάνει να χαζεύουμε την οθόνη με ανοιχτό το στόμα (όπως και τα περισσότερα μέλη του επιτελείου του Frank εκτός απ’ τους πάντα ανισόρροπους απαθείς Underwoods), έδωσε και το στίγμα όλων όσων μας περίμεναν στον πέμπτο κύκλο.

Συγκεκριμένα, δύο ατάκες της Claire, το “We can work with fear” και το “we make the terror”, λειτούργησαν σαν ένα σλόγκαν για τα προσεχώς. Μας απειλείτε με αποκαλύψεις για μερικούς φόνους και κάποιες ‘μικρές’ παρανομίες του προέδρου; Κανένα πρόβλημα. Θα απαντήσουμε δημιουργώντας φόβο μέσα από την τρομοκρατία και την απειλή του πολέμου για να φέρουμε την ατζέντα ακριβώς εκεί που τη θέλουμε, μιας και οι εκλογές πλησιάζουν και δεν είμαστε για ρίσκα.

Κάπως έτσι μας άφησε η -έτσι κι αλλιώς εξαιρετική- τέταρτη σεζόν, με πάρα πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς οι οποίοι έμενε να δούμε πώς ακριβώς θα κλείσουν. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι Underwoods βρέθηκαν στα σχοινιά, χώρισαν, είδαν τα πάντα να κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα και κατάλαβαν ότι μόνο μαζί και μόνο παίρνοντας το παιχνίδι στα χέρια τους, περνώντας στην αντεπίθεση, μπορούν να κερδίσουν.

Και κάπως έτσι, φτάσαμε στο σήμερα (που στη σειρά είναι ακόμα το 2016, αλλά ΟΚ). Με τον ιδιαίτερα αναβαθμισμένο ρόλο της Claire να γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρος από το πρώτο κιόλας πλάνο, με την υποψήφια αντιπρόεδρο πλέον, να απευθύνεται στην κάμερα συνεχίζοντας το μοτίβο του φόβου: “I’ve been meaning to talk with you. Ιt’s terrifying, isn’t it?” λέει κατευθείαν στις μούρες μας.

Μόνο που τελικά, η Claire δεν θα σπάσει ακόμη τον τέταρτο τοίχο για φέτος, αφού πρόκειται για τα γυρίσματα προεκλογικού μηνύματος. Βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τις εκλογές και οι βασικοί άξονες της κόντρας Underwood-Conway είναι αυτοί που αφήσαμε στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου: Τα σκάνδαλα του Frank όπως προσπαθεί να τα αποκαλύψει ο Hammerschmidt στο άρθρο του, το κυνήγι των τρομοκρατών του ICO, τα όσα έγιναν όσο υπηρετούσε στο στρατό ο Conway.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Με νέους showrunners και έναν φρέσκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο στην πραγματική ζωή, το House of Cards ρίχνει το βάρος του σε πράγματα που απασχολούν όντως τους Αμερικάνους αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα. Αντί για ISIS λοιπόν, ICO και οι εκλογές του 2016 κινούνται γύρω απ’ την διακήρυξη του Underwood για πόλεμο εναντίον των τρομοκρατών μέσα σε αμερικάνικο έδαφος. Μοναδική παραφωνία, το γεγονός ότι ο Frank Underwood είναι ένας ιδιοφυής πανούργος άνθρωπος που ενορχηστρώνει τα πάντα, ενώ ο άλλος είναι ο γκαφατζής Trump που “covfefe”.

Ο τρόπος που ο Underwood μπαίνει στη σκηνή, κλέβοντας -μουλωχτά- το λόγο στο Κογκρέσο για να ζητήσει να ψηφιστεί η διακήρυξη του πολέμου, την ημέρα που υποτίθεται ότι θα συζητούσαν τα σκάνδαλά του, είναι το ιδανικό καλησπέρα σας

Ο πόλεμος που ζητάει ο Underwood δεν είναι μόνο κυριολεκτικός αλλά και μεταφορικός. Κανέναν δεν βολεύει ένας ζωντανός τρομοκράτης κι ο πρόεδρος δεν διστάζει να ζητήσει την εκτέλεσή του για να δημιουργήσει μια καλύτερη αφήγηση. Πριν ζητήσει όμως την εκτέλεσή του, προτιμάει να τον βασανίσει λιγάκι, για να ικανοποιήσει την δίψα του για αίμα και δάκρυα και γιατί, μεταξύ μας, δεν είναι και πολύ καλός άνθρωπος.

Κι η Claire άλλωστε, δεν πάει πίσω. Εκμεταλλεύεται τη δύναμή της και σε μια σκηνή που αισθάνομαι ότι την έχουμε δει τουλάχιστον άλλες εξακόσιες φορές μέχρι σήμερα, τραμπουκίζει μια γυναίκα, τη μητέρα του τρομοκράτη, και φυσικά την κατευθύνει να κάνει αυτό που της ζήτησε, όπως συμβαίνει πάντοτε.

Μπορεί να μην είναι πια ζευγάρι, μπορεί η Claire να κοιμάται κι επίσημα με τον Tom, όμως η συμμαχία των Underwoods είναι πιο ισχυρή από ποτέ, με έπαθλο την απόλυτη κυριαρχία του Λευκού Οίκου, σαν πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Η ιστορία του ζεύγους άλλωστε, έχει δείξει ότι μικρό ρόλο παίζει με ποιον κοιμούνται, αρκεί να κερδίζουν τις εκλογές. Αυτό που αγαπάνε πιο πολύ είναι η εξουσία και αυτή τη φορά βρίσκονται μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση, μέχρι την επόμενη.

Ο Frank έχει εμφανώς κουραστεί, o αντίπαλός του είναι νέος, με περισσότερες δυνάμεις και ιδέες, όμως δεν πρόκειται να παραδοθεί χωρίς μάχη. Τα βασικά του όπλα, είναι ο αμοραλισμός και η ευφυΐα του. Ο τρόπος που φέρνει στα μέτρα του το γεγονός ότι προκειμένου να καλύψει το χακάρισμα της NSA, ρίχνει για μερικές ώρες το ίντερνετ στην Washington, είναι ακόμη ένα σπουδαίο παράδειγμα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Τα κλειστά σύνορα που θέλει ο Frank θυμίζουν πάντως και λίγο Trump, όμως άλλες ομοιότητες δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν. Αντίθετα, όπως μας δείχνει και η πανέξυπνη πρώτη σκηνή του δεύτερου επεισοδίου, ο Frank και η Claire μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους, σε βαθμό που θα μπορούσαν να είναι ένα πρόσωπο.

Κατά τα άλλα, όπως πάντα, το παρασκήνιο παίρνει φωτιά. Η Cathy Durant για ακόμη μια φορά διαφωνεί με τον πρόεδρο, όμως αυτή τη φορά μοιάζει διατεθειμένη να κάνει κάτι γι’ αυτό, ο Seth στρέφεται και πάλι κατά του Doug, προσπαθώντας να φορτώσει όλες τις αμαρτίες του Underwood πάνω του και για να βάλουμε και λίγο περισσότερο δράμα στο κοκτέιλ, ο εφηβικός έρωτας του Frank μάλλον πνίγεται, αποδεικνύοντας όμως πριν πεθάνει ότι τελικά η Claire δεν ξέρει τα πάντα για το παρελθόν του άντρα της, αφού δείχνει να εκπλήσσεται με τον υπαινιγμό πως “ήταν κάτι παραπάνω από φίλοι”. Ομολογώ πως ειδικά μετά το τρίο με τον μακαρίτη τον Mitchum, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτά τα νέα και να μην τα ξέρει η Claire αλλά και πώς διάβολο γίνεται να τη σοκάρουν.

Τέλος πάντων, τα δύο πρώτα επεισόδια κατάφεραν να μας βάλουν για τα καλά στο κλίμα και να μας κρατήσουν σε ένταση, πριν καν μπούμε στο κυρίως πιάτο και το βαρύ πυροβολικό της σεζόν: τις πρώτες προεδρικές εκλογές του Frank Underwood.

Κι ενώ η λογική για την οικονομία της πλοκής επιτάσσει την εκλογή του Frank, Χριστέ μου πόσο θέλω να δω τι θα γίνει αν χάσει.

Ο 5ος κύκλος του House of Cards, που ολοκληρώνεται σε 10 επεισόδια, θα προβάλλεται από τις 31 Μαΐου στις 22.00 και κάθε Τετάρτη βράδυ στις 22.00, στο COSMOTE CINEMA 4HD, με δύο επεισόδια στη σειρά. Μετά την προβολή τους, τα διπλά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα, για μία εβδομάδα, on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν τη σειρά και ετεροχρονισμένα, μέσω του COSMOTE Replay TV ή να την γράψουν σε σκληρό δίσκο.