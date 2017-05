Prison Break S05E05: Δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα

Τι άλλο να ζητήσουμε; Η πέμπτη σεζόν του Prison Break φαίνεται πως ήρθε όχι μόνο για να μας κάνει να νοσταλγήσουμε τη σειρά του παρελθόντος, αλλά και για να μας κάνει να παρακαλάμε να βγει και έκτη!

Σοβαρά τώρα φαίνεται πως οι σεναριογράφοι το δούλεψαν αρκετά όλον αυτό τον καιρό και δεν επέστρεψαν με ένα ό,τι να 'ναι σενάριο.

Τα κενά αρχίζουν να γεμίζουν και το ένα επεισόδιο είναι καλύτερο από το άλλο. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τι έγινε στο πέμπτο επεισόδιο στο οποίο απαντήθηκε το μεγαλύτερο ερώτημα όλων των τηλεθεατών.

Ποιο ήταν αυτό; Μα προφανώς το πώς στο καλό ζει ο Μάικλ Σκόφιλντ και τι ακριβώς κάνει στη Υεμένη; Προσωπικά πίστευα ότι θα χρειαζόταν να περιμένουμε μέχρι το φινάλε της σεζόν για να αποκαλυφθεί το πώς και το γιατί, αλλά ο Λίνκολν είχε άλλη άποψη.

Τσαμπουκαλεμένος, όρμηξε στον μικρό αδερφό και του τα έψαλε. Γινόταν να μην ξεκινήσει να μιλάει ο Σκόφιλντ; Η εξήγησή του έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους και τα κομμάτια του παζλ κούμπωσαν. Ο Μάικλ όπως άλλωστε είχε πει και σε προηγούμενα επεισόδια της σεζόν, τα έκανε όλα αυτά για την οικογένειά του.

Η Σάρα ξυλοκοπήθηκε άγρια στις φυλακές στο παρελθόν κι ο Πολ Κέλερμαν τελικά δεν είχε την εξουσία να αθωώσει εκείνη και τον Λίνκολν. Ο μόνος τρόπος για να είναι ελεύθεροι ήταν ο Σκόφιλντ να δουλέψει για χάρη του Poseidon, ενός πρώην πράκτορα της CIA, βγάζοντας από διάφορες φυλακές του κόσμου ορισμένους από τους χειρότερους εγκληματίες για πολιτικούς λόγους.

Βγάζει νόημα. Κάπως έτσι λοιπόν βρέθηκε στην Ogygia προκειμένου να βοηθήσει τον Αμπού Ραμάλ, τον αρχηγό του ISIL, να αποδράσει.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Αυτό που δεν περιμέναμε ωστόσο ήταν δεύτερη κατάρρευση του Μάικλ λίγο αργότερα, μπροστά στον Λίνκολν. Προφανώς ο Σκόφιλντ ήταν ανέκαθεν ένας χαρακτήρας ο οποίος ήθελε να παίρνει το βάρος πάνω του και να σώζει τους πάντες. Αυτό βέβαια δεν πετυχαίνει πάντα.

Χρειάζεται καμιά φορά να ζητήσεις βοήθεια και ίσως αν το είχε πράξει τότε, ο Λίνκολν θα μπορούσε να τον βοηθήσει χωρίς να χρειαστεί να περάσει όλα αυτά αυτά τώρα.

Καταλάβατε εντωμεταξύ ότι μέσα από όλο αυτό ο Wentworth Miller περνάει και μηνύματα κατά της κατάθλιψης; Είχε υποφέρει και ο ίδιος στην πραγματική του ζωή όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν και στέλνει τώρα το μήνυμά του μέσω του Σκόφιλντ. Καμιά φορά καλό είναι να ζητάμε και μια χείρα βοηθείας.

Ακόμη και είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου. Σπάνια ακούγονται καλά λόγια για τις ερμηνείες των ηθοποιών στη σειρά, αλλά σε αυτή τη σκηνή ο Miller ήταν εξαιρετικός.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ

Το κομμάτι της Σάρα στο συγκεκριμένο επεισόδιο είχε εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία. Ο T-Bag της αποκάλυψε ότι ο νέος της άνδρας, ο Τζέικομπ, πιθανότατα είναι ο περίφημος Poseidon και η Σάρα (λογικό) τρελαίνεται. Για μισό λεπτό. Τι θα γίνει κύριοι σεναριογράφοι; Θα μας δώσετε περισσότερο T-Bag; Δεν γίνεται να λέει μια ατάκα και μετά να εξαφανίζεται!

Ο Τζέικομπ λοιπόν προσπαθεί να πείσει τη Σάρα με τη γνωστή ατάκα 'αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις', της αραδιάζει διάφορες δικαιολογίες οι οποίες φαίνονται επιφανειακά να είναι αληθινές και τελικά την πείθει (;) πως δεν είναι εκείνος ο Poseidon κι ότι όλο αυτό το έκανε επειδή την αγαπά.

Συνεχίζει να μην μου γεμίζει το μάτι. Σίγουρα κάτι πάει στραβά με τον Τζέικομπ και μόνο το γεγονός ότι παραμένει ζωντανός, προκαλεί υποψίες.

ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΦΡΕΝΤΙ ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

Πάμε όμως πίσω στη Υεμένη όπου γίνεται πραγματικά πανικός. Ο μονόφθαλμος τρομοκράτης που πήγε να βιάσει τη Σίμπα στο προηγούμενο επεισόδιο, καταδιώκει την παρέα του Μάικλ και καλεί ενισχύσεις. Οι 'δικοί μας' κλείνονται σε ένα άδειο νοσοκομείο και οι λύσεις στερεύουν.

Ο τρελός Κορεάτης, Τζα, όμως έδωσε την πιο αναπάντεχη λύση. Η αλήθεια είναι πως άργησα να καταλάβω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του. Αφού άκουσε λίγο Φρέντι Μέρκιουρι, ήπιε οινόπνευμα, τελικά κατάφερε να σκαρώσει μια τρομερή παντέτα, εξολοθρεύοντας τους τρομοκράτες υπό τους ήχους του 'We are the Champions'. Μύθος. Αρχίζω να τον συμπαθώ.

Δεν γίνεται όμως όλα να πηγαίνουν καλά κι έτσι είχαμε το δεύτερο θάνατο δυνατού χαρακτήρα στη σεζόν. Ο Σιντ μας αποχαιρέτησε, αλλά τουλάχιστον έφυγε με τον πιο ανώδυνο για εκείνον τρόπο και φυσικά έπεσε σώζοντας τους φίλους του. Κρίμα για τον Σιντ γιατί ήταν ιδιαίτερα συμπαθητικός χαρακτήρας. Prison Break όμως είναι αυτό.

ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Όλη αυτή την ώρα που ο Λινκ, ο Μάικλ και οι υπόλοιποι τρέχουν να ξεφύγουν από μισό εκατομμύριο κόσμου που τους κυνηγάει αφού ο ISIL προσφέρει μια περιουσία για τα κεφάλια τους, ο C-Note με τη Σίμπα βρίσκονται στο αεροδρόμιο προσπαθώντας να φύγουν από τη χώρα.

Δεν γίνεται όμως να αφήσουν πίσω τον Σκόφιλντ και την παρέα του. Με το χρόνο αντίπαλο και τους τρομοκράτες μπροστά τους δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το αεροπλάνο απογειώνεται και ο Λινκ, ο Μάικλ, ο Γουίπ και ο Τζα μένουν να το κοιτούν από κάτω.

Τι σας θυμίζει; Ακριβώς το ίδιο δεν είχε γίνει στο φινάλε της πρώτης σεζόν με το αεροπλάνο του Τζον Αμπρούτζι αφήνοντας πίσω τους δραπέτες της Fox River να τρέχουν για τη ζωή τους;

Κάτι τέτοιο λοιπόν αναμένεται να γίνει και τώρα. Μόνο που πίσω τους αυτή τη φορά δε βρίσκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες αλλά τρομοκράτες. Καλή φάση.

*To 'Prison Break' προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 21.50 στο FOX.