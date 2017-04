Στο 'Bates Motel', η Rihanna αλλάζει τον πιο διάσημο φόνο στην ιστορία του σινεμά

Η Marion Crane πήρε τον λοστό της.

Πριν σου πούμε γιατί όμως, ας υποδεχθούμε πρώτα τη Rihanna στο 'Bates Motel'. Η ημίθεη τραγουδίστρια δήλωσε πέρσι σε συνέντευξή της ότι η σειρά είναι η αγαπημένη της αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και, μόλις το πήραν πρέφα οι παραγωγοί, της έκαναν πρόταση να υποδυθεί τη γυναίκα που όλοι περιμέναμε ότι θα έκανε κάποια στιγμή check in στο ξενοδοχείο. Ήθελαν, όπως είπαν, να βρουν μια Marion με πολύ διαφορετικό vibe από αυτό της Janet Leigh και, ω, πόσο το πέτυχαν. Πριν μιλήσουμε όμως για τις διαφορές των δύο Marion, ας δούμε πρώτα τις ομοιότητές τους.

Όπως και η ορίτζιναλ Marion, έτσι και η εκδοχή της Rihanna έχει πάρει παράνομα κάποια εκατομμύρια που είχε αναλάβει να μεταφέρει για λογαριασμό της εταιρείας της, με σκοπό να ανακουφίσει οικονομικά τον σύντροφό της, Sam.

Στο 'Bates Motel' όμως, ο Sam δεν είναι πρόσφατα διαζευγμένος και δε φαίνεται να έχει σκοπό να παντρευτεί τη σύντροφό του. Είναι παντρεμένος στο White Pine Bay και θέλει και τη Rihanna ολόκληρη και τη σύζυγο χορτάτη. Με τους συνάδελφούς της να μη σέβονται τις φιλοδοξίες της, τους πελάτες να σχολιάζουν μονάχα την εμφάνισή της και την προαγωγή που κυνηγάει να φαίνεται όλο και πιο μακριά, η Marion βάζει σε προτεραιότητα τη σχέση της με τον Sam χωρίς να γνωρίζει για τον γάμο του και, αφού κλέβει την τσάντα με τα χαρτονομίσματα, ταξιδεύει μέχρι την πόλη του για να του κάνει την έκπληξη που θα τους χαρίσει τη νέα τους αρχή.

Η άφιξη της Marion στο ‘Bates Motel’ στο ομώνυμο επεισόδιο έγινε υπό βροχή, με τον Norman Bates (εδώ να σημειωθεί ότι με μια φίλη τον φωνάζουμε Stabbity εδώ και χρόνια και έτσι τον είχα γράψει κι εδώ καταλάθος μέχρι να το καταλάβω στα μισά του κειμένου) να της προσφέρει το δωμάτιο με την τρύπα στον τοίχο απ’ όπου συνηθίζει να κρυφοκοιτάζει τους επισκέπτες. Στο ίδιο είχε οδηγήσει και τον Sam στην αρχή της σεζόν, όταν είχε ξεκλέψει λίγο χρόνο από τη γυναίκα του για να κοιμηθεί εκεί με τη Marion, λίγο πριν απειλήσει τον πρωταγωνιστή μας να μην ανοίξει το στόμα του σε κανέναν.

Λίγες στιγμές αφού έχει κλείσει το δωμάτιο, η Marion τηλεφωνεί στον Sam για να του ανακοινώσει τα ευχάριστα, αλλά εκείνος κρύβεται από τη γυναίκα του για να της πει ότι είναι με έναν πελάτη και δε μπορεί να διακόψει. Με τη φωνή της συζύγου του να ακούγεται από το ακουστικό, η Marion αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως νόμιζε, και μετά από μία εκ βαθέων συζήτηση με τον Norman για τις δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει στο ντουζ.

Κάπου εκεί εσύ αρχίζεις να μετράς ανάποδα τα δευτερόλεπτα μέχρι τη στιγμή που το εμβληματικό μαχαίρι θα σκίσει τις κουρτίνες του μπάνιου για να βρει τελικά την πλάτη της. Εάν, δε, σαν ορισμένους από εμάς είσαι και λίγο ψυχαναγκαστικός, το μάτι σου είναι κολλημένο στον player για να δεις σε πόσα ακριβώς λεπτά τελειώνει το επεισόδιο, γιατί έτσι θα καταλάβεις εάν βρισκόμαστε ήδη στο μεγάλο finish ή το επεισόδιο πάει να σε ξεγελάσει αριστοτεχνικά με ένα προ-ντουζ πριν το καρφο-ντουζ.

Τίποτα από τα δύο δε συνέβη. (Ακριβώς).

Η φιγούρα της Marion αχνοφαίνεται στην κουρτίνα, η κάμερα σε βάζει στη θέση ενός παρατηρητή που, λες, τώρα θα μπει από την πόρτα για να τα βάψει όλα κόκκινα, και η μουσική βάζει το απαραίτητο μυστήριο. Και ξαφνικά - - -

“Screw this shit”.

Το 1960 ο θάνατος της Marion Crane ήταν το ανήκουστο για την εποχή τέλος ενός χαρακτήρα που είχε συστηθεί στο κοινό ως ο πρωταγωνιστικός. Το 2017 η Marion Crane μπορεί να βγει άφοβα από το ντουζ και να πάει να σπάσει το αμάξι του Sam με τον λοστό που λέγαμε πιο πάνω. Το “screw this shit” για εκείνη είναι το τέλος της ανοχής σε μια συμπεριφορά που δεν της αξίζει. Για το κοινό, είναι το μάτι που κλείνει με νόημα για τον πιο διάσημο φόνο γυναίκας στον κινηματογράφο.

Δεν είναι εύκολο να αποκαλέσεις το ‘Bates Motel’ φεμινιστικό. Η σεξουαλικότητα του πρωταγωνιστή του στρεβλώθηκε από γυναίκα άλλωστε, μια μητέρα που είχε φροντίσει να τον αφήσει γυμνό από τα εργαλεία που θα του έδιναν την ευκαιρία να αντιμετωπίσει με υγιή τρόπο, όχι μόνο την ερωτική του ζωή, αλλά το γυναικείο φύλο γενικότερα. Γι’ αυτό και στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τα θύματα του Norman έχουν υπάρξει γυναίκες που είχαν κερδίσει το ερωτικό του ενδιαφέρον, με την περσόνα της Μητέρας που δημιούργησε ως άμυνα για να αντιμετωπίσει τα παιδικά τραύματα της βιαιότητας του πατέρα του, να μην τον αφήνει να επεξεργαστεί τις ορμές του. Όταν κινείσαι σ’ αυτά τα πλαίσια λοιπόν, τα περιθώρια για φεμινιστική ανάλυση νυχοπατούν σε ένα πολύ λεπτό σκοινί.

Το twist με την Crane όμως δε σταμάτησε στο γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει τη ζωή της, όταν ο Norman αναγνώρισε σ’ αυτήν έναν άνθρωπο που, όπως κι αυτός, προσπαθεί να ξεφύγει από την πραγματικότητά του. Ούτε όταν τη συμβούλευσε να πάρει τα χρήματα και να ξεκινήσει τη νέα της ζωή μακριά από το White Pine Bay - και μακριά από τον ίδιο που ήξερε τι θα της έκανε η ψυχοπάθειά του εάν έμενε λίγο παραπάνω κοντά του. Το μαχαίρι του Norman, πάντως, βρήκε άλλη πλάτη κι ας μην ήταν η αναμενόμενη.

Με τον Norman να έρχεται επιτέλους σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Μητέρα στην τελευταία πράξη του επεισοδίου, ένα αποκύημα της φαντασίας του Bates που μέχρι τώρα πίστευε για πραγματικό πρόσωπο με σάρκα και οστά, το επόμενο βήμα ήταν να αποδεχθεί ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό άμυνας που δημιούργησε μικρός για να τον προστατεύσει από την κακοποίηση που έβλεπε να ασκεί το πατρικό του πρότυπο στη μητέρα του. Και το αμέσως επόμενο ήταν να σκοτώσει τον Sam.

Όταν ο άπιστος άντρας αναζήτησε την ερωμένη του στο ξενοδοχείο για να απολογηθεί, άθελα έβαλε τον εαυτό του στη θέση της πατριαρχίας που πλήγωνε τη μητέρα του όλη της ζωή. Η Norma Bates δεν ήταν μονάχα το θύμα του συζύγου της. Ήταν και του αδελφού της που την κακοποιούσε σεξουαλικά, με αποτέλεσμα μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ήταν και διάφορων άλλων ανδρών που την κακομεταχειρίστηκαν κατά τη διάρκεια της σειράς, με την πρώτη γεύση να δίνεται στο κοινό από τον πιλότο ακόμα, όταν στην κλιμάκωση του επεισοδίου η Norma σκότωσε έναν άντρα που προσπάθησε να τη βιάσει στο ίδιο της το σπίτι.

Στο κέντρο του ‘Bates Motel’ βρισκόταν πάντα το τραύμα του Norman και στο κέντρο του τραύματος του Norman - όσο εκνευριστικά και αν το υποκινούσε και έθρεφε η Norma - βρίσκονταν πάντα όλοι οι άντρες που έκαναν τη μητέρα του ανήμπορη να διαχειριστεί την κατάστασή του.

Ο Norman έκανε το πρώτο του συνειδητό έγκλημα στη σειρά - όλοι οι προηγούμενοι φόνοι του είχαν γίνει εν μέσω blackout και κυρίευσής του από την περσόνα της Μητέρας - ως μια κίνηση αποφασιστικής κάθαρσης εναντίον ενός άντρα που εκμεταλλευόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή τη δύναμη ισχύος του, αφού πρώτα άφησε - επίσης συνειδητά - ελεύθερο το από σχεδόν έξι δεκαετίες σίγουρο θύμα του, με το χαρακτηριστικό “Mother, what have you done?” της ταινίας να δίνει τη θέση του στο εύστοχο “Mother, what have I done?”.

Άχαστο στίγμα για την καθοριστική, φρέσκια διαύγεια του πρωταγωνιστή.

Με τη σειρά να έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία, δε γνωρίζουμε πόσα ακόμα θύματα θα προλάβουν να κρυφτούν στο υπόγειο του Bates Motel ή τη λίμνη του White Pine Bay.

Η Marion Crane, πάντως, σίγουρα δε θα είναι ανάμεσά τους.