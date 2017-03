Γιατί η αποτυχία του 'Star Academy' ήταν προδιαγεγραμμένη

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι το 'Star Academy' θα είναι κάτι καλό. Η μόνη ελπίδα που ίσως τρέφαμε κάποιοι ήταν ότι για να είναι η Άννα Βίσση στην κριτική επιτροπή δεν θα μπορούσε να είναι και τόσο χάλια. Και αυτή η ελπίδα ήταν πολύ ισχνή και μόνο μετά από αναλαμπές πολύ καλής θέλησης αυτών που την εκτιμούμε. Η aloe vera βέβαια θρυμμάτισε και εκείνη την πολύ μικρή σκέψη ότι το 'Star Academy' θα βλέπεται.

Κάποιοι πάλι πίστευαν μέχρι και την τελευταία μέρα ότι μπορεί να ακυρωθεί ή να αναβληθεί επ’ αόριστον όπως έγινε με το σήριαλ του Χάρη Ρώμα ή ότι μπορεί η Βίσση να αποσύρει τη συμμετοχή της. Τέλος πάντων, η Βίσση είναι ο κύριος λόγος που κάτσαμε να δούμε κάτι από τα πρώτα επεισόδια, ομολογουμένως με μια κάποια διάθεση Ρωμαίων στο Κολοσσαίο, και τώρα που έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούμε με σιγουριά να αποφανθούμε ότι το 'Star Academy' είναι μια παταγώδης αποτυχία. ΓΙΑΤΙ.

Επειδή είναι το πρώτο και το καλύτερο και το μεγαλύτερο talent show

Το Epsilon προσπαθεί πολύ να μας πείσει ότι το 'Star Academy' είναι το πρώτο και το καλύτερο και το μεγαλύτερο. Πρώτο το ξέρουμε όλοι, και το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι δεν είναι. Το 'Fame Story' ήταν -με τον τρόπο που το εννοούν- η πρώτη μουσική ακαδημία (έτσι το λένε δεν φταίω εγώ) στην Ελλάδα και μάλιστα κάπου εκεί μετά την επιτυχία του πρώτου 'Fame Story' είχε γίνει και το 'Fame Studio' στον Αντ1, το οποίο 'Fame Story' δεν ήταν καν το πρώτο μουσικό ριάλιτι αφού προηγήθηκαν οι 'Popstars', το οποίο δεν ήταν καν το πρώτο talent show αφού προηγήθηκε η 'Να η Ευκαιρία' η οποία έκανε πρώτη φορά την εμφάνισή το 1977. Το ότι το 'Star Academy' δεν είναι το πρώτο δεν είναι καν κακό, είναι απλώς χαζό να πλασάρεται έτσι. Το ότι δεν είναι το καλύτερο δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε –αν και αυτό κάνουμε εδώ.

Επειδή στην ουσία δεν πίστεψε ποτέ κανείς σε αυτό (εκτός από την Γκαγκάκη)

Ακόμη και ο ίδιος ο Κωστόπουλος στην παρουσίαση του ριάλιτι, που έγινε μία εβδομάδα πριν το πρώτο live, έλεγε ότι είναι δύσκολη η περίοδος και δεν θέτουν υψηλό στόχο. Το ότι άλλαξε τελευταία στιγμή η ημέρα προβολής του, δεν βοήθησε και πολύ την κατάσταση. Μάλλον επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν το πιστεύει.

Επειδή 'X-Factor'

Το 'Star Academy' δεν είναι μόνο ότι είναι τρας, άλλωστε πόσα τρας έχουνε κάνει επιτυχία γιατί έχουν μια αυθεντικότητα ή ξυπνούν κάτι το πρωτόγονα συγκινητικό ή πρωτόγονα κανιβαλιστικό ή έναν celebrity που θες να μάθεις τι κάνει, είναι ότι είναι τρομερά αντιπαθητικό. Το τρας του 'Star Academy' δεν φτιάχτηκε για να είναι τρας. Φτιάχτηκε για να είναι το πρώτο, το καλύτερο και το μεγαλύτερο και διαφημίστηκε σα να επρόκειτο να δούμε κάτι σε επίπεδο 'Voice' / 'Χ-Factor' και ακόμη παραπέρα, άλλο που ποτέ δεν το πιστέψαμε. Το επόμενο μεγάλο χτύπημα που έχει να φάει το 'Star Academy' είναι το 'X-Factor', που φτιάχτηκε για να είναι 'X-Factor' και είναι 'X-Factor'. Το 'X-Factor' δεν θα πάει ούτε εκείνο πολύ καλά γιατί είπαμε έχει γίνει frozen yogurt η κατάσταση, αλλά σίγουρα θα πάει καλύτερα από το 'Star Academy'. Ξεκινά λοιπόν το 'X-Factor' σε λίγο καιρό και κάπου εκεί -αν όλα πάνε καλά- θα κοπεί και το 'Star Academy'. Ή θα συνεχίσει και δεν θα έχει να πληρώσει τα όσα έταξε στους συντελεστές.

Επειδή 'Survivor'

Το 'Survivor' έδωσε τη δόση reality που είχε λείψει από την ελληνική τηλεόραση -όχι και ότι αυτό ήταν που χρειαζόταν κιόλας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το ριάλιτι για το ριάλιτι έχει πεθάνει προ πολλού, γι αυτό και το revival του 'Big Brother' που είχε κάνει ο Alpha με τη Ρούλα Κορομηλά το 2010 είχε πάει άπατο. Το 'Survivor' πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ουσιαστικά κάνει τώρα την επιτυχία που θα έκανε το 'Celebrity Big Brother', αν είχε βγει ποτέ στην Ελλάδα, που δεν έχουμε συνηθίσει τον οποιοδήποτε celebrity να κάνει ριάλιτι. Αυτό, σε συνδυασμό με τον έρωτα του μισθοφόρου, την πισώπλατη μαχαιριά στον Αγγελόπουλο και την προσωπικότητα του μάνατζερ ράγκμπι, έκαναν και τους άσημους ενδιαφέροντες για τους θεατές και έδωσαν καλά headlines στα σόσιαλ στα πρώτα επεισόδια, κάνοντας το Survivor επιτυχημένο από την αρχή. Έτσι γυρνώντας στην θεματική πρόταση της παραγράφου, το κοινό έχει πάρει τη δόση ελληνικού ριάλιτι που μπορεί αντέξει για το 2017 (και για ακόμη περισσότερο).

Επειδή δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να ξεχώρισε από την αρχή

Πάντα στα πετυχημένα ή σέμι-επιτυχημένα σόουζ υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν από την αρχή. Στο 'X Factor' πέρσι από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε ο Ίαν και στο 'Rising Star' φέτος ξεχώρισε ο Ξανθόπουλος, στο 'Star Academy' όμως δεν ξεχώρισε κανείς. Η Παμπίνα Κοντέα που λίγο το κατάφερε, έφυγε πριν μπει καν στο σπίτι και έτσι το άφησε χωρίς νικητή. Επίσης πλέον στα παιχνίδια έχουμε συνηθίσει να γίνεται ένα build up από τις οντισιόν και να δενόμαστε σιγά σιγά με τους παίκτες. Ακόμη και όταν παιζόταν το 'Fame Story' που δεν μας έδειχναν τις οντισιόν, βδομάδες πριν οι εκπομπές έδιναν hints για τους παίκτες. Το 'Star Academy' δεν προώθησε πριν το live του κανέναν παίκτη. Στήριξε όλη του την καμπάνια στη Βίσση, μόνο που τη Βίσση θα την βλέπει το κοινό μία φορά την εβδομάδα (για όσο ακόμη κρατήσει το 'Star Academy') και τους παίκτες υποτίθεται κάθε μέρα.

Επειδή η Άννα Βίσση είναι στην επιτροπή

Η Βίσση είναι ταυτόχρονα ο μόνος λόγος να δεις και να μη δεις το 'Star Academy'. Ήταν όπως είπαμε λόγος να δεις ένα επεισόδιο, το πρώτο, αλλά και λόγος να μην ξαναδείς ποτέ, γιατί πόσο cringe να αντέξεις; Ήδη έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε και διαβάζουμε κραξιματικά αφιερώματα (γκουχ γκουχ) στο 'Star Academy'. Ήδη πάλιωσε και δεν υπάρχει πραγματικά άλλος λόγος να δεις έστω ένα απόσπασμα παραπάνω. Γι αυτό ας δούμε δύο άλλες stars να ξεπέφτουν.

Επειδή όλοι μα όλοι σιχαίνονται τον Μένιο Φουρθιώτη

Κάποιες φορές για να πετύχει μια εκπομπή δεν χρειάζεται ο παρουσιαστής να κάνει κάτι άλλο πέρα από να μπορεί να μιλάει, γι αυτό και έχουν πετύχει κατά καιρούς πράγματα που θα πετύχαιναν έτσι και αλλιώς όποιος και να τα παρουσίαζε (πχ το φετινό 'Survivor'). Στην περίπτωση βέβαια του Μένιου Φουρθιώτη, του πιο μισητού προσώπου που ίσως έχει περάσει ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, ο παρουσιαστής είναι λόγος να μην πετύχει η εκπομπή. To Epsilon είναι ένας παιδικός σταθμός για να παίζει ο Μένιος Φουρθιώτης, να φωνάζει «dance my little puppets» στους has-been παρουσιαστές και να πραγματοποιεί τα όνειρα που είχε μικρός, γι αυτό δεν ενδιαφέρεται ούτε μπορεί να δει τι θα ήταν καλύτερο για το 'Star Academy'. Όπως έχει πει εδώ, μικρός ονειρευόταν να μπει στο 'Αποκάλυψη Τώρα' της Στεφανίδου, μπήκε και λίγα χρόνια μετά έκανε το 'Αποκαλυπτικά' και έφερε και την Τατιάνα να συνεχίσει το Oprah α λα Δρούζα της στο Epsilon.

Από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, άλλο ένα παιδικό του όνειρο ήταν να παρουσιάσει το 'Μπράβο' στη Σύρο, το οποίο δεν το δέχτηκε η Ρούλα, κατέρρευσε το σόου και τουλάχιστον έτσι η Ρούλα Κορομηλά ανέβηκε στα μάτια του κοινού για μια τελευταία φορά. Προφανώς ένα ακόμη όνειρό του ήταν να παρουσιάσει και το 'Fame Story', γι'αυτό και τον έχουμε τώρα στο 'Star Academy'. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν στον παιδικό σταθμό για να το σώσουν ήταν να κρύβουν το ποιος θα το παρουσιάσει για να μην αρχίσει το θάψιμο από πριν και προδικάσει το αποτέλεσμα, να δούμε το πρώτο live και να πούμε όλοι με έκπληξη το πόσο διαφορετικός, ταπεινός, ευφράδης και καλός είναι ο Μένιος Φουρθιώτης τελικά. Ακριβώς έτσι το σκέφτηκαν.

Αλλά όπως είπαμε πρόκειται για το πιο μισητό πρόσωπο της τηλεόρασης και αν μία φορά το 'Star Academy' ήταν καταδικασμένο στην αποτυχία, με τον Μένιο Φουρθιώτη ήταν σκέτο death penalty (κάνω λίγο sugarcoating με Αγγλικά γιατί το θανατική ποινή ακούγεται πολύ βαρύ). Το κοινό στο οποίο θα ήθελε να απευθύνεται το 'Star Academy' είναι πολύ διαφορετικό από το κοινό της εκπομπής 'Αποκαλυπτικά', που υποτίθεται πάει καλά και της οποίας το περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του ΜΦ οπότε το κοινό αυτό θέλει και αυτό βλέπει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό τον επόμενο καιρό να δούμε τα καλλιστεία, τα βραβεία Αρίων ή ένα Πολύ την Κυριακή/Ciao Epsilon, για να κάνει ένα ακόμη τικ στο bucket list του ο Μένιος Φουρθιώτης.

Δυστυχώς την Eurovision την έχει η ΕΡΤ, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.