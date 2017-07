‘Star Trek: Discovery’: Ποια είναι μεγάλη αποκάλυψη

“What the hell is going on on this ship?”.

Όχι, αλήθεια. Τι συμβαίνει στο εκπληκτικό τρέιλερ του ‘Star Trek: Discovery’;

Το τρέιλερ της νέας σειράς των CBS και Netflix μας υπόσχεται μια σκοτεινή ανακάλυψη που θα αλλάξει το Strafleet για πάντα. Αν κρίνουμε από τη βαριά ατμόσφαιρα της πρώτης μας γεύσης από τη νέα τηλεοπτική απόπειρα του ‘Star Trek’, το “για πάντα” δεν είναι υπερβολή.

Το πάνελ από παραγωγούς, δημιουργούς και καστ του σόου στο Comic-Con του San Diego, δεν έδωσε πολλές απαντήσεις στις ερωτήσεις που γέννησε το υλικό που είδαμε για πρώτη φορά, είπε όμως αρκετά για να μας κρατήσει σε αγωνία.

Το τρομερό καστ του ‘Discovery’ απαρτίζεται από τη Sonequa Martin-Green (‘The Walking Dead’), τη Michelle Yeoh (‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’), τον Jason Isaacs (‘Harry Potter’, ‘The OA’), τον Doug Jones (‘Pans’ Labyrinth’, ‘The Strain’) και φρέσκα πρόσωπα. Τη μεγαλύτερη έκπληξη από όλους τους παραπάνω, έκανε η αποκάλυψη για τον χαρακτήρα της Martin Green, Michael Burnham, τη First Officer του USS Shenzhou.

Η Burnham είναι η αδελφή του Spock.

Την υιοθέτησαν ο Sarek, πατέρας του Spock, και η σύζυγός του Amanda, όταν έχασε και τους δύο γονείς της και τη μεγάλωσαν στον Vulcan. Ο Sarek ήταν αυτός, μάλιστα, που τη γνώρισε στην Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh).

Ο Spock δεν μας έγινε αγαπητός για την άνεση που έχει να μοιράζεται τα προσωπικά του. Ακόμα και ότι ο Sarek ήταν ο πατέρας του, το αποκάλυψε στον Kirk μονάχα όταν δεν είχε άλλη λύση. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι τόσες δεκαετίες μετά αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε για τη αδερφή του είναι αρκετά τραβηγμένο, οπότε οι συντελεστές ζητούν την υπομονή μας γιατί έχουν συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό τους.

Με το ‘Discovery’ να λαμβάνει χώρα 10 χρόνια πριν την ορίτζιναλ σειρά ‘Star Trek’, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η ύπαρξη της Michael επηρέασε την απόφαση του Spock να καταταγεί στο Starfleet (έχει αναφερθεί ότι τα δύο έχουν σχέση), αλλά και πώς η First Officer θα σημαδέψει την ιστορία της Federation.

Σε άλλα νέα, ο πόλεμος με τους Klingons καλά κρατεί, αλλά δεν πρόκειται για κακούς χωρίς υπόβαθρο.

“Οι Klingon έχουν τη δική τους περηφάνια, ενδιαφέροντα και ταλέντα. Είναι μια συναρπαστική κουλτούρα. Η διεύρυνση όσων έχουν ήδη στηθεί γι’ αυτούς και η εμβάθυνση στη γνώση αυτής της κοινότητας ήταν φανταστική εμπειρία”.

Τέλος, η αναφορά στον γκέι χαρακτήρα που είχε γίνει σε περσινό πάνελ από τον τότε showrunner της σειράς, Bryan Fuller (‘American Gods’, ‘Hannibal’, ‘Pushing Daisies’), έχει πλέον πρόσωπο. Ο Anthony Rapp που θα υποδυθεί τον Science Officer, Lt. Stamets, θα είναι ανοιχτά γκέι, και σε σχέση με τον χαρακτήρα του Wilson Cruz, Dr. Hugh Culber. Οι δύο ηθοποιοί, μάλιστα, έχουν παίξει στο μιούζικαλ ‘Rent’.

H πρωταγωνίστρια Martin-Green προέτρεψε το κοινό να γιορτάσει την πολυπολιτισμικότητα του καστ μαζί με όλους τους συντελεστές αφού είναι γέννημα της κληρονομιάς του ‘Star Trek’, ενώ ο Isaacs πρόσθεσε ένα σχόλιο για όσους δεν ενθουσιάστηκαν που ο κεντρικός ρόλος πήγε σε γυναίκα.

“Είναι λίγο παράξενο που ορισμένοι είχαν πρόβλημα με μια γυναίκα να ηγείται του πλοίου. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά θα έχουμε γυναίκα Doctor Who και θα σκίσει”.

Όσο περιμένεις τη σειρά, πάρε ακόμη μια γεύση από την έκθεση ‘Discovery’ στο Comic-Con.

* Το 'Star Trek: Discovery' θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στο Netflix και θα διαρκέσει 15 επεισόδια.