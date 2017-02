Στο τρέιλερ του ‘Stranger Things’, οι εφιάλτες γίνονται πραγματικότητα

1984. Έναν χρόνο μετά τα γεγονότα του 1ου κύκλου, το Hawkins της Indiana έχει βρει τους ρυθμούς του. Όπως θα συνέβαινε σε όλες τις μικρές, μυστηριώδεις πόλεις της μυθοπλασίας που σέβονται τον εαυτό τους όμως, τα φαινόμενα απατούν.

Με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την περσινή καλοκαιρινή του πρεμιέρα, το ‘Stranger Things’ δε θα μπορούσε να επιστρέψει καταλληλότερη εποχή από αυτήν του Halloween. Μαζί με τις στολές των Ghostbusters που βλέπουμε να φοράει το έπος που λέγεται Dustin και η υπόλοιπη παρέα, μπορούμε να υπολογίζουμε και σε κατάληψη από στολές Stranger Things μιας που θα προσφέρονται και οι μέρες. Σκληρός ο ανταγωνισμός από πέρσι, αλλά κάτι θα γίνει.

Στο μεταξύ μία πραγματική διαφήμιση των Eggo που προβλήθηκε στα ‘80s στην Αμερική παρέα με τον εφιάλτη που φαίνεται να βλέπει ο Mike, προμηνύουν την επιστροφή της Eleven, αν και δεν ξέρουμε πώς - ή ακόμα και σε ποια μορφή - θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οι σπιλμπεργκικές επιρροές συνεχίζονται με καρέ βγαλμένα από το ‘Close Encounters of the Third Kind’,

έναν σερίφη Hopper που φαίνεται να κινείται σε επικίνδυνα όρια, γνώριμες στολές που προετοιμάζουν νέα ταξίδια στο Upside Down και ένα τέρας που μάλλον θα κάνει το Demogorgon να μοιάζει με το κατοικίδιό σου.

Δες το τρέιλερ παρακάτω και προσποιήσου κι εσύ μαζί μας ότι μπορείς να αντέξεις τη μεγάλη αναμονή: