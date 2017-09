To 'Stranger Things' δείχνει πώς το κάνουν στα εκπληκτικά νέα πόστερ του

Το 'Stranger Things' έκρυβε στον πυρήνα του ένα μεγάλο ρίσκο.

Όταν μας συστήθηκε για πρώτη φορά λεγόταν ακόμη 'Montauk' και δεν είχε ούτε μία επίσημη φωτογραφία. Αυτοπροσδιοριζόταν όμως ως "ερωτική επιστολή σε κλασικά χιτ των '80s" κι αυτό ήταν αρκετό για να τραβήξει την προσοχή των νοσταλγολάγνων ανάμεσά μας (δηλώνω ένοχη).

Και ήταν ακριβώς αυτό, μόνο που στην εποχή του αμήχανου box office των reboot, remake, re-οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει εύκολο(τερο) χρήμα στα ταμεία, διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο να γίνει άλλο ένα Σοβαρό Κείμενο για το ανέπνευστο Χόλιγουντ και τις παρακάμψεις του.

Τελικά όταν έσκασε κατά τη διάρκεια του χειρότερου καλοκαιριού του σινεμά, έγινε ένα φαινόμενο που διεκδίκησε τόσο μεγάλο κομμάτι της pop culture πίτας, που το Netflix (και το Ίντερνετ) δεν ήξερε τι το χτύπησε. Πλέον είναι το μεγαλύτερο franchise της πλατφόρμας και θεωρητικά συνταγογράφος για όσους θέλουν να κάνουν σωστά τη νοσταλγία, μόνο που πολλές φορές ξεχνούν πως πέρα από την αφύπνιση γλυκών αναμνήσεων, το 'Stranger Things' είχε με το μέρος του και άμεσους χαρακτήρες, καρδιά, αγνή αγωνία και τη διάθεση να δώσει το δικό του spin σε όσα το ενέπνευσαν.

Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι ή θα περιοριστεί από τα δομικά '80s συστατικά του όταν επιστρέψει στις 27 Οκτωβρίου. Προς το παρόν κάνει έναν ακόμη φόρο τιμής σε εμβληματικά πόστερ της δεκαετίας που του έδωσε ζωή, με έμφαση στην ένταση του τρόμου που μας υποσχέθηκαν για τη 2η σεζόν:

Normal in every way but one. Will Eleven have the power...to survive? #StrangerThursdays begins now. pic.twitter.com/hzR20qONQ2 — Stranger Things (@Stranger_Things) 31 Αυγούστου 2017

Stand by us. Join the #StrangerThursdays party as we relive the highlights and secrets from Chapter One: The Vanishing of Will Byers. pic.twitter.com/T9sioU9F0g — Stranger Things (@Stranger_Things) 3 Αυγούστου 2017

This is Will Byers. Only survivor of The Upside Down. Signing on. #StrangerThursdays begins now. pic.twitter.com/o80kd7DKMA — Stranger Things (@Stranger_Things) 24 Αυγούστου 2017

The Ultimate Experience in Grueling Curiosity. #StrangerThursdays begins now. pic.twitter.com/x6c9NC0ZwL — Stranger Things (@Stranger_Things) 7 Σεπτεμβρίου 2017

A Nightmare in Hawkins. Join us all day for #StrangerThursdays as we relive Chapter Two: The Weirdo on Maple Street. pic.twitter.com/j5wf6bU2bT — Stranger Things (@Stranger_Things) 10 Αυγούστου 2017

You’ll never go in the Upside Down again. #StrangerThursdays begins now. pic.twitter.com/5Q6JmasZQL — Stranger Things (@Stranger_Things) 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ο τρόμος του Upside Down δε θα μείνει στην αφάνεια αυτή τη φορά. Μας προειδοποίησαν άλλωστε.

This is thriller...