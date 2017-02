The Walking Dead S7E10: Αυτό που o Rick κάνει καινούργιους φίλους

Είναι μαυροντυμένοι, 'λιγομίλητοι' (βασικά δεν βγάζουν άχνα), μακρυμάλληδες και άκρως 'μπλαζέ' εκφοβιστικοί. Ζουν σε μια χωματερή. Και τους αρέσει να παρακολουθούν και να αρπάζουν ότι είναι εύκαιρο και όχι να κουράζονται πολύ.

Αυτό είναι η πιο ακριβής περιγραφή που μπορώ να σκεφτώ για το νέο group που συναντάμε στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Εκείνους που αιχμαλώτισαν στο προηγούμενο επεισόδιο τον πάτερ Gabriel (καθώς επίσης τον Rick και την ομάδα του), τον οποίο βλέπουμε εδώ -κομπλέ με old school λευκό φανελάκι-να βάζει το μαχαίρι στο λαιμό μιας από την κολεκτίβα προκειμένου να τους πείσει να δώσουν στον Rick μια ευκαιρία να αποδείξει την αξία τους.

Κάτι που τελικά συμβαίνει με την αρχηγό τους, την Jadis (υπέροχη στο ρόλο η Σκοτζέζα Polyanna McIntosh, με ένα μόνιμο βαριεστημένο/ μισοσαδιστικό χαμόγελο στο στόμα), να πετάει τον Rick από την κορυφή ενός λόφου με σκουπίδια σε μια μικρή 'αρένα' όπου του εμφανίζεται ως αντίπαλος ένας 'αγκαθωτός' Walker που μοιάζει να βγήκε από το Mad Max.

Εξαιρετικά κουλ αντίπαλος (ίσως ότι καλύτερο έχουμε δει σε one on one συνολικά στο TWD μέχρι τώρα) σε μια σκηνή που είναι αντάξια αυτής με τα -δεμένα με ένα τεντωμένο καλώδιο- αυτοκίνητα που 'θερίζουν' ένα αυτοκινητόδρομο γεμάτο Walkers που απολαύσαμε στο ακριβώς προηγούμενο επεισόδιο.

Ο Rick ματώνει, αλλά τα καταφέρνει. H Jadis δέχεται να τους αφήσει ελεύθερους και να συμμαχήσει μαζί τους εναντίον των Saviors με την προϋπόθεση ότι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Rick επιστρέψει με πολλά όπλα. Για την ακρίβεια πολύ περισσότερα από αυτά που υπήρχαν στο ποταμόπλοιο τα οποία η κολεκτίβα έκλεψε (σε αυτούς άνηκε τελικά η 'αδέσποτη' μπότα κάποιων επεισοδίων πριν) αφού πρώτα άφησε τον Rick να κάνει όλη τη 'λάντζα'.

Προσοχή. Η σκουπιδο-κολεκτίβα μας είναι φανερή 'πειραγμένη'. Ο μόνος λόγος που θα συμμετέχουν στη συμμαχία είναι για να πάρουν ως λάφυρα όσο περισσότερα μπορούν (και επειδή τους τελειώνουν τα τρόφιμα). Εδώ δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις για κάτι πιο ιδεαλιστικό. Επίσης, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πεπεισμένος ότι η Jadis δεν έχει ιδέα ποιος είναι o Negan, όταν ζει σε τόσο κοντινή απόσταση από αυτόν. Ίδωμεν.

Όσον αφορά το από που θα βρει ο Rick τα όπλα, αυτό είτε θα συμβεί από τις χαροκαμένες χήρες δίπλα στο ποτάμι, όταν και εφόσον η Tata αποφασίσει να τις προδώσει. Είτε από το The Kingdom. Όταν και εφόσον αυτό, με κάποιο τρόπο, 'παρασυρθεί' να μπει στη Συμμαχία. Κάτι που σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε να ξεκινάει να συμβαίνει.

Εν αρχή όταν, στα πλαίσια της συνηθισμένης παράδοσης του φόρου υποτέλειας, o redneck μακρυμάλλης Savior παίρνει το όπλο του υπαρχηγού, ο Morgan, που πάει να τον υπερασπίσει, χάνει το ραβδί του (εκείνο που του έδωσε ο cheecemaker) και τρώει μια ξυλιά στο αυτί. Και, στο τέλος, ο βαριεστημένος 'προϊστάμενος' των Saviors προειδοποιεί τον ράστα βασιλιά -βαριεστημένα- ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις.

Στη συνέχεια όταν ο -υπαρχηγός του The Kingdom- Richard δίνει στον Daryl (σ.σ. τόσο ακαταμάχητος που μέχρι και η τίγρης έρχεται να του χαϊδέψει το χέρι) μια βαλίστρα και καταστρώνει ένα ηλίθιο σχέδιο στα πλαίσια του οποίου οι δυο τους στήνουν ενέδρα σε μια αυτοκινητοπομπή των Saviors και μετά αφήνουν να πέσει η ευθύνη σε αυτή τη τσαμπουκαλεμένη (σ.σ. Και η Rosita συνεχίζει να το παίζει τσαμπουκαλεμένη σε αυτό το επεισόδιο, αλλά -παρά την ουλή στο πρόσωπο- δεν πείθει) που γουστάρει ο βασιλιάς και η οποία ζει μόνη της στο δάσος.

Όταν ο Daryl μαθαίνει ότι αυτή είναι η Carol (η ίδια που ο Morgan του έχει πει πως έχει φύγει μακρυά και πως ευτυχώς που δεν ξέρει τι απέγινε ο Glenn γιατί θα πήγαινε να τους σκοτώσει όλους-αυτό που η ίδια θέλει να αποφύγει για να μην χάσει τον εαυτό της) τον αρχίζει στις σφαλιάρες και του λέει πως θα τον τελειώσει αν πάθει οτιδήποτε.



Εννοείται πως η Carol κλέβει την παράσταση. Τόσο όταν λέει και πάλι στον -φανερά καψουρεμένο- βασιλιά, που έχει έρθει ακάλεστος με 4 βοηθούς για να καθαρίσει τους Walkers γύρω από την καλύβα της, να την αφήσει ήσυχη.

Όσο, κυρίως, όταν βλέπει να της χτυπά την πόρτα ο Daryl. Εκεί που πρώτα χάνει την ανάσα της, στη συνέχεια την παίρνουν τα δάκρυα και μετά τον αγκαλιάζει σφιχτά. Με εκείνον να την ρωτά με παράπονο, σαν χαμένο παιδί που βρήκε την μητέρα του που του είπε ότι θα πάει για τσιγάρα και μετά εξαφανίστηκε για χρόνια, 'Που πήγες'.

Ο Daryl, όταν συνειδητοποιεί πόσο 'εύθραυστη' είναι η Carol, πόσο δηλαδή κοντά είναι στο να μπει σε killer mode και να λιανίσει τα πάντα (χάνοντας εντελώς την ανθρωπιά της) επιλέγει να της πει ψέματα μέσα στη μούρη. Ότι δηλαδή έχουν κατατροπώσει τους Saviors και όλοι ζουν ζωή χαρισάμενη. Είπαμε, το κορίτσι μας είναι η δολοφόνος με το μικροαστικό πρόσωπο.

Στο τέλος βλέπουμε τον Daryl να ωθεί τον Morgan να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να πείσει τον βασιλιά και μετά να παίρνει την βαλίστρα του και να βγει στο δρόμο με προορισμό το The Hilltop.

Ένα εξαιρετικό, συνολικά, επεισόδιο, που μας κάνει να τρώμε τα νύχια μας για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια και μέχρι να φτάσουμε στην τελική αναμέτρηση με τον -εξαφανισμένο μέχρι τώρα στο 2ο μισό της σεζόν, κάτι που δεν το λες καθόλου κακό- Negan.



* Το 'Walking Dead' προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22.45 μέσω του FOX.