Vikings S04E19: Ο πραγματικός διάδοχος του Ragnar

Ο Floki το είπε ξεκάθαρα. “So this was what the grunting of the little pigs was all about”. Όχι ότι χρειαζόταν να το πει για να καταλάβουμε ότι η όλη κόντρα είναι για τη διαδοχή αλλά φαίνεται η παραγωγή νομίζει ότι την σειρά την βλέπουν και μερικοί περιορισμένης ευθύνης. Η ουσία είναι ότι η κόντρα του Bjorn με τον Ivar γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Ο Bjorn ξέρει ότι ο Ivar έχει μέσα του το μέταλλο του ηγέτη αλλά ξέρει και ότι πρέπει προς το παρόν να τον βάζει στη θέση του.

Η μάχη στη Βρετανία εξελίσσεται όπως θα περίμενε κανείς κι αναρωτιέμαι αν ο Ecbert ήξερε ότι στέλνει το γιο του στη σφαγή, αν έχει αφεθεί κι εκείνος και το βασίλειό του στη μοίρα. Βασικά στο πεπρωμένο το οποίο εκείνος προκάλεσε με την συμπεριφορά του προς τον Ragnar. Η εκδίκηση για τον καταυλισμό σερβίρεται αρκετά χρόνια μετά και τα απωθημένα του Ragnar έκαναν τον πιο μεγάλο στρατό που είδε ποτέ η χώρα, να σαλπάρει για χάρη του μέχρι το Wessex.

Σε άλλα νέα, η Lagertha μαθαίνει για την προδοσία του Harald με έναν όχι και τόσο ευγενικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα που η ξανθομαλλούσα χήρα δεν πήρε τη ζωή του Χαράλδεος για να χαρώ ακόμα περισσότερο όταν το κάνει η Lagertha. Σκέψου σεζόν που μας περιμένει με Ivar να κυνηγάει Lagertha που κυνηγάει Harald. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο στο Kattegat.

Αυτό που παρατηρούμε στο επεισόδιο σε δύο μεριές και χώρες είναι ότι οι Vikings εξελίσσονται. Από τη μία τα χαρακώματα και το κόλπο με τη φωτιά της Lagertha και από την άλλη οι κινήσεις τακτικής του Ivar. Ξεχνάμε πια τους πολεμιστές που απλά ορμούσαν στη μάχη πίσω από τις ασπίδες τους. Και σε αυτό αναμφισβήτητα έπαιξε μεγάλο ρόλο (διπλής) η επεκτατική πολιτική τους τα τελευταία χρόνια. Οι οχυρώσεις που είδαν, οι μάχες που έδωσαν, οι παραστάσεις που πήραν.

Lagertha, πάρε τα βουνά

Θα παρατηρήσω πλέον μια σχετική εμμονή της Lagertha με τη θέση και τον τίτλο της. Και δεν ξέρω γιατί την έπιασε τώρα στα γεράματα αλλά αυτή η εικόνα με την κάπα και τα μαλλιά λες κι είναι νύφη, καθόλου δεν μου αρέσει.

Οι γιοι της Aslaug θέλουν να την σκοτώσουν (οι δύο τουλάχιστον) και ο Harald στέλνει στρατούς να την καθαρίσουν και να καταλάβουν την πόλη. Τι άλλο θες μωρέ για να φύγεις να πας πίσω στο αγρόκτημα με την Astrid να ζήσετε τον έρωτά σας; Εκείνη η επίσκεψη του Ragnar λίγο καιρό πριν της άλλαξε τελείως την κατεύθυνση και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βγάλει πάνω από μία σεζόν ακόμα.

Το δράμα του Aethelwulf

Ας τον σκοτώσει επιτέλους κάποιος τον έρμο. Από το προηγούμενο επεισόδιο έχω μαραζώσει με τον τύπο. Του έφαγαν την εξουσία, του έφαγαν τη γκόμενα, του έφαγαν το γιο, δεν τον αγαπά ούτε ο πατέρας του ούτε η γυναίκα του και έχει και τους γιους του Ragnar να παίζουν κορόιδο με την πάρτη του στο πεδίο της μάχης.

Ομολογώ ότι από το trailer για αυτό το επεισόδιο δεν περίμενα τέτοιο τεράστιο Βατερλώ. Το επεισόδιο κλείνει με τους Άγγλους να κάνουν charge έναντι στο shield wall των Vikings οι οποίοι μοιάζουν πανίσχυροι. Δεν ξέρω αν θα δούμε καθόλου μάχη και στο επόμενο επεισόδιο ή αν θα βρεθούμε ξαφνικά μπροστά στον Ecbert με τον Aethelwulf κατά πάσα πιθανότητα νεκρό.

The crippled son S01E09

Ο Ivar επιδεικνύει skills στην στρατηγική και ουσιαστικά όλο αυτό το πλάνο που αποπροσανατόλισε τον Aethelwulf πιστώνεται στον μικρό. Κάτι που δεν ξέρω αν θα αρέσει και πολύ στον Bjorn, αλλά είπαμε, την έχουν πάρει χαμπάρι και οι δύο την μοίρα τους. Το θέμα είναι ότι το δίπολο που δημιουργείται ανάμεσα στους δύο αφήνει έξω τα άλλα αδέρφια. Καλά, για τον Sigurd δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς αλλά ο Ubbe μοιάζει έστω λίγο ενοχλημένος.

Τα είπαμε και σε προηγούμενο recap. Ubbe και Hvitserk θα περιοριστούν να σφαχτούν για τα μάτια της Margrethe, την ώρα που ο Ivar θα προσπαθήσει να αδειάσει το Kattegat από τα απομεινάρια της πρώτης οικογένειας του πατέρα του. Μένει να δούμε αν τις ίδιες ηγετικές ικανότητες με αυτές τις μάχης, θα τις δείξει ο Ivar και στο πώς θα φερθεί απέναντι στον Ecbert και κυρίως τον Albert με τον οποίο φάνηκε να συμπαθιούνται έστω και προσωρινά.

Δεν νομίζω ότι θα μας σοκάρει με κάποιο τρόπο το επόμενο επεισόδιο. Δεν βρίσκω λογικό να πεθάνει κάποιος εκτός ίσως από κάποιον από τους αδιάφορους αδερφούς (Hvitserk και Sigurd). Περιμένω ένα επεισόδιο σαν εκείνο πριν θανατωθεί ο Ragnar. Ένα επεισόδιο στο οποίο τα λόγια του Ecbert και του Ivar θα δώσουν νόημα σε όσα είχε στο μυαλό του ο Ragnar και σε όσα αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ο Floki για τη ματαιότητα των πραγμάτων και το πώς κινείται ο κόσμος.

Είναι μια πολύ σημαντική σεζόν για τα μαθήματα που δίνει η σειρά. Και ο πιθανολογούμενος θάνατος του Ecbert θα κλείσει οριστικά την πόρτα στον παλιό κόσμο των Vikings όπως τον ανακαλύψαμε στις δύο πρώτες σεζόν. Με τον Floki και την Lagertha να μένουν μόνο να μας θυμίζουν όσα έζησαν και βιώσαμε τηλεοπτικά.

ΥΓ: Η Torvi ζει ή απλά μας εγκατέλειψε; Είναι αρκετές οι φορές που η σειρά τους δείχνει μισοπεθαμένους και πότε ειναι πράγματι νεκροί και ποτε ανασταίνονται.