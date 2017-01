15 πιο αταίριαστα πράγματα από το Κουρασάο στο Μουντιάλ του 2026

Η πρώτη απόφαση της FIFA για το 2017 λέει πως τα λεφτά που βγάζουν οι χορηγοί του Μουντιάλ είναι λίγα και πρέπει να γίνει κάτι για να αυξηθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο με 32 ομάδες δεν είναι αρκετά συναρπαστικό, οπότε από το 2026 στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη θα συμμετέχουν 48.

Αυτό το άνοιγμα θα έχει ως αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο Μουντιάλ, του οποίου δεν έχει οριστεί ακόμα ο διοργανωτής, να λάβουν μέρος ομάδες που δεν τις λες και ποδοσφαιρομάνες. Όπως για παράδειγμα το Κουρασάο, το οποίο με βάση το ranking της FIFA, αν και δεν ξέρουμε καν πού βρίσκεται στο χάρτη, αν ξεκινούσε αύριο το Μουντιάλ θα έπαιρνε ένα από τα 48 εισιτήρια.

On current rankings and expected confederation split, a 48 World Cup would include these teams. pic.twitter.com/U5wARYRewN