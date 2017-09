Το NBA 2K18 ξεκινάει από τη γειτονιά σου

Το γήπεδο είναι γεμάτο. Η ατμόσφαιρα γιορτινή. Στο χρονόμετρο απομένουν μόλις 2,4 δευτερόλεπτα και η επίθεση ανήκει στην ομάδα σου. Νιώθεις πανέτοιμος να πάρεις το τελευταίο σουτ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια σου και πριν ο αμυντικός προλάβει να απλώσει τα δικά του χέρια, σουτάρεις. Τα επόμενα κλάσματα του δευτερολέπτου, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει.

Εσύ, οι συμπαίκτες σου, οι αντίπαλοι και ο κόσμος από τις εξέδρες, με κομμένη την ανάσα, έχετε καρφωμένα τα μάτια σας στην πορεία της μπάλας, η οποία αναπαύεται στο καλάθι, δίνοντας τη νίκη στην δική σου ομάδα. Πανηγυρίζεις, όλοι τρέχουν να σε αγκαλιάσουν, το κοινό φωνάζει ρυθμικά το όνομά σου. Είσαι ο ήρωας της ημέρας.

Όχι, δεν σου περιέγραψα μόλις κάποιο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Το παραπάνω είναι ένα σκηνικό που στο ΝΒΑ 2Κ το έχεις ζήσεις επανειλημμένα. Και μοιάζει τόσο μα τόσο ρεαλιστικό, που για εκείνα τα λεπτά που κρατάει το παιχνίδι, το βιώνεις μέσα σου, αισθάνεσαι σαν αστέρι του ΝΒΑ, νιώθεις ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να πετύχεις. Το να καρφώσεις στο πρόσωπο του αντιπάλου σου, μοιάζει με το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο.

Από φέτος, το NBA 2K18 εκτοξεύει ακόμη πιο πολύ αυτή την εμπειρία, κάνοντας εσένα τον απόλυτο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βλέπεις, ως εθισμένος στο πιο ρεαλιστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι μπάσκετ εκεί έξω, δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο όταν μου ζήτησαν να βρεθώ στην παγκόσμια παρουσίαση της νέας του έκδοσης. Μοναδικό μου άγχος πριν το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, ήταν η ετοιμότητά μου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Όχι, δεν εννοώ φυσικά την σωματική ή πνευματική ετοιμότητα, γι’ αυτές δεν είχα καμία ανησυχία. Μιλάω για το χρόνο εξάσκησης στο 2Κ, ώστε να είμαι σε απόλυτη φόρμα σε περίπτωση που χρειαζόταν να αντιμετωπίσω κάποιον αντίπαλο από το εξωτερικό. Ήμουν και ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, έπρεπε να βγάλω τη χώρα ασπροπρόσωπη, καταλαβαίνεις.

Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες μας περιμένει μια αποκλειστική παρουσίαση του @nba2k 18. Πανέτοιμοι να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες του @giannis_an34. Μέχρι τότε, μερικές βόλτες στην πόλη θα μας βάλουν στο κλίμα! A post shared by Oneman.gr (@onemangr) on Aug 30, 2017 at 9:11pm PDT

Το πρωί της 31ης Αυγούστου, με βρήκε ξύπνιο πολύ ώρα πριν το φυσιολογικό. Οι περισσότεροι θα κατηγορούσαν το τζετ λαγκ για το ασυνήθιστο για τα δικά μου δεδομένα φαινόμενο, όμως εγώ ήξερα ότι η ανυπομονησία για τη γεμάτη ημέρα που μας είχε ετοιμάσει η 2Κ, είχε παίξει το ρόλο της.

Μια ημέρα που ξεκίνησε με μπασκετοκουβέντα με τους δημοσιογράφους των άλλων χωρών και τους ανθρώπους της εταιρείας και συνεχίστηκε ακριβώς έτσι: γεμάτη μπάσκετ, 2Κ, άρωμα NBA και ενθουσιασμό

Το τουρ που μας έβαλε στο κλίμα

Η παρουσίαση ενός παιχνιδιού σαν το NBA 2K, και μάλιστα στη Νέα Υόρκη, δεν θα μπορούσε να είναι ούτε βαρετή, ούτε συνηθισμένη. Έτσι, μετά από έναν σύντομο χαιρετισμό από τους παρουσιαστές της εκδήλωσης (η φωνή του ενός μού φάνηκε εξαιρετικά γνώριμη, οπότε όταν μας αποκάλυψε ότι ήταν εκ των εκφωνητών σε παλαιότερες εκδόσεις, όλα έδεσαν), μπήκαμε σε πούλμαν και ξεκινήσαμε να γυρνάμε την πόλη. #RunTheNeighborhood έλεγε άλλωστε το σλόγκαν, αυτό έπρεπε να κάνουμε.

Το @onemangr βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα δοκιμάσει πρώτο τις δυνατότητες του νέου NBA 2K18 A post shared by News247gr (@news247gr) on Aug 31, 2017 at 10:06am PDT

Το να τριγυρνάω στη Νέα Υόρκη, περνώντας μπροστά από το Madison Square Garden, ακούγοντας ραπ μουσική στα μεγάφωνα του λεωφορείου και μαθαίνοντας διαρκώς νέες λεπτομέρειες για το NBA 2K18 ομολογώ ότι ήταν ένα σενάριο που δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω.

Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι θα γίνεται όλο και καλύτερο. Πρώτος προορισμός του τουρ μας, το κατάστημα Foot Locker, εκεί όπου μας περίμενε ένα ζευγάρι παπούτσια του νέου μοντέλου του Kyrie Irving, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του παιχνιδιού με την παρουσία του, έστω κι αν είναι με φανέλα της πρώην πια ομάδας του, των Cavaliers. Τα αθλητικά παπούτσια ενός παίκτη του NBA ήταν πια δικά μου και πλέον το μόνο που έλειπε για να πρωταγωνιστήσω ήταν μια εμφάνιση και το ταλέντο.

Say hello to my little friends

Συνεχίσαμε με επόμενο προορισμό μας ένα barber shop, αφού ο σωστός ο παίκτης του NBA, εκτός από τον ρουχισμό του, φροντίζει και το στιλ του. Εκεί, εκτός από περιποίηση της χαίτης μας από τους επαγγελματίες, μας περίμεναν πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Αρχικά, όλο το κατάστημα ήταν διακοσμημένο με φανέλες και φωτογραφίες παικτών του ΝΒΑ, κάτι που θα ήταν το highlight της επίσκεψης, αν δεν βρισκόταν στο χώρο κι ένας πραγματικός σταρ του NBA. Ο λόγος για τον Tobias Harris των Detroit Pistons, ο οποίος με το χαμόγελο στα χείλη μάς μίλησε, φωτογραφήθηκε μαζί μας και έδωσε στο χώρο λίγη λάμψη από το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Εκτός από τον Harris, στο χώρο βρίσκονταν και άφθονες κονσόλες Nintendo Switch, μέσω των οποίων πήραμε την πρώτη μας γεύση από το 2Κ18. Προφανώς και δεν έχασα την ευκαιρία να το δοκιμάσω, μαθαίνοντας από το πρώτο κιόλας παιχνίδι μερικές σημαντικές πληροφορίες, όπως ότι το trade ανάμεσα στους Celtics και τους Cavaliers έχει γίνει κανονικά, υπάρχει η pre-game εκπομπή με παρουσιαστή τον Shaquille O’ Neal (έ-πος) και περιλαμβάνονται ομάδες legends με τους καλύτερους all-time παίκτες μιας ομάδας. Πίνοντας μπύρα και τρώγοντας ποπ κορν πήραμε την πρώτη μας γεύση από το παιχνίδι και συνεχίσαμε το τουρ, με την ανυπομονησία για την παρουσίαση να έχει πια πολλαπλασιαστεί.

Τρίτος και τελευταίος σταθμός, ένα κατάστημα μουσικής, με ιδιαίτερη αγάπη στην χιπ χοπ μουσική. Γιατί όποιος αγαπάει το 2Κ, ξέρει την στενή του σχέση με την κουλτούρα της ραπ στα soundtrack του, αλλά και τη γενικότερη σύνδεση του NBA με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αφού και αρκετοί αστέρες του παιχνιδιού έχουν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους στη ραπ.

Ένας από αυτούς, ο Damien Lillard, ο οποίος μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και δικό του άλμπουμ. Όχι βέβαια ότι περιμέναμε να είναι ο ίδιος ο Lillard εκεί αλλά ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ Ο LILLARD ΕΚΕΙ και πλέον το να διατηρήσω την ψυχραιμία μου έμοιαζε όλο και πιο δύσκολο. Απαντήσαμε σε ερωτήσεις γύρω από την καριέρα του σούπερ σταρ των Blazers για να κερδίσουμε ένα ζευγάρι ακουστικά (spoiler, τελικά όλοι πήραμε από ένα), μιλήσαμε με τον Dame και είδαμε ζωντανά στη σκηνή τον ράπερ Dave East. Αμέ. Και όλα αυτά ήταν απλά το ορεκτικό.

Ο σταρ των Blazers, Damian Lillard, στην παρουσίαση του NBA 2K18! Stay tuned για όλες τις λεπτομερείς του απίστευτου νέου παιχνιδιού. A post shared by SPORT 24 (@sport24) on Aug 31, 2017 at 12:59pm PDT

Run The Neighborhood

Η βόλτα μας στη γειτονιά ήταν γεμάτη και έβγαζε ήδη νόημα, σαν μια επίσκεψη σε μπασκετικά στέκια. Γιατί το μπάσκετ δεν ζει μόνο στα γήπεδα και τα γυμναστήρια κι αυτό είναι κάτι που πρεσβεύει το νέο 2Κ.

Αυτό που δεν ξέραμε όμως μέχρι την ώρα της παρουσίασης, ήταν πως όλη αυτή η βόλτα στη γειτονιά σχετίζεται άμεσα με τη νέα έκδοση του παιχνιδιού. Το μότο #RunTheNeighborhood άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν ήταν και όλα πήραν την εξήγησή τους μόλις στην γιγαντοοθόνη του χώρου της εκδήλωσης προβλήθηκε το αποκαλυπτήριο βίντεο.

Το τι συνέβη όσο παιζόταν το βίντεο, δεν περιγράφεται. Φωνές, χειροκροτήματα, ουρλιαχτά ενθουσιασμού για τη νέα λειτουργία του ΝΒΑ 2Κ18, η οποία δίνει τον ρόλο του απόλυτου πρωταγωνιστή στον ίδιο τον παίκτη.

Χάρη στο MyPLAYER, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου χαρακτήρα, ο οποίος θα κινείται και θα αλληλεπιδρά με άλλους χαρακτήρες, στο περιβάλλον της γειτονιάς, όπου και θα μπορεί να επισκέπτεται όντως το barber shop για να αλλάζει το στιλ του, τα Foot Locker για να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια και φυσικά το γυμναστήριο και το ανοιχτό γηπεδάκι.

Το δοκιμάσαμε, μιλήσαμε με παίκτες και είμαστε πιο κολλημένοι από ποτέ με το @nba2k 18! Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις λεπτομερείες A post shared by Oneman.gr (@onemangr) on Aug 31, 2017 at 1:52pm PDT

Μέχρι και τον Kyrie Irving μπορείς να πετύχεις κάνοντας τη βόλτα σου, ακούγοντας τη μουσική σου ή χτυπώντας ένα τατουάζ. Όσο εξελίσσεται ο παίκτης που έφτιαξες θα ανεβαίνει επίπεδο, με στόχο να γίνει ο καλύτερος της γειτονιάς σε πρώτη φάση και στη συνέχεια φυσικά να κερδίσει ένα συμβόλαιο στο NBA με απόλυτο στόχο να φτάσει το μαγικό αριθμό 99 στο rating. Μαγεία. Μέσα από σκληρά μονάκια street basketball, είναι στο χέρι σου να φτάσεις να παίζεις ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κόσμου.

Εμείς πάντως βρεθήκαμε να παίζουμε NBA 2Κ18 ανάμεσα σε μερικούς απ’ αυτούς, αφού παρόντες στην εκδήλωση, εκτός απ’ τον Harris και τον Lillard, ήταν και οι C. J. McCollum των Raptors, Danny Green των Spurs, Devin Booker των Suns, Kemba Walker των Hornets, D'Angelo Russell των Nets και ο rookie των Celtics, Jayson Tatum. Περιττό να σου πω ότι έκαναν σαν μικρά παιδιά, δοκιμάζοντας κι εκείνοι το παιχνίδι. Τα όσα ενδιαφέροντα είπαμε με τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες, θα τα διαβάσεις τις επόμενες ημέρες σε ένα ξεχωριστό θέμα.

Έγινε δουλίτσα A post shared by kostaba (@kostaba) on Aug 31, 2017 at 1:23pm PDT

Όπως καταλαβαίνεις, μετά το βίντεο, όλοι έτρεξαν να πάρουν μια θέση σε κάποια κονσόλα, για να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρώτοι τις νέες λειτουργίες του παιχνιδιού. Αρκετοί έσπευσαν να φτιάξουν τον δικό τους χαρακτήρα, άλλοι έπαιξαν τα παραδοσιακά διπλά και μερικοί τα έβαλαν με τον υπολογιστή. Όσοι δεν πρόλαβαν να αρπάξουν ένα χειριστήριο, πήραν θέση δίπλα στη δράση για να μπουν στο κλίμα του παιχνιδιού μέχρι να έρθει η σειρά τους.

O Booker στο 2K18

Το MyPLAYER δεν είναι φυσικά η μοναδική προσθήκη στο παιχνίδι, που κάθε χρόνο φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στην τελειότητα. Η λειτουργία MyTEAM είναι ακόμη πιο πλούσια, με νέο season mode, καινούρια διαδικασία draft και την ευκαιρία για challenges με άλλες ομάδες.

Φέτος δεν έχει ομάδες Ευρωλίγκας, έχει όμως και πάλι θρυλικές ομάδες του παρελθόντος και all-star ομάδες με θρύλους από διαφορετικές εποχές να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στους Lakers για παράδειγμα θα χειρίζεσαι Shaq, Kobe, Chamberlein και Jabbar μαζί (!).

Σε ότι αφορά το gameplay, υπάρχει νέο, βελτιωμένο σύστημα κίνησης των παικτών, ακόμη καλύτερος έλεγχος στο σουτ και ΠΟΛΥ καλύτερος Αντετοκούνμπο. Για την εμπειρία μου όμως παίζοντας το νέο 2Κ θα ακολουθήσει αναλυτικό κείμενο, όπως του αξίζει.

Ακόμη καλύτερα είναι και τα γραφικά, με τους παίκτες να είναι πια ίδιοι με τους αληθινούς τους εαυτούς ενώ στην λειτουργία MyLEAGUE, μπορείς να ζήσεις την εμπειρίας μιας πλήρους σεζόν με την ομάδα σου, με τους κανόνες και το σύστημα να είναι ακόμη πιο κοντά σε αυτά της αληθινής λίγκας.

Μετά από περισσότερες από 3 ώρες παιχνιδιού και κουβέντας με τους καλύτερους του NBA, είχε έρθει να αφήσουμε -με βαριά καρδιά- το χώρο της εκδήλωσης, όχι φυσικά με άδεια χέρια, αλλά με μια φανέλα NBA με το όνομά μας από πίσω. Πλέον, μου έλειπε μόνο το ταλέντο για να κάνω καριέρα. Μια χαρά.

Παντού υπάρχει ένας Γιάννης

Το κλείσιμο μιας γεμάτης εμπειρίες και ενθουσιασμό ημέρας, ήρθε με ένα κοκτέιλ πάρτι με θέα την Νέα Υόρκη. Αλλά θα είμαι ειλικρινής, κι εκεί προτίμησα να παίξω λίγο ακόμα NBA 2Κ18. Εσύ στη θέση μου τι θα έκανες δηλαδή;

*Το ΝΒΑ 2Κ18 θα είναι διαθέσιμο στις 15 Σεπτεμβρίου.