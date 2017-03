Emma Watson, μια topless φεμινίστρια

Αυτή εδώ είναι η 'επίμαχη' πόζα. Όχι προφανώς η πιο σέξι που έχει κάνει η Emma, κάτι που έτσι και αλλιώς αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι, αλλά σίγουρα εκείνη που δείχνει περισσότερη 'σάρκα' από ποτέ.

Όλα αυτά στα πλαίσια ενός cover story στο Vanity Fair με αφορμή τον -πιο girl power από ότι στο original- ρόλο της στο 'Η Πεντάμορφη και το Τέρας', που πλαισιώνεται από υπέροχες φωτογραφίες του Tim Walker όπως η παρακάτω.

Εκεί που επίσης μαθαίνουμε γιατί δεν δέχεται να τραβάει selfie με τους φαν της ('Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για ώρες μαζί τους, αλλά δεν θέλω να ποστάρουν πράγματα που δείχνουν σε όλους που είμαι') και γιατί επιμένει να κρύβει βιβλία σε κάθε γωνιά της Νέας Υόρκης όπου ζει μόνιμα (είναι στα πλαίσια του φεμινιστικού book club που έχει).

@oursharedshelf's March & April book is #WomenWhoRunWiththeWolves by Clarissa Pinkola Estes Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Watson (@emmawatson) στις Φεβ 28, 2017, 12:20πμ PST

Ή πόσο στα σοβαρά έχει πάρει τον ρόλο της ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ με 'ειδίκευση' στην ισότητα των δυο φύλων (έχει δημιουργήσει το σχετικό πρόγραμμα HeForShe, στα πλαίσια του οποίου έκανε μέχρι και beatbox με τον δημιουργό του Hamilton).

Αν και το μόνο που αξίζει, τελικά, να συγκρατήσεις, είναι η αγωνία της μήπως είναι πολύ σοβαρή για το επάγγελμα που διάλεξε.



Το κάνω αυτό από τότε που ήμουν 10 χρονών. Συχνά σκέφτομαι ότι είμαι εντελώς λάθος για αυτή τη δουλειά γιατί είμαι υπερβολικά σοβαρή, υπερβολικά δύστροπη, υπερβολικά δύσκολη. Δεν ταιριάζω με τους υπόλοιπους

Μπορεί εκείνη να τελειώνει το παρακάτω quote λέγοντας πως συνειδητοποίησε πόσο σημασία έχει να δίνει μάχες, όπως π.χ. με το να μετατρέψει τον χαρακτήρα της στο Beauty and the Beast από άβουλο πλάσμα που περιμένει τον πρίγκιπα σε μια δυναμική γυναίκα, αλλά η ουσία παραμένει.

Ναι, Emma Watson, στα 26 σου και με 70 εκ. δολάρια Χαριποτερική προσωπική περιουσία (κάτι που σου επιτρέπει να λες σπάνια 'ναι' σε ταινίες -η επόμενή της είναι το The Circle), είσαι υπερβολικά σοβαρή. Και όχι, μια σκηνή στο The Bling Ring δεν αρκεί για να αλλάξουμε γνώμη.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι επειδή ακριβώς είσαι, όπως λες, pain in the ass και σκέφτεσαι πολύ προσεκτικά κάθε κίνησή σου, το θεωρώ δεδομένο ότι ήξερες τι έκανες όταν δέχθηκες να φωτογραφηθείς χωρίς σουτιέν.

Εκπληρώνοντας, έστω και λίγο 'μίζερα' ένα πάγιο αίτημα του αντρικού κοινού. Και, ενδεχομένως, ενδεχομένως λέω, θυμίζοντας στους casting directors του Χόλιγουντ ότι δεν είσαι κατάλληλη μόνο για ρόλους άσπιλης πριγκίπισσας.

Ίσως απλά να μην είχες υπολογίσει πόσο -άδικο- κράξιμο θα έτρωγες από όλους όσους σε περίμεναν στη γωνία επειδή όντως, μέχρι τώρα, υπήρξες αψεγάδιαστα τέλεια.

Και δεν μιλάω για τις φυλλάδες τύπου Sun και τα τρολ, αλλά ακόμη και πιο μετριοπαθείς περιπτώσεις ΜΜΕ που ξέθαψαν κάθε απόλυτη -περί σεξουαλικότητας- δήλωση που έχεις κάνει στο παρελθόν (ακόμη και μια που, όπως γράφτηκε, φαινόταν σαν να την πέφτεις στην Beyonce για το γεγονός ότι το δικό της φεμινιστικό μήνυμα ήταν βουτηγμένο στη χύτρα του σέξι, άρα όχι αυθεντικό) στη λογική.

Δεν θεωρώ σέξι το να κυκλοφορώ με το στήθος και τα πόδια έξω, σαν να λέω 'κοιτάξτε τι έχω'. Για μένα σέξι είναι το να δείχνεις όσο λιγότερα γίνεται. Γιατί αυτό κάνει τον κόσμο να αναρωτιέται

Μάλλον στο χωριό σου δεν ήταν διαδεδομένη, όπως στο δικό μου, η παροιμία 'Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα, όμως, μην πεις'. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν κανένα δικαίωμα όλοι αυτοί να βγαίνουν και να ακυρώνουν την ακτιβιστική δράση σου.

Εννοείται πως φυσικά και δεν χρειάζεσαι κανενός βοήθεια για να τους βάλεις στη θέση τους, όπως έκανες βγαίνοντας και δηλώνοντας.

Ο φεμινισμός είναι κάτι που δίνει επιλογές στις γυναίκες, όχι ένα όπλο που στρέφεται εναντίον τους. Έχει σχέση με την ελευθερία και την ισότητα. Πραγματικά δεν ξέρω τι σχέση έχει με όλο αυτό το στήθος μου

Εννοείται πως μας αρέσεις που είσαι τόσο αυθεντικά διαφορετική (και όχι faux, όπως π.χ. η Kristen Stewart), τόσο συνειδητοποιημένη και επιλεκτική. Εννοείται πως το πιο σέξι σημείο της ανατομίας σου ήταν και παραμένει το μυαλό σου. Εννοείται πως, αν στη θέση σου αντίστοιχα ήταν ένας εσωστρεφής άντρας σταρ, δεν θα είχε γίνει καθόλου θέμα. Αλλά, εντελώς μεταξύ μας, σε παίρνει λίγο να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις αυτό που ζεις. Δεν νομίζεις;