Η επόμενη Ελληνίδα σταρ θα είναι από την Βέροια

Καλά μου το έλεγε η μάνα μου το 'Μεγάλη μπουκιά burger φάε, μεγάλη κουβέντα όμως μην πεις και ξεφτιλιστείς'. Δυο μόλις εβδομάδες, βλέπεις, αφού αναρωτηθήκαμε δημοσίως που κρύβονται φέτος τα φιδίσια κορμιά του The Voice.



Εκείνα που να μπορούν να συγκριθούν στα ίσα με την περσινή παρουσιαστρια στο Green Room, Έλενα Τσαγκρινού (βλέπε πάνω) ή με την περσινή 'μου θυμίζεις την Vanessa Paradis' αποκάλυψη, την19χρονη Ζακυνθινή Δέσποινα Τάτα (στην οποία πήραμε και την πρώτη της συνέντευξη).Ήρθε και έσκασε μπροστά στο οπτικό μας πεδίο σαν ναπάλμ η Blind Audition της 23χρονης Μαρίνας Κυριαζοπούλου, από γνωστή δικηγορική οικογένεια της Βέροιας (σ.σ. με τον πολυτάλαντο μπαμπά, ωστόσο, να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα), που τραγούδησε έξοχα το Love on the Brain της Rihanna. Κάνοντας, εννοείται, και τις 4 καρέκλες των κριτών να γυρίσουν σφαίρα.Εννοείται πως τελικά η Μαρίνα, που μόλις τελείωσε Πολιτικές Επιστήμες στην Κομοτηνή και συνεχίζει τις σπουδές της στη Νομική Θεσσαλονίκης, κατέληξε τελικά στον Σάκη Ρουβά.Εννοείται πως δεν θα κάναμε τόσο θόρυβο για πάρτη της αν ήταν απλά όμορφη. Αν και, προσωπικά, θεωρώ το πρόσωπό της ότι πιο συγκλονιστικό έχουν δει τα γέρικα scouter μάτια μου από την εποχή που η 18χρονη Δούκισσα Νομικού φορούσε την κορώνα της Σταρ Ελλάς.Το θέμα είναι ότι η Μαρίνα, η φωνή της οποίας εντυπωσίασε τον πλέον -ας μην κρυβόμαστε- ειδικό, τον Μαραβέγια ('επιτέλους μια φωνή με γρέζι, που έχει νόημα'), έχει όλο το πακέτο (όπως της είπε και ο Σάκης, που την βλέπει μέχρι και για τελικό) αν τελικά το αποφασίσει να σταματήσει να το κάνει ως χόμπι (μέχρι τώρα τραγουδούσε ερασιτεχνικά σε μαγαζιά της Κομοτηνής) και το κάνει επάγγελμα.Ενώ εκτιμώ το γεγονός ότι δεν ψάρωσε δευτερόλεπτο όταν ο Μουζουράκης άρχισε τα τρελλά του για να την δελεάσει, απορρίπτοντας τον με συνοπτικές διαδικασίες. Του το είπε στην μούρη ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει. Λογικό, αφού μια τόσο ωραία γυναίκα έχει μάθει, λογικά, να ρίχνει δεξιοτεχνικά χυλοπίτες.Και βάζω χαλαρά στοίχημα ότι, ανεξάρτητα από το αν θα κερδίσει ή όχι το The Voice, η Μαρίνα εκείνη που θα ξεχωρίσει από τη φετινή σεζόν.Άσε που, θυμίζω, ότι απόφοιτες της Νομικής, και μάλιστα με άριστα, είναι μερικές από τις πιο συγκλονιστικές Ελληνίδες εκεί έξω.Όπως η στιλάτη Demy (βλέπε πάνω) και η petite οπτασία Κατερίνα Γερονικολού, και οι δυο δεδηλωμένες αδυναμίες μας.Ναι, το ξέρω είναι ότι ρίσκο να λέμε τόσα για εκείνη πριν εμφανιστεί καν στο πρώτο Live. Αλλά, κοντός ψαλμός αλληλούια, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και όλα τα ρέστα. Μετάφραση. Τα λέμε σε μερικούς μήνες.

Όσον αφορά του γιατί στον τίτλο μιλάμε τόσο αποθεωτικά για την Βέροια, παρότι μια μόλις φορά προσωπικά έχω επισκεφθεί την πόλη, είναι γιατί μέσα από το instagram account της Μαρίνας συνειδητοποιήσαμε ότι είναι κολλητή με την 22χρονη Εύη Ιωαννίδου.

Την πτυχιούχο Αισθητικής-Κοσμετολογίας δηλαδή που δουλεύει ως μοντέλο, διατηρεί -μαζί με την οικογένειά της- café στη Θεσσαλονίκη και είναι και η πιο φωτογενής φαν της τοπικής ομάδας, στις εξέδρες του γηπέδου της οποίας γίνεται πάταγος όταν πηγαίνει.Αν σε αυτό το παρεάκι προσθέσεις την υπενθύμιση πως και η Χριστίνα Κολέτσα του Nomads (με διαφορά το καλύτερο κορμί στο παιχνίδι, τώρα που έφυγε η Έυη-και ας είναι παλτό στα παιχνίδια) είναι από την Βέροια.Καθώς επίσης πως στo επόμενο στάδιο του φετινού The Voice έχει επίσης περάσει η 19χρονη Μαρία Θεοχαροπούλου από την Βέροια (φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων) που ήρθε, είπε το λαϊκό της εξαιρετικά και, φυσικά, έμεινε.Ή ότι από την Βέροια κατάγεται επίσης η insta star Ιωάννα Μπέλλα , κόρη εκτροφέα ζώων (που προμήθευε πάνω από 200 κρεοπωλεία σε όλη την επικράτεια) και πρώην αθλήτρια του βόλεϊ.Μια συγκλονιστική γυναίκα που ξεκίνησε από make up artist της Βίσσης και της Φουρέιρα και κατέληξε να είναι μοντέλο και brand ambassador με 85.000 followers.Τότε, λοιπόν, όταν κάνεις τη σούμα, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι τα ροδάκινα της πόλης, πέρα από γλυκοφάγωτα, μάλλον έχουν και άλλες ευεγερτικές ιδιότητες.Για την ιστορία να αναφέρουμε πως, από την συγκεκριμένη πόλη, κατάγεται -μεταξύ άλλων- η πάλαι ποτέ παρουσιάστρια Έμυ Λιβανίου με το συγκλονιστικό πρόσωπο και τα επιβλητικά 185 εκατοστά.H γνωστή ηθοποιός Μάγδα Πένσου.Η πληθωρική fashion blogger και ραδιοφωνική παραγωγός Αθηνά Βαφειάδου.

Και ανερχόμενη ηθοποιός Τραϊάνα Ανανία που ίσως θυμάσαι από το 'Οι Συμμαθητές' και το τσιφτετέλι της στον Σπύρο Παπαδόπουλο.