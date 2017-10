Τα κορίτσια του Nomads έχουν σώματα βγαλμένα από άλλο πλανήτη

Ένα τροπικό νησί με μια χαρά τσουρουφλιστές αυτόχθονες οικοδέσποινες που μπορείς να δεις εδώ.

21 παίκτες χωρισμένοι σε 3 ομάδες (Ωκεανός με αθλητές, Φωτιά με επώνυμους από την showbiz και Ζούγκλα με πολίτες του κόσμου) που ζουν σε 3 διαφορετικές περιοχές.

Ένας βετεράνος παρουσιαστής με safari σορτσάκι που θα οδηγήσει με δεξιοτεχνία έναν από αυτούς στο χρηματικό έπαθλο των 150.000 ευρώ.



Ένα μεγάλο Iron Mike, των 87 νοκ άουτ και των 17 παγκόσμιων τίτλων, όνομα που ανυπομονούμε όντως να δούμε στη δράση και στη συμβίωση.

Και μια παράδοση, η δικιά μας, να δίνουμε πάντα μια έμφαση στις γυναικείες παρουσίες κάθε reality επιβίωσης.

Είτε με χώρο διεξαγωγής κάποιο μακρινό εξωτικό νησί, είτε αυτά βρίσκονται μια πετριά από την Αθήνα.

Οι 'βετεράνοι' που αγαπήσαμε



Και οι δυο ανήκουν στην ομάδα Φωτιά (όνομα και πράγμα) των Διασήμων. Εκεί που επίσης βρίσκουμε τον 'νομίζαμε ότι δεν θα πήγαινες ποτέ σε παιχνίδι επιβίωσης, τι άλλαξε;' Γιώργο Μαυρίδη του World Party, τον 'Μου αρέσει το λευκό μούσι σου' Μάνο Πίντζη και τους 'Φετόνια Βros' Νίκο Αναδιώτη και Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Και τις δυο, την Βολιώτισσα και την Βεριώτισσα, τις έχουμε ήδη βάλει στο Hall of Femme μας. Και οι δυο έχουν προϋπηρεσία από reality.

Με την Αποστολία Ζώη (πρωταθλήτρια καταδύσεων, πριν την κερδίσει η πίστα, θυμίζουμε) να συμμετέχει απλώς στο Your Face Sounds Familiar φθάνοντας στον τελικό και την Χριστίνα Κολέτσα να αποτελεί - με διαφορά στήθους και ναζιού - την πιο σέξι παρουσία στο Fame Story.

Εκεί δηλαδή που την πρωτογνώρισα, αφού της έκανα την πρώτη της συνέντευξη (για το πρώτο της εξώφυλλο στο Nitro) πριν καν βγει από το παιχνίδι. Εκεί που πρωτοεκτίμησα τον τσαμπουκά που κρύβει ένα κορίτσι που έφυγε στα 18 της από το σπίτι με 20 ευρώ στην τσέπη και ένα εισιτήριο για το ΚΤΕΛ.

Και οι δυο είναι κορίτσια που μόνο μαλθακά δεν τα λες. Τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούν να σταθούν στα ίσια στα αγωνίσματα με τις μια ντουζίνα πρώην πρωταθλήτριες που επίσης συμμετέχουν στο Nomads.

Επίσης ηλικίακα στην κατηγορία βετεράνος ανήκει και η Νατάσα Καλογρίδη από την ομάδα 'Πολίτες του Κόσμου'. Μια ηθοποιός (Μάγισσες της Σμύρνης, Τυφλόμυγα, Αμάρτημα της Μητρός) με έντονη περσόνα -και πέρασμα από το Dancing with the Stars- που είμαστε βέβαιοι ότι, με κάποιο τρόπο, θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

H 'παλιά' και η νέα καψούρα μας



Έχει πραγματικά μαλλιάσει η γλώσσα μας, όπου μου έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν πιτσιρίκι, να τονίζουμε, όπου και όποτε μπορούμε, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα reality επιβίωσης εκεί έξω και να μην έχει πάει σε κανένα από αυτά η 29χρονη -πάλαι ποτέ Αμαζόνα του ομορφάντρα- Μαντώ Γαστεράτου.

Μια Μις Ελλάς -και πρώην παίκτρια μπάσκετ στα Πετράλωνα- που, από τότε που την θυμάμαι, έχει μονοψήφιο ποσοστό λίπους στο αψεγάδιαστο κορμί της. Ενώ, τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να υπάρχει μαραθώνιος στον οποίο να μην έχει λάβει μέρος.



Μεταξύ μας η Μαντώ (της Ομάδας της Φωτιάς), που είναι κάργα ανταγωνιστική (με την καλή, αθλητική έννοια του όρου) παίζει και να είναι φαβόρι για να φτάσει μακριά. Και σίγουρα είναι το πουλέν μας.

Εκείνο στο οποίο παίζει να εξελιχθεί η 22χρονη Βεροιώτισσα (ναι, όπως η Κολέτσα-είδες τι 'βερίκοκα' βγάζει η πόλη) Εύη Ιωαννίδου.

Μια πτυχιούχος Αισθητικής-Κοσμετολογίας που δουλεύει ως μοντέλο, διατηρεί -μαζί με την οικογένειά της- café στη Θεσσαλονίκη και είναι και η πιο φωτογενής φαν της τοπικής ομάδας, στις εξέδρες του γηπέδου της οποίας γίνεται πάταγος όταν πηγαίνει.



Οι πρωταθλήτριες που κάνουν τη διαφορά



Στον Ωκεανό, την ομάδα του Μιχάλη Ζαμπίδη (των 87 νοκ άουτ και των 17 παγκόσμιων τίτλων) και του Γιώργου Κατσινόπουλου (παγκόσμιος πρωταθλητής Grappling και Πανευρωπαϊκός Πρωταθλητής Brazilian Jiu Jitsu), τα κορίτσια είναι σούπερ ταλαντούχα, σούπερ γυμνασμένα και με ένα μάτσο μετάλλια στο λαιμό τους.



Ξεκινώντας από την -προφανώς και εμφανώς σούπερ ευλύγιστη- 33χρονη πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής Βάσω Μιλλούση, που έχει λάβει μέρος σε 3 Ολυμπιακούς Αγώνες (Σίδνεϊ, Λονδίνο, Ρίο) και έχει φέρει πίσω 15 μετάλλια σε διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Και συνεχίζοντας με την 28χρονη σύζυγο του Survivor Στέλιου Χανταμπάκη, Όλγα Πηλιάκη, πανελλήνια πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής στα 12 της (επίσης 2η στην Ευρώπη στα 14 της και 5η στο παγκόσμιο στα 16 της) και αρχηγός Ελληνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου.

Επίσης, προφανώς και εμφανώς, σούπερ ευλύγιστη. Αν και δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό στα αγωνίσματα.

Ενώ την 'κλίκα' των 'Έχω πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ;' έρχεται και συμπληρώνει ιδανικά η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μέλος της Εθνικής Ομάδας συγχρονισμένης κολύμβησης από το 2007, η οποία στα 18 της χρόνια είχε την πρώτη της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου στέφθηκε και 8η Ολυμπιονίκης.

Αν και δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει ένα στιλάτο δελφίνι σε μια λιμνοθάλασσα γεμάτη (κυριολεκτικά και μεταφορικά) καρχαρίες.

H μεγάλη του Βασάλου σχολή



Στην ομάδα των αθλητών -αλλά όχι μόνο- βρίσκουμε ένα σωρό από σκληροτράχηλους αθλητές ενός άλφα επιπέδου. Όπως τον Λευτέρη Παρασκευά, πρωταθλητή κολύμβησης στα 200μ πρόσθιο που στη συνέχεια ασχολήθηκε με την ελεύθερη κατάδυση και το υπερμαραθώνιο τρίαθλο. Τον B.A.S.E. jumper Κωνσταντίνο Οροκλό (βλέπω πηδάω από γκρεμό και μ'αρέσει). Και τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν μοντέλο και Υπεύθυνο Νεολαίας του κόμματος του Αποστολή του Γκλέτσου, Παναγιώτη Βασιλάκου.

Αν και εμείς θα επικεντρωθούμε σε δυο πτυχιούχες της Γυμναστικής Ακαδημίας. Συγκεκριμένα την ψαρωτική 23χρονη Ειρήνη Ζάχου, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Άρτα και η οποία είχε αρκετές διακρίσεις στο στίβο και συγκεκριμένα στα 100 μέτρα. Η μοναδική, by the way, που δεν έχει instagram account. Γιατί, ορε Ρηνιώ, μας δυσκολεύεις τη ζωή;

Και, τέλος, η Χαλκιδαία Σακίρα της υπόθεσης (μπαμπάς Έλληνας ναυτικός, μαμά Κολομβιανή). Προπονήτρια, γυμνάστρια στίβου, απόφοιτη της Γυμναστικής Ακαδημίας, αθλήτρια στίβου (με ειδικότητα τα 400 μ. Εμπόδια) και, ταυτόχρονα νοσηλεύτρια. Το ότι φέρνει λίγο σε Έρικα Πρεζεράκου, είναι το μπόνους της υπόθεσης.

Επίσης η Δήμητρα έχει και το πιο ενδιαφέρον backstory από όλες, αφού κατάφερε να διακριθεί στον αθλητισμό παρά το γεγονός ότι από ενός έτους είχε διαγνωσθεί με αλλεργικό βρογχικό άσθμα τρίτου βαθμού. Κάτι που σήμαινε ότι ως παιδί μπαινόβγαινε συνεχώς στα νοσοκομεία. Μιλάμε για μια πραγματική Survivor (σόρι, Nomad εννοούσα), ότι θέση και αν πάρει στο παιχνίδι.

Συνολικά μιλάμε για ένα ρόστερ που ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη για το επόμενο Survivor που έρχεται αφού περιλαμβάνει τον ιδανικό αριθμό γνωστών, αγνώστων, πολλούς αθλητές και φουλ δυναμικές προσωπικότητες.