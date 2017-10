Οι Ιρανές που μπορούν να μας γλιτώσουν από το πυρηνικό ολοκαύτωμα

Το τελευταίο διάστημα ο Donald το έχει βάλει μεγάλο άχτι, μέσα από ένα τσουνάμι από tweets, να καταργήσει την πολυεθνική συμφωνία (σ.σ. όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν και συνεχίζει να είναι υπέρ της) του Ομπάμα με το Ιράν επιμένοντας ότι είναι τραγική για τις ΗΠΑ.

Και αυτό παρότι το Ιράν φαίνεται μια χαρά να την τηρεί και να έχει βγει φουλ από το τριπάκι του να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Και αυτό παρότι οι ίδιοι οι σύμβουλοί του Trump φαίνεται να διαφωνούν, ακόμη και δημόσια, με τα 'καμώματά' του επί του θέματος.

Το 'πορτοκαλί' παλικάρι έχει κανονικά ψύχωση με το θέμα. Σε μεγαλύτερο βαθμό και από ότι με την Βόρεια Κορέα και τον ηγέτη της που επιμένει να αποκαλεί Little Rocket Man.



Εννοείται πως η μοναδική λύση, για άλλη μια φορά, είναι να του αλλάξουμε τη γνώμη για την χώρα δείχνοντάς του, τους εθνικούς της θησαυρούς.

Συγκεκριμένα την ξακουστή ομορφιά των γυναικών της, την οποία οι πάντες εκθειάζουν ήδη από την αρχαιότητα (δες πιο πάνω δυο μη Ιρανές που έπαιξαν Περσίδες- η Gemma Arterton από το Prince of Persia και η Eva Green από το 300: Rise of an Empire και εδώ την insta star Mahlagha Jaberi που θυμίζει δίδυμη αδελφή της ωραιότερης γυναίκας στον κόσμο, της Ινδής Aishwarya Rai).

H πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό και η μοναδική που έχουμε αναφέρει -δικαίως- ξανά και ξανά στο ONEMAN είναι η 37χρονη Τεξανή Sarah Shahi (με τα εξαίσια Ιρανο-ισπανικά γονίδια).

Μια σπάνια περίπτωση cheerleader του NFL που κατάφερε να κάνει επιτυχημένα το πέρασμα στη μεγάλη (Old School, Legally Blonde 2, Rush Hour 3) και, κυρίως, στη μικρή οθόνη (Alias, Dawson's Creek, The L Word, Sopranos, Chicago Fire, Ray Donavan, Person of Interest).

Τόσο πληθωρική και τόσο σαγηνευτικά χαμογελαστή που της αξίζει φουλ και η πρωτοκαθεδρία εδώ. Ο ελάχιστος φόρος τιμής, εκ μέρους μας, για τις σέξι φωτογραφήσεις που έχει κατά καιρούς κάνει.



Αν και εδώ οφείλουμε να πούμε ένα ακόμη πιο καλό λόγο για την -49χρονη πλέον- Βρετανίδα (με μητέρα Ιρανικής καταγωγής) Catherine Bell του JAG που διέθετε ένα από τα πιο εκθαμβωτικά φυσικά στήθη της γενιάς της.

Με τη 2η θέση να ανήκει στην υπερ-ταλαντούχα 37χρονη Nadia Bjorlin (μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια όπερας) που βλέπετε και στην κεντρική εικόνα του αφιερώματος από μια φωτογράφηση της για το ιταλικό Vanity Fair.

Πρόκειται για την κόρη ενός διάσημου Σουηδού συνθέτη (και μιας Ιρανής διακοσμήτριας), η οποία έχει καταφέρει να χαράξει την δική της, μέτρια πορεία, στο Χόλιγουντ που περιλαμβάνει σαπουνόπερες (Days of our Lives), indie ταινίες (If I had known I was a genius), ένα LP και cameo ως η καυτή γκόμενα σε σειρές όπως το Two and a Half Men, το Anger Management και το 2 Broke Girls.

Ενώ επίσης από τη Σουηδία (και μπράβο στην εκεί παροικία) μας έρχεται η πληθωρική Estrella Nouri, ηθοποιός, μοντέλο, παρουσιάστρια και τραγουδίστρια που μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα Στοκχόλμη και Λος Άντζελες (την έχουμε δει -μεταξύ άλλων- στα 2 Broke Girls και Queen Sugar).

Παρότι έχει μόνο 20.000 φαν στο instagram την προτιμούμε σαφώς από την ομοεθνή της (Ιρανή που μετακόμισε στη Σουηδία στα 5 της) sex bomb Ulduz Wallace των 4,6 εκ. followers. Μια πραγματική δύναμη της φύσης (κωμικός, ηθοποιός, μοντέλο) που τα κατάφερε να τρυπώσει και σε ταινίες με all star cast όπως το Case 39 και το Good Luck Chuck.

Αν και, αναφορικά με τον Donald, πιο πιθανόν είναι να πειστεί αν έρθουν και του μιλήσουν τα μέλη του cast του The Shahs of Sunset, του -αντίστοιχου των Kardashians- reality σχετικά με Ιρανικής καταγωγής Αμερικανούς που ζουν στο Beverly Hills.



Εκεί που πρωτοείδαμε (δεν είναι πλέον μέλος του cast) την 34χρονη Περσίδα Barbie (βλέπε δικηγόρος, fashion designer και blogger) Lilly Ghalichi με τις αναλογίες μοντέλου. Εκείνη με τους 2,7 εκ. followers στο instagram παρακαλώ.

Αν και η πιο δημοφιλής Ιρανή στο instagram είναι μάλλον η Ολλανδέζα Negin Mirsalehi που, στα 30 της, και τα master της τα έχει πάρει και fashion designer έχει γίνει και είναι μια από τις καλύτερες fashion και lifestyle bloggers εκεί έξω.

Απόλυτα και απολύτως ερωτεύσιμη και φουλ κλασάτη.

Ειδική μνεία στην εντυπωσιακή 21χρονη τραγουδίστρια Shirin David, που γεννήθηκε στο Αμβούργο από Ιρανό πατέρα και Λιθουανή μητέρα, παίζει πιάνο, όμποε και βιολί και βγάζει επίσης μεροκάματο ως μοντέλο και video blogger. Το κορίτσι είναι ήδη στα 4 εκ. followers και δεν φαίνεται να έχει σταματημό.

Ενδεικτικό της νέας γενιάς που ακολουθεί με βήματα γοργά. Όπως συμβαίνει π.χ. και στην περίπτωση της ανερχόμενης insta μοντέλας, brand ambassador, παρουσιάστριας και -αν δεν κάνω λάθος- γιατρού Tala Golzar (ένα εξαίσιος συνδυασμός Ιρανικών και Ρωσικών γονιδίων) που έχει ήδη φτάσει τους 2 εκ. followers με όπλο την εξουθενωτική ομορφιά της.

Την λίστα, που θα μπορούσε κυριολεκτικά να περιλαμβάνει άλλα 30 κορίτσια, όλα πανέμορφα, όλα εξωτικά, συμπληρώνει η petite Nazanin Mandi που έχει εμφανιστεί κυριολεκτικά παντού (από το American Idol μέχρι δεκάδες reality, διαφημιστικά) και ξέρει να τραγουδάει και σε πέντε γλώσσες.

Αν και σαφώς πιο γνωστή είναι η συνονόματή της, Nazazin Boniadi του -μεταξύ άλλων- Homeland και του How I Met your Mother (ήταν το κορίτσι του Barney για δυο σεζόν).

H 35χρονη κοσμογυρισμένη μοντέλο και τραγουδίστρια Claudia Lynx με το πρόσωπο supermodel που έπαιξε την Μις Κόσμος σε ένα επεισόδιο του West Wing.

Η 41χρονη Bahar Soomekh (γεννημένη στην Τεχεράνη, κάτοικος Λος Άντζελες) που ίσως να θυμάσαι από τα Crash, Saw και Mission Impossbile 3.

H πολυμήχανη Leyla Milani, Ιρανή Καναδικής καταγωγής, πάλαι ποτέ κορίτσι του Deal και διαγωνιζόμενη στο WWE Diva Search που πλέον είναι βεραμαν επιχειρηματίας στο χώρο της ομορφιάς.



H 35χρονη ταλαντούχα κωμικός Nasim Pedrad, πάλαι ποτέ μέλος του SNL, που είδαμε πρόσφατα στο Curb your Enthusiasm (και έχει παίξει σε δεκάδες κωμικές σειρές).

H ψηλόλιγνη και σικάτη 34χρονη Necar Zadegan που γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στην Καλίφορνια και έμπλεξε με τα καλλιστεία πριν ασχοληθεί με την υποκριτική (Girlfriend’s Guide to Divorce,24, How I Met Your Mother, Nip/Tuck, Lost).

Kαι, τέλος, η 34χρονη Maryam Zakaria, εκ της ιρανο-σουηδικής παροικίας, που εδώ και μια δεκαετία κάνει σούπερ καριέρα στο Μπόλιγουντ.