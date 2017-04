Οι πιο καυτές αυτόχθονες κάτοικοι του νησιού του Survivor

Αν εξαιρέσεις μια αναφορά στη λίστα με τα καλύτερα μέρη για να πάρεις σύνταξη, μια στην 25χρονη Maria Ester Garcia Polanco που φέρεται να έκανε σεξ με τον Μπερλουσκόνι για να τον ευχαριστήσει για το γεγονός ότι πλήρωσε τα ιατρικά έξοδα για την θεραπεία της κόρης της και άλλη μια στην λαχταριστή Dania Ramirez του Χ-Men, το νησί αυτό της Καραιβικής (για την ακρίβεια τα 2/3 του νησιού, το υπόλοιπο είναι η Aϊτή) δεν μας έχει απασχολήσει στα σοβαρά ποτέ πριν.

To ότι δηλαδή δικαίως αναφέραμε την insta φαινόμενo 21χρονη βολειμπολίστρια Winifer Fernandez μέσα στις 22 πιο καυτές αθλήτριες του πλανήτη, σαφώς και δεν είναι αρκετό για να περιγράψει ένα νησί γεμάτο καρύδες και ωραίες γυναίκες.

Άσε που κάναμε 'μισή δουλειά' αφού δεν αναφέραμε καθόλου την -πιο καταξιωμένη- συμπαίκτρια της στην εθνική ομάδα Brenda Castillo που κάνει καριέρα στο εξωτερικό.

Πιο γνωστή στην Αμερικάνικη τηλεόραση είναι μάλλον η 33χρονη Julissa Bermudez, γνωστή ως παρουσιάστρια στο Jersey Shore: After hours και πρωταγωνίστρια στο reality Empire Girls: Julissa and Adrienne.

Πιο ποθητή WAG η 32χρονη Amelie Vega, τραγουδίστρια, μοντέλο και σύζυγος του παίκτη των Celtics Al Horford η οποία, πίσω στο 2003, έγινε η πρώτη Δομινικανή που ανακηρύχθηκε Μις Υφήλιος.

Ενώ πιο σέξι αστυνομικός είναι με διαφορά η Samantha Sepulveda που κρύβει πολλά προσόντα κάτω από την στολή της και, κάθε κακοποιός στο Long Island, ελπίζει να είναι αυτή εκείνη που θα του φορέσει χειροπέδες.

Κανονικό supemodel με την ούγια, πάντως, είναι μόνο η ύψους 180 εκατοστών Arlenis Sosa, που και από το στάβλο της Victoria's Secret έχει περάσει και από την Αθήνα έκανε μια βόλτα μόλις πριν από 3 εβδομάδες.

Kαι πιο χύμα σέξι από όλες η μπαλαρίνα (στο μυαλό της), personal trainer (με την ευρεία έννοια του όρου) και γενικότερα πανταχού παρούσα (συνήθως ημίγυμνη) Rosa Acosta.

Tην λίστα συμπληρώνει η μοντελέ 27χρονη ποπ σταρ και ηθοποιός Sharlene Taulé.

H καταξιωμένη παρουσιάστρια και πρώην εστεμμένη Jenny Blanco που είναι γεμάτη καμπύλες σε όλα τα σωστά σημεία.

Η μεγαλωμένη στη Γαλλία ανερχόμενη ηθοποιός Sonalii Castillo που ίσως να θυμάσαι από το Heroes.

Και η 'σε κερδίζω με το βλέμμα μου' Karina Ortiz του Orange is the new black.

Ειδική μνεία στο The Puerto Rico connection αφού τόσο η Zoe Saldana (από μπαμπά Δομινικανό και μητέρα Πορτορικάνα) όσο και η Michelle Rodriguez (μισή Δομινικανή και μισή Πορτορικάνα) οφείλουν ένα 50% της γοητείας του σε αυτό το νησί, τον original πληθυσμό του οποίου ξεπάστρεψε σε χρόνο dt o Χριστόφορος Κολόμβος.

Καθώς επίσης στην 30χρονη Yasmin Deliz (με μπαμπά από τον Άγιο Δομίνικο και μητέρα Βενεζουέλα), μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδοποιός, με το εντελώς κουκλίστικο πρόσωπο.