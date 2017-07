Τα 11 μικροπράγματα που θα μας μείνουν από το μεγάλο φετινό καλοκαίρι

Λάτιν, βροχές και ιδρώτας. Άπλετος ιδρώτας. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η σύνθεση του φετινού καλοκαιριού είναι ένα ξόρκι του Βόλτεμορτ που ο Χάρι Πότερ δεν πρόλαβε να εξουδετερώσει στο 100% του. Κοινώς, ο ιστορικός με το ανεμιστηράκι καρφιτσωμένο στο καπέλο του και την ομπρέλα ετοιμοπόλεμη ανά χείρας για παν ενδεχόμενο θα έχει τρομερά δύσκολη δουλειά όταν θα του ζητηθεί να τα βάλει κάτω και να ξεχωρίσει όλα αυτά που ξεχώρισαν το καλοκαίρι του 2017.

Γι αυτό, επειδή είμαστε ΠΑΡΑΠΟΛΥκαλοί άνθρωποι, είπαμε να του δώσουμε ένα χεράκι. Όχι σε αυτό που κρατάει την ομπρέλα. Στο άλλο.

(Εννοείται συμπληρώνεις τα κενά #διπλής)

Τα νεύρα με τον καιρό

Ένα μικρό flashback του μέχρι τώρα καλοκαιριού έχει Μέδουσες, γάμους με καλεσμένους να τρέχουν να βρουν υπόστεγο να γλιτώσουν τη βροχή, γάμους με καλεσμένους που μεθοδικά αναζητούν τη σωστή γωνιά που χτυπάει ο ανεμιστήρας γιατί η ζέστη δεν παλεύεται. Γενικά, αν θέλουμε να βγάλουμε έναν κανόνα στο παντελώς αλλοπρόσαλλο αυτό καλοκαίρι που διανύουμε τότε το σύνηθες είναι τα σαββατοκύριακα να έχουν τουλάχιστον έναν καλό καιρικό λόγο να γκρινιάξουμε για αυτά.

* Όσοι έκλεισαν διακοπές Ιούλιο γιατί είναι ο καλύτερος μήνας των διακοπών, κερδίζουν από εμάς δέκα πατ πατ στον ώμο.

Η μάντισσα

Η Μαρίνα Σάττι ή αλλιώς το κορίτσι που 'μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ την αρχιτεκτονική' σύμφωνα με τις ραδιοφωνικές προβλέψεις του Ηλία Αναστασιάδη δεν μπορεί να μην βρίσκεται σε αυτήν τη λίστα. Απλώς, δεν γίνεται. Αμαρτία τα κλικς που άκοπα εντελώς κέρδισε το βίντεο κλιπ της Μάντισσάς της. Καλά, αν σκεφτούμε δε πόσοι μπήκαν στη διαδικασία είτε να την τρολάρουν είτε να την μιμηθούν είτε απλά να κάνουν κάτι που έχει σχέση με το όνομά της, τότε εντάξει μπορούμε να την πετάξουμε έξω από τη λίστα με τα κολλήματα του καλοκαιριού και να τη βάλουμε στην αντίστοιχη του χρόνου. Ή μήπως της δεκαετίας;

* Το οποίο παρεμπιπτόντως, δεν γυρίστηκε ποτέ. Ό,τι παρακολουθήσαμε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό, χειροκροτήσαμε, ποστάραμε, πατήσαμε ξανά το play, ήταν μία πρόβα. Αχμ.

** Δώρο ένα άβολο βιντεάκι από τις μιμήσεις που λέγαμε παραπάνω.

Το Despacito

Πρώτα χορεύουμε, μετά γράφουμε την συγκεκριμένη παράγραφο. Ανοίγεις ραδιόφωνο, παίζει. Πηγαίνεις σε beach bar, παίζει. Παραγγέλνεις το ποτό σου στο μπαρ του νησιού, παίζει. Ανοίγεις stories στο Instagram, παίζει. Υπάρχουν φορές που πιάνεις τον εαυτό σου λίγο πριν κατεβάσει ρολά και πέσει για ύπνο, να τραγουδάει το ρεφρέν σε loop. Despacitoμανία και για αυτούς που το κράζουν αλλά το έχουν αποθηκευμένο στη λίστα του Spotify.

*Αν έχεις και εσύ την απορία, 'despacito' σημαίνει 'αργά'.

Ο Ed Sheeran

Από τη μία το 'Shape of you' που ναι μεν despacito δεν είναι αλλά το κοινό του το έχει. Από την άλλη το Game of Thrones και η εμφάνισή του στο πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου της σειράς. Ε πόσα άλλα να θέλουμε για να τον συμπεριλάβουμε στα hot spots του φετινού καλοκαιριού που τη μία είναι hot για Σαουδική Αραβία και την άλλη είναι hot για Σουηδία;

Το Game of Thrones

Εδώ δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Ούτε σχόλια. Μία ανάσα πριν το τέλος της σειράς και χρειάζεσαι ανάλυση;

*Αν απάντησες 'ναι' τότε το Popcode είναι εδώ για σένα. Της ανάλυσης γίνεται. Μπες, δες, μάθε.

Τα fidget spinners

Τέτοιο κόλλημα με παιχνίδι είχαμε να δούμε από τότε με τα τρελομπαλάκια και τους ευχούληδες. Κάθε παρέα έχει τουλάχιστον από ένα. Κάθε κάτοχος spinner έχει διαφορετικό στυλ. Όλοι μαζί σκοτώνονται διεκδικώντας μία θέση στον ήλιο των πιο δυνατών φιγούρων του παιχνιδιού. Σβούρα να φύγουμε.

*εσύ που δεν έχεις ακόμα αγοράσει-κολλήσει με ένα spinner κάνε ένα αίτημα με την περίπτωσή σου στα Guinness. Ποτέ δεν ξέρεις.

Τα ροζ φλαμίνγκο

Δεν έχουμε και ιδέα ποιος πού πότε και γιατί στην ευχή αποφάσισε να τα κάνει τέτοια μόδα και να γεμίσει πισίνες, θάλασσες, ακτές και stories με ροζ φλαμίνγκο. Το θέμα είναι ότι τα κατά τα άλλα όμορφα φουσκωτά πτηνά έχουν απλωθεί στο φετινό καλοκαίρι για τα καλά. Και ακόμη και αν η μόδα τους ξεφουσκώσει, αυτά μία ξεχωριστή θέση στη λίστα του καλοκαιριού του 2017 θα την έχουν.

*πώς έγινε με το θάνατο του Bowie που στιγμάτισε το 2016 και έκανε την αρχή του τέλους για την χρονια(κυριολεκτικά); ε κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα φλαμίνγκο. Στο λιγότερο μακάβριο.

Το Sport24 Facebook Messenger

Μετά τα τσατ με την παρέα για το πού θα πάτε διακοπές, με τους συναδέλφους για το καθημερινό κράξιμο του περιεργίδη συναδέλφου που δεν αντέχεται με τίποτα, με τα εκάστοτε κορίτσια που κάτι σου λέει η φωτογραφία σου και θέλεις να τα πείτε λίγο εκτενέστερα (όχι με τη φωτογραφία) στη λίστα του μπλε εικονιδίου με το χαρακτηριστικό 'τιν' στον ήχο ειδοποίησης, ήρθε να χωθεί μία ακόμη δυνατότητα. Εξαιρετικά κολληματική. Το Sport24 Facebook Messenger ή η δυνατότητα που πλέον δίνει το Sport24.gr στους χρήστες του να μαθαίνουν τα νέα των μεταγραφών της ομάδας τους και των εξελίξεων σε αυτήν γενικότερα, είναι η λατρεία που θα γίνει συνήθεια.

*τώρα μπορεί να σου λυθεί και η απορία με πόσες μιλάει αυτός ο τύπος στη διπλανή ξαπλώστρα και σας έχει ταράξει στα 'τιν'. Ναι, η απάντηση είναι 'μάλλον, με καμία απλά είναι μεταγραφική περίοδος'.

Το Πες Βρες

Η εξαίρεση του κανόνα που λέει ότι οι πρωταγωνιστές του σημερινού μας talk show είναι εδώ ως οι πιο πολυσυζητημένοι του φετινού καλοκαιριού, είναι το Πες Βρες. Το οποίο ναι, δεν ανακαλύφθηκε φέτος το καλοκαίρι. Υπήρχε. Υπάρχει και ευχόμαστε να υπάρχει καιρό ακόμα μιας και λύνει τα χέρια σε όλα τα 'λέτε να παίξουμε τίποτα' του κόσμου. Μιας και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κινητό που να το έχει κατεβασμένο ή ένα κινητό με MB που να μπορεί να το κατεβάσει.

Οπότε, ναι, σαν ένας φόρος τιμής στην απλότητα που χαρίζει στις καλοκαιρινές επιλογές παιχνιδιών, το Πες Βρες βρίσκεται εντός της σημερινής λίστας.

* Αν τώρα είσαι στην παραλία, ρίξε μία ματιά γύρω σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εντοπίσεις μία παρέα με τους μισούς αγχωμένους να σπάνε το κεφάλι τους να βρουν το 'πεντάρι' στις λέξεις που τελειώνουν σε 'έλα'. Ή σε κάποια άλλη αντίστοιχη ερώτηση.

Το Okja

Το είδαμε στις Κάννες και κολλήσαμε. Το Okja είναι ίσως μία από τις λίγες ταινίες που έχει τρολάρει τόσο καλά το θέμα οικολόγων-vegan-φανατικών κρεατοφάγων. Το πιο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πιο περίεργο από όλα είναι ότι ενώ η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι η Wonder Woman ούτε κάποιο υπερτρομερό blockbuster, το έχουν δει τόσοι ώστε σε άσχετες παρέες να ακούς κάτι για γουρούνια και μία λέξη επαναλαμβανόμενη που θυμίζει δυνατό φτέρνισμα.

* Αν το δεις, προετοιμάσου για μία υπέρτατη ερμηνεία της Tilda Swinton. Α! Και, ιδανικά, μην τρως σουβλάκια κατά τη διάρκεια. Ξινά θα σου βγουν.

Η Κίμωλος

Είναι η εναλλακτική λύση των εναλλακτικών που έγινε trend από το πουθενά. Σε διάφορες από τις κλασικές συζητήσεις που ξεκινούν με ένα 'πού λέτε να πάτε φέτος διακοπές' φέτος το καλοκαίρι, η απάντηση στους περισσότερους είναι 'Λέμε για Κίμωλο'. Το γιατί αλήθεια δεν γνωρίζουμε να το απαντήσουμε. Το θέμα είναι ότι η Κίμωλος έγινε η περσινή Νίσυρος (που επίσης δεν έχουμε ιδέα γιατί είχε τόσους φαν). Και εμείς νιώθουμε την ανάγκη να της δώσουμε την κορδελίτσα της Miss Νησί 2017.

* Κουφονήσια και Αντίπαρος εννοείται θα βουλιάξουν και φέτος. Δυστυχώς.