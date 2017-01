Το Twitter του Τραμπ είναι πολύ καλό για να μην είναι παρωδία

Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το αποδεχόμαστε. Σε πολύ λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί κι επίσημα ως ο 45ος πρόεδρος των Η.Π.Α. και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως για να τον εμποδίσουμε.

Αναγκαστικά, θα πρέπει να συνηθίσουμε την παρουσία του και το γεγονός πως για τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο τιμόνι της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου. Με τα πορτοκαλί μαλλιά του, τις παραξενιές του, τις προσβολές προς όσους τον κριτικάρουν, τα χυδαία σχόλια και το κυνήγι φαντασμάτων που έχει ήδη προλάβει να εξαπολύσει πριν καν μπει στο οβάλ γραφείο.

Δεν θα είναι ευχάριστο, ούτε και εύκολο. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε την εξέλιξη της ιστορίας, όμως η πραγματικότητα έχει μια τάση να μας εκπλήσσει με το πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει. Για να ξέρουμε στο περίπου τι μας περιμένει, μελετήσαμε διεξοδικά το account του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter και φυσικά ανακαλύψαμε θησαυρό.

Όλη η μαγεία συμβαίνει εκεί. Απειλές, βρισιές, κεφαλαία, σχόλια για τη σεξουαλική ζωή διασήμων(!), εγωπάθεια και περισσότερα κεφαλαία. Όλος ο Τραμπ συμπυκνωμένος σε 140 χαρακτήρες, σαν ένα μικρό δείγμα της απίστευτης έλλειψης τακτ που τον χαρακτηρίζει.

Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η επικοινωνιακή του ομάδα του ζήτησε να σταματήσει να ποστάρει στον λογαριασμό του, τα λέει όλα. Τώρα όμως που εκλέχθηκε, ο Ντόναλντ πήρε και πάλι το πληκτρολόγιο στο χέρι και πυροβολεί ασύστολα.

Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, ήταν να ανακαλύψουμε τα χειρότερα tweets του μέχρι στιγμής. Τι έχουμε να ζήσουμε...

ΤΡΑΜΠ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΜΠΑΜΑ

Το μίσος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπαράκ Ομπάμα γεννήθηκε χρόνια πριν ο μεγιστάνας εμπλακεί με την πολιτική. Χαρακτήρισε τις εκλογές του 2012 παρωδία, αμφισβήτησε το πιστοποιητικό γέννησης του Ομπάμα και του προσέφερε μέχρι και δωρεάν γκολφ για να παραιτηθεί.

An 'extremely credible source' has called my office and told me that @BarackObama's birth certificate is a fraud. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2012

How amazing, the State Health Director who verified copies of Obama’s “birth certificate” died in plane crash today. All others lived — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2013

This election is a total sham and a travesty. We are not a democracy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2012

Obama is, without question, the WORST EVER president. I predict he will now do something really bad and totally stupid to show manhood! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2014

If Obama resigns from office NOW, thereby doing a great service to the country—I will give him free lifetime golf at any one of my courses! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2014

"WORST EVER" και "extremely credible source".

Ο ΤΡΑΜΠ ΔΙΝΕΙ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ROBERT PATTINSON

Η Kristen Stewart απάτησε τον Robert και ο Ντόναλντ δείχνει το σκληρό του πρόσωπο, προτρέποντας τον ηθοποιό να μη τη δεχτεί πίσω με τίποτα. Τι εννοείς ποιος τον ρώτησε, όλοι, αφού το λέει.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Robert I'm getting a lot of heat for saying you should dump Kristen- but I'm right. If you saw the Miss Universe girls you would reconsider. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2012

Everyone is asking me to speak more on Robert & Kristen.I don't have time except to say "Robert, drop her, she cheated on you & will again!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2012

Δεν συγχωρεί ο Ντόναλντ.

Ο ΤΡΑΜΠ ΚΙ Η ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ LIGHT

I have never seen a thin person drinking Diet Coke. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2012

Εδώ που τα λέμε όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό.

Ο ΤΡΑΜΠ ΚΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ

The U.S. cannot allow EBOLA infected people back. People that go to far away places to help out are great-but must suffer the consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2014

Εντάξει, γαμάτοι που πάτε και βοηθάτε όσους έχουν Έμπολα αλλά δεν θα γυρίσετε να μας κολλήσετε κιόλας.

Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΗΣ KATY PERRY

Καθόλου δεν τον ήθελε για γαμπρό της Katy τον Russell Brand και βρήκε και πάλι έναν κομψό τρόπο να το δηλώσει.

.@katyperry must have been drunk when she married Russell Brand @rustyrockets – but he did send me a really nice letter of apology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2014

.@katyperry Katy, what the hell were you thinking when you married loser Russell Brand. There is a guy who has got nothing going, a waste! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2014

.@katyperry I watched Russell Brand and I think his mind is fried - he looks really bad. Russell is a total joke, a dummy who is lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2014

Πάντως δεν ήταν προσωπικό το θέμα με τον Russell, ούτε τον John τον ήθελε. Μια αδυναμία την έχει στην Katy.

.@katyperry is no bargain but I don't like John Mayer--he dates and tells--be careful Katy (just watch!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2012

ΕΛΑ, ΜΗ ΖΗΛΕΥΕΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2013

Όλοι το ξέρουν αυτό.

Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

Happy #CincoDeMayo! The best taco bowls are made in Trump Tower Grill. I love Hispanics! https://t.co/ufoTeQd8yA pic.twitter.com/k01Mc6CuDI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2016

Μα αφού τρώει Taco, τι δεν καταλαβαίνεις;

ΜΕΡΙΚΑ ΤΥΧΑΙΑ TWEETS ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τον εκνευρίσατε τον άνθρωπο.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

#NOT

TO ΘΡΥΛΙΚΟ ΠΛΕΟΝ TWEET ΓΙΑ ΤΗΝ STREEP

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Και το οξυγόνο υπερεκτιμημένο είναι Ντόναλντ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ

Ο Άρνολντ ανέλαβε την παρουσίαση του Apprentice και τα νούμερα δεν τον δικαίωσαν. Και κάποιος χάρηκε ιδιαίτερα.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Αφού είναι ratings machine ο άνθρωπος.

Ο ΤΡΑΜΠ ΡΙΧΝΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BOEING ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016

CANCEL ORDER! (Πεθαίνω που δίνει εντολές μέσω Twitter). Για να είμαστε δίκαιοι πάντως, έχει ρίξει τις μετοχές κι άλλων εταιρειών με αντίστοιχα tweets.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016

Ξυδάκι

Ο ΤΡΑΜΠ ΒΛΕΠΕΙ SNL

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

Σαν να μην του άρεσε ε;

Ο ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

26,000 unreported sexual assults in the military-only 238 convictions. What did these geniuses expect when they put men & women together? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2013

Στα εξηγώ ωραία; (διαβάζεις κι εσύ τα tweets με τη φωνή του Τραμπ στο κεφάλι σου;)

ΜΑΣ ΨΕΚΑΖΟΥΝΕ!!!!11

Εκτός απ' τα υπόλοιπα ταλέντα του, ο Τραμπ έχει επιδείξει και μια τρομερή αγάπη στις θεωρίες συνωμοσίας.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

It's freezing and snowing in New York--we need global warming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2012

Τι μας κρύβουνε;;

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ

Μετά απ' όλα τα παραπάνω, το παρακάτω (δικό του φυσικά) συμπέρασμα είναι απόλυτα φυσιολογικό κι αναμενόμενο.

My twitter has become so powerful that I can actually make my enemies tell the truth. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Thanks- many are saying I'm the best 140 character writer in the world. It's easy when it's fun. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2012

Και καλή μας τύχη.