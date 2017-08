Είναι αυτή η πιο 90s φωτογραφία όλων των εποχών;

Το σωστό τώρα θα ήταν να αρχίσουμε όλοι και όλες να ανεβάζουμε την 'πιο '90s φωτογραφία κατά τη γνώμη μας' και να γίνει το σώσε στα σχόλια. (Σας προκαλούμε να το κάνετε). Ας κάνουμε εμείς την αρχή με μια φωτογραφία στην οποία σκοντάψαμε μεταξύ μελέτης για το τι έγινε στα χτεσινά ματς του Τσάμπιονς Λιγκ και απορίας για το πόσο ακραία γελοίος και επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ξαφνικά λοιπόν, εγένετο αυτό:

Possibly the most 90s picture ever. Will Smith playing Nintendo wearing Nike Airs. Note the Mariah Carey CD too. pic.twitter.com/rBtMUVxMJH