Shoryuken: 30 χρόνια Street Fighter

'Δεξιά-Κάτω-Δεξιά + Γροθιά' ή 'Αριστερά-Κάτω-Αριστέρα + Γροθιά', ανάλογα με το σε ποια πλευρά της οθόνης βρισκόταν ο Ryu σε σχέση με τον αντίπαλό του, αυτή ήταν η αλληλουχία κινήσεων που έπρεπε να κάνω με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από το Street Fighter II, να κάνει ένα πηδηχτό άπερκατ και κυρίως να φωνάξει εκείνο το θρυλικό 'Shoryuken' που στις αρχές των 90s', στα παιδικά μου αυτιά, ακουγόταν ως 'Σόου Γιούγκεν'.

(ανοίξτε τον ήχο)

Σχεδόν ποτέ δεν κατάφερνα να εκτελέσω τη συγκεκριμένη κίνηση τη στιγμή που χρειαζόταν. Παρόλα αυτά, επειδή στα Amiga, μέσω των οποίων ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με την σειρά που εχθές (30/8) έκλεισε 30 χρόνια από την κυκλοφορία της, μπορούσες να έχεις άπειρες ζωές, αφού ακόμα και αν έχανες, επέλεγες 'continue' χωρίς να χρειαζόταν να βάλεις άλλο ένα πενηντάρικο στο μηχάνημα, κάμποση ώρα αργότερα, με τα χέρια μου κατακόκκινα και το joystick έτοιμο να τινάξει τα ελατήριά του, κατάφερνα να έχω σπάσει ακόμα και τον M. Bison (το τελευταίο boss) στο ξύλο και να πανηγυρίζω έναν ακόμη τερματισμό.

Και εγένετο Street Fighter

Στις 30 Αυγούστου του 1987 ο Takashi Nishiyama και ο Hiroshi Matsumoto δημιούργησαν το Street Fighter, τον πατέρα των fighting video games, για την Capcom. Σε αυτό, το πρώτο παιχνίδι της σειράς ο χρήστης δεν είχε την δυνατότητα επιλογής χαρακτήρα. Ξεκινούσε με τον Ryu και έπρεπε να δείρει δέκα αντιπάλους από πέντε διαφορετικές χώρες, προκειμένου να φτάσει στον τερματισμό.

Το μεγάλο, όμως, μπαμ για το Street Fighter έγινε τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της σειράς, με βασικότερη διαφορά από το πρώτο πως ο χρήστης δεν περιοριζόταν στον Ryu, αφού μπορούσε να επιλέξει κάποιον μεταξύ των οχτώ από τους δώδεκα μαχητές του παιχνιδιού, ταξιδεύοντας στα διάφορα σημεία του χάρτη που βρισκόταν η έδρα τους. Σ' έναν χάρτη, στον οποίο η Αμερική βρισκόταν στην ανατολή.

Μέχρι το 1995, χρονιά που κυκλοφόρησε το Street Fighter Alpha (ο 3ος κατά σειρά τίτλος της σειράς) τα έσοδα από τις πωλήσεις του Street Fighter ΙΙ στις κονσόλες της Nintendo είχαν ξεπεράσει τα 1.2 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημερινά 2.1 δις ευρώ, βοηθώντας το Street Fighter να αποτελέσει την τρίτη πιο 'πουληστερή' σειρά παιχνιδιών της Capcom όλων των εποχών, πίσω από το Resident Evil και το Monster Hunter. Στη συνέχεια, ακολούθησαν κάμποσοι τίτλοι: Street Fighter EX, III, IV, X Tekken, V. Ωστόσο κανένα δεν πλησίασε την αίγλη του II, για αυτό ας επιστρέψουμε σε αυτό.

Οι χαρακτήρες

Στην απλή έκδοση του Street Fighter II ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω οχτώ χαρακτήρων:

Ryu

(Ο Ryu έχει μόλις σπάσει στο ξύλο των Honda)

Καταγωγή: Ιαπωνία

Ιδιότητα: Καρατέκα

Special move: Fireball (Handouken)

E. Honda

Καταγωγή: Ιαπωνία

Ιδιότητα: Αθλητής σούμο

Special move: One Hundred Slaps (ή 'τα απανωτά χαστούκια')

Blanka

(Ο Blanka έχει μόλις ψήσει την Chun-Li)

Καταγωγή: Βραζιλία

Ιδιότητα: Μεταλλαγμένος ή όπως αναφέρει αυτολεξεί ένα φόρουμ του παιχνιδιού 'Yokishiro Ono in disguise, I said, a son of a single mom named Jimmy that was lost in the amazonian forest and then became a wildboy and learned electricity putting a Pikachu in his ass before he was famous and love to travel rolling'.

Special move: Ηλεκτρισμός

Guile

Καταγωγή: ΗΠΑ

Ιδιότητα: Πρώην συνταγματάρχης της U.S. Air Force

Special move: Sonic Boom (αυτό το πράγμα που πετάει με τα χέρια και μοιάζει με μπούμερανγκ)

Ken

Καταγωγή: ΗΠΑ

Ιδιότητα: Καρατέκα, πρώην κολλητός του Ryu

Special move: Fireball (handouken)

Chun-Li

Καταγωγή: Κίνα

Ιδιότητα: Πράκτορας της Interpol

Special move: Hyakurretsu Kyaku (η επαναλαμβανόμενη κλοτσιά. Στην ουσία ό,τι κάνει ο Honda με το χέρι, αυτή το κάνει με το πόδι)

Zangief

Καταγωγή: Ρωσία

Ιδιότητα: Πρώην παλαιστής

Special move: Double Lariat (απανωτά μπουκέτα, καθώς περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του)

Dhalsim

Καταγωγή: Ινδία

Ιδιότητα: Γιόγκι

Special move: Yoga Fire (φτύνει φωτιές)

Τους τέσσερις χαρακτήρες που ακολουθούν δεν μπορούσε να τους επιλέξει ο χρήστης, στη συγκεκριμένη έκδοση του παιχνιδιού.

Balrog

Καταγωγή: ΗΠΑ

Ιδιότητα: Μποξέρ

Special move: Dashing Straight (ένα ξεγυρισμένο μπουκέτο)

Vega

Καταγωγή: Ισπανία

Ιδιότητα: Ταυρομάχος

Special move: Flying Barcelona Attack (πηδάει από τα σύρματα στα οποία έχει ανέβει και πέφτοντας χτυπά με τα σιδερένια του νύχια τον αντίπαλο)

Sagat

Καταγωγή: Ταΐλάνδη

Ιδιότητα: Πρωταθλητής Muay Thai

Special move: High Tiger Shot (κάτι σαν fireball)

M. Bison

Καταγωγή: Βρετανία

Ιδιότητα: Το αφεντικό του παινχιδιού και αρχηγός της Shandaloo, μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.

Special move: Psycho Crusher (οριζοντιώνεται, γεμίζει φλόγες και καρφώνει τον αντίπαλο)

Trivia

Το Street Fighter τα τελευταία 30 χρόνια έχει φιλοξενηθεί στις οθόνες κάθε πιθανής παιχνιδομηχανής. Από Amiga και Gameboy μέχρι Play Station και Sega Saturn. Γύρω από το όνομά του έχει δικαίως δημιουργηθεί ένας μύθος και όσες ώρες και να έχουμε περάσει μαζί του, πάντα υπάρχουν καινούργια πράγματα που μαθαίνουμε για αυτό, όπως τα εξής από το Thegamer:

> Το 'You must defeat Sheng Long to stand a chance', η ατάκα δηλαδή του Ryu κάθε φορά που νικά έναν αντίπαλο, περιλαμβάνει ένα σημαντικό λάθος. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού αντί για 'Sheng Long' ήθελαν να γράψουν 'Shoryuken', την αγαπημένη κίνηση του Ryu, με αποτέλεσμα πολλοί φανς του παιχνιδιού να νομίζουν πως το 'Sheng Long' είναι το όνομα κάποιου αντιπάλου που ξεκλειδώνει στην πορεία του παιχνιδιού. Βγάζει περισσότερο νόημα.

>Σύμφωνα με το manual του παιχνιδιού ο Ryu είναι 53 ετών, αφού γεννήθηκε το 1964.

> Η Chun-Li αποτελεί τον πρώτο μάχιμο γυναικείο χαρακτήρα, που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, σε fighting game.

> O Ken αρχικά είχε επίθετο και συγκεκριμένα το 'Masters', προκειμένου να μην τον μπερδεύουν με τον άλλο Ken, το αγόρι της Barbie. Χωρίς πλάκα.

> Το 1990 κυκλοφόρησε για το NES, το Street Fighter 2010: The Final Fight. Ουδεμία, όμως, σχέση είχε με το γνωστό fighting game, αφού επρόκειτο για ένα 2D shooter που έφερνε περισσότερο στο Mega Man.

> Το 'Street Fighter: The Movie' που κυκλοφόρησε το 1994 με πρωταγωνιστή τον Jean-Claude van Damme, μπορεί να ήταν η πρώτη επίσημη Street Fighter ταινία, παρόλα αυτά είχε κυκλοφορήσει και άλλη μία ανεπίσημη λίγο νωρίτερα. Το 1993, ο Wong Jing, σκηνοθέτης από το Hong Kong γύρισε το 'Future Cops' χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες του παιχνιδιού, αλλά με διαφορετικά ονόματα, μιας και δεν είχε τα δικαιώματα για να χρησιμοποιήσει τα κανονικά. Η πιο ενδιαφέρουσα έμπνευσή του ήταν στην επιλογή ονόματος του Honda, τον οποίο ονόμασε Toyota. Λίγο αργότερα έβγαλε και το 'City Hunter', χρησιμοποιώντας του ίδιους χαρακτήρες και βάζοντας τον Jackie Chan σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

> Αρχικά ο M. Bison δεν ήταν ο M. Bison που ξέρουμε. Οι σχεδιαστές του παιχνιδιού ήθελαν να φτιάξουν έναν χαρακτήρα που να θυμίζει τον Mike Tyson. Έτσι, έφτιαξαν τον Balrog, τον οποίο ονόμασαν M.(ike) Bison. Στη συνέχεια, επειδή σκέφτηκαν ότι μπορεί να δημιουργούνταν προβλήματα με τον πραγματικό Mike Tyson άλλαξαν τα ονόματα τριών χαρακτήρων. Συγκεκριμένα, ονόμασαν Balrog, αυτόν που αρχικά είχαν ονομάσει M. Bison, ονόμασαν Vega αυτόν που αρχικά είχαν στο μυαλό τους ως Balrog και τον Vega τον ονόμασαν M. Bison. Μπέρδεμα.

Και για όσους θέλουν να το τερματίσουν ακόμα μια φορά, streetfighteronline.info. Άντε, καλό κάψιμο!

ΥΓ1: Τιμή και δόξα στις bonus πίστες του παιχνιδιού και ειδικά αυτή με το αυτοκίνητο που καλούμασταν να καταστρέψουμε.

ΥΓ2: Και ένα επικό σχόλιο που βρήκα σκόρπιο στο ίντερνετ για την παρακάτω φωτογραφία και την 30η επέτειο του Street Fighter: ''As you can see, after 30 year, Ken finally hit the moon with a shoryuken. Congratulations!''