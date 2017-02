Αν θες να είσαι 'περπατημένος', πρέπει να πας στο Streetwise

Πολλές φορές για να αλλάξεις γειτονιά, να φύγεις από τα καθιερωμένα, θέλεις κάποιον περπατημένο, κάποιον που να ξέρει τα κατατόπια και να τον ακολουθήσεις. Αν ρωτήσεις κάποιον streetwise τύπο που να πάει στην Πετρούπολη, τότε τα βήματά του θα σε οδηγήσουν σε ένα γνώριμο μαγαζί που άλλαξε και σου προσφέρει τόσα ιδιαίτερα και όμορφα πράγματα που δεν ξέρεις τι να διαλέξεις και για ποιον λόγο να πρωτοπάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το μαγαζί θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε γωνιά της Αττικής και πάλι να ξεχωρίζει.

Βρίσκεται στην 25ης Μαρτίου, τον κύριο οδικό άξονα της Πετρούπολης και το βλέπεις στο αριστερό σου χέρι όπως ανεβαίνεις. Αν μόλις το δεις σου έρθει κάτι σαν deja vu, μην παραξενευτείς. Στο ίδιο ακριβώς σημείο μέχρι πριν λίγο καιρό βρισκόταν τα τελευταία 3,5 χρόνια το Cups. Οι ίδιοι άνθρωποι αποφάσισαν να μεταμορφώσουν τον χώρο τους και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Εκεί όπου έχεις πιει κούπες καφέ με άπειρο μεράκι ήρθε να προστεθεί ένα σύνολο από ακόμα περισσότερα πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να κάνεις το extra mile που χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτή την δυτική γειτονιά.

Μόλις μπήκα μέσα, μου τράβηξε το μάτι η τεράστια ξύλινη μπάρα του. Σε φωνάζει να κάτσεις σαν άλλη σειρήνα και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να της αντισταθείς με τίποτα. Έχει όλα τα φόντα για να περάσεις οποιαδήποτε ώρα της μέρας σου άνετα κοντά της. Μόλις κάθισα ήταν ήδη απόγευμα και κόλλησα λίγο με την κάβα που αποκαλυπτόταν μπροστά μου. Το χάζεμα από τα μικρά διαμαντάκια σε μπουκάλι που είχα μπροστά μου διεκόπη από τον barman που μου έφερε τον κατάλογο. Ένα τύπου moleskin τετράδιο το οποίο έχει μέσα ό,τι ποθεί η ψυχούλα σου.

Εγώ πήγα γρήγορα γρήγορα στην σελίδα με τα cocktails που όπως είχα πληροφορηθεί έχει επιμεληθεί ο Μανώλης Λυκιαρδόπουλος. 10 signature, 8 classic αλλά λίγο πειραγμένα και 3 non alcohol που μόλις φτάσουν στο στόμα σου δεν θα καταλάβεις ότι δεν περιέχουν αλκοόλ. Κόλλησα λίγο με 'My way' αλλά τελικά κατέληξα να χτίσω το δικό μου gin tonic, διαλέγοντας κάθε ένα από τα συστατικά του. Ένα πραγματικά perfect served gin tonic διαμορφωμένο ειδικά για τα δικά μου γούστα. Όταν είχα φτάσει στην πέμπτη γουλιά σκέφτηκα ότι αυτό το διασκεδαστικό σενάριο θα μπορούσε να γίνει το αγαπημένο μου παιχνίδι.

Το Streetwise όμως εκτός από την ολική του μεταμόρφωση -που ανέλαβε η Nine Design- και την ανανέωση στα cocktails, έχει δημιουργήσει και έναν κατάλογο φαγητού πραγματικό γευστικό ταξίδι. Comfort food πιάτα από τις πιο γνωστές κουζίνες του κόσμου σε βάζουν σε πραγματικά σε διλήμματα μεγαλύτερα και από αυτό του σκαντζόχοιρου. Τα drunk sausages ταιριάζουν τέλεια με μπύρα αφού η ελαφριά κάψα από τον πιπεράτο πουρέ που συνοδεύει τα λουκάνικα σβήνει σε κάθε γουλιά. Αν πάλι θες να μοιραστείς με την παρέα σου το πιάτο και να τσιμπήσεις τότε δοκίμασε είτε τα threesome mini burgers, την κλασσική μα εξαιρετική του pizza ή τα εξωτικά bun burgers με ψωμάκι ρυζιού. Σε προειδοποίησα ότι ο κατάλογος του φαγητού είναι ένα πραγματικό γευστικό ταξίδι.

Να ξέρεις ότι μέχρι τις δύο μπορείς να διαλέξεις κάποιο από τα πρωινά του πιάτα με best-seller να είναι η cheesy omelette και το choco addiction που είναι πραγματικός εθισμός, όπως ακριβώς λέει και το όνομά του. Θα βρεις κι άλλες επιλογές να συνδυάσεις με τον καφέ ενώ αν είσαι της healthy διατροφής τότε θα γουρλώσεις τα μάτια με το menu του πρωινού του Streetwise.

Το πραγματικό food fest όμως συμβαίνει κάθε Κυριακή όπου τα 10 πιάτα του brunch έχουν απόλυτο ρόλο πρωταγωνιστή. Ίσως κάτσεις αρκετή ώρα με το χέρι στο πηγούνι, προσπαθώντας να αποφασίσεις ποιο πιάτο θα διαλέξεις. Αν ζητάς να σε βοηθήσω τότε τσέκαρε σίγουρα το Κουλούρι Θεσσαλονίκης με αβοκάντο και αυγό, τα long day fuels pancakes με τραγανό μπέικον και maple syrup, τα ιδιαίτερα τραγανά french toast δημητριακών και μασκαρπόνε και φράουλα, αλλά και το υγιεινό energy bowl με γιαούρτι και granola. Θεωρώ δεδομένο ότι το μάτι σου θα πέσει πάνω στο Sunday’s Burger και τον ελληνικότατο καγιανά, γι' αυτό και τα άφησα για το τέλος.

Το ξέρω ότι δεν σε βοήθησα πολύ με τα διλήμματα σου αλλά μην νομίζεις και εγώ παιδεύτηκα πολύ μέχρι να αποφασίσω ότι μια Κυριακή δεν είναι ποτέ αρκετή για αυτό το εξαίσιο menu. Σου λέω ψιθυριστά στο αυτί ότι όλα αυτά τα καλούδια τα έχει εμπνευστεί ο Αλμπέρτο Σιμιλλίδης που μας εντυπωσιάζει καθημερινά από την κουζίνα του Odori.

Μην ξεχάσεις να πάρεις κάποιο από τα τρία Bloody Mary που έχει ο κατάλογος του brunch. Περίμενε, μην αρχίζεις την γκρίνια, ξέρω ότι δεν σου πολυαρέσει αλλά πίστεψε με αυτές οι παραλλαγές που θα συναντήσεις είναι κομμένες και ραμμένες για σένα.

Ένα πραγματικό all day cafe bar το οποίο προσπαθεί σε όλα του τα επίπεδα να προσφέρει το αρτιότερο. Όσο κι αν προσπαθώ δεν έχω μπορέσει να ξεχωρίσω κάτι. Αυτό το μαγαζί δείχνει την εμπειρία του και πόσο περπατημένο είναι σε όλες τις φάσεις του. Αυτό το μαγαζί είναι αδιαμφισβήτητα ένας υπέροχος λόγος για να πας στην Πετρούπολη. Αυτό το μαγαζί θα σε κάνει και εσένα πραγματικά περπατημένο.

Streetwise *the extra mile* 25ης Μαρτίου 102, Πετρούπολη facebook | foursquare | instagram