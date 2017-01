Η επόμενη πιο άθλια ποδοσφαιρική ταινία έχει trailer

Έχεις τον Κάλουμ Μπεστ. Γιο του Τζορτζ Μπεστ, ωραίο παιδί και επαγγελματία ριαλιτοπαίχτη (με κορωνίδα της τηλεοπτικής του καριέρας το παιχνίδι στο οποίο προσπαθούσε να μείνει 50 μέρες χωρίς σεξ). Έχεις τη Λούσι Πίντερ, την πιο user friendly MILF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχεις τον βετεράνο παλαιστή Άλεξ Ράιντ και μια ψιλοδιάσημη κασκαντέρ με το φοβερό όνομα Ντιλιάνα Μπουκλίεβα. Κι έχεις και μια φοβερή σεναριακή ιδέα: Ένας ποδοσφαιριστής παίρνει την πολυπόθητη μεταγραφή για ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά δεν μπορεί να ξεμπλέξει από τους μπελάδες στους οποίους ήταν μπλεγμένος όσο ήταν ένας παικτάκος της σειράς.

Έχεις αυτά, που δεν είναι και λίγα. Τι τα κάνεις; Κανονικά τίποτα. Τα αφήνεις στην ησυχία τους και πας για καμιά μπίρα. Γιατί αν αποφασίσεις να τα κάνεις ταινία, κινδυνεύεις να βρεθείς μ' αυτό:

Dangerous Game, λοιπόν. Η ταινία που κατεβαίνει στο γήπεδο το ερχόμενο καλοκαίρι για να μας αφηγηθεί την ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που όταν δεν στήνει ματς για τη Ρωσική μαφία κάνει ένοπλες ληστείες σε μπουτίκ και παπουτσάδικα.

Μια ταινία που μόλις στο 22ο δευτερόλεπτο του trailer της βάζει τον πρωταγωνιστή να πει την ατάκα: “You know what they say. A friend helps you move, but a true friend helps you move a dead body”. Σε ελεύθερη μετάφραση (σόρι Κάλουμ): “Ξέρεις τι λένε, ένας φίλος σε βοηθάει να μετακομίσεις. Ένας αληθινός φίλος σε βοηθά να μετακινήσεις ένα πτώμα'.

Στην πραγματικότητα, ξέρεις τι λένε: Όταν μια ταινία προσπαθεί να γίνει καλτ από το τρέιλερ κιόλας, δεν θα φτάσει ποτέ να γίνει καλτ (σόρι ρε Κάλουμ, ειλικρινά).