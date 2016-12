Στα ρολόγια, όπως και γενικά στο στυλ, το 'παλιό' είναι το νέο 'νέο'

Υπάρχουν μερικά πράγματα που τα χαίρεσαι καλύτερα όταν είναι καινούργια: ένα καινούργιο κοστούμι. Ένα καινούργιο κινητό. Ένα καινούργιο κατάλευκο πουκάμισο. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ένα καινούργιο _____ (συμπλήρωσε κατά βούληση). Ναι, ίσως υπάρχουν και μερικά ακόμη πράγματα που αισθάνεσαι καλύτερα να τα φοράς ή να τα χρησιμοποιείς όταν είναι 'του κουτιού', αλλά πάμε στοίχημα πως, αν το καλοσκεφτείς, θα διαπιστώσεις πως δεν είναι και τόσα πολλά. Γιατί παρότι ζεις σε μια άκρως καταναλωτική κοινωνία, που σε ωθεί συνέχεια στο να αγοράζεις καινούργια ρούχα, αντικείμενα, έπιπλα, gadgets, στην πραγματικότητα τα πιο υπέροχα πράγματα δεν πωλούνται στα μαγαζιά: είναι εκείνα που ήδη έχεις.

Σαν το παλιό καλό κρασί, υπάρχουν δεκάδες ρούχα και αξεσουάρ που βελτιώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτός ο παράγοντας Χ, η ιστορία του κάθε αντικειμένου, οι εμπειρίες που κουβαλάει, που κάνουν το νέο να είναι ωραίο, αλλά το παλιό να είναι πιο καλό. Ίσως να έχει να κάνει και με το αίσθημα του ανήκειν: ένα φθαρμένο αντικείμενο το 'νιώθεις' πιο δικό σου από εκείνο που το βλέπεις απαστράπτον και καλογυαλισμένο να στέκεται στη βιτρίνα και να ψάχνει ιδιοκτήτη. Το 'παλιό' φοράει τις φθορές του σαν παράσημα.

Σκέψου, για παράδειγμα, το αγαπημένο σου τζιν: πολυκαιρισμένο και φυσικά κατεστραμμένο, είναι τέλειο ακριβώς γιατί κάθε ξέβαμμα και κάθε σκίσιμό του είναι εκεί για να σου θυμίζει όσα έχεις ζήσει φορώντας το.

Το ίδιο ισχύει και για τα πιο οικεία σου T-Shirts και φούτερ: κατοικοεδρεύουν στην ντουλάπα σου εδώ και χρόνια και παρότι το χρώμα μπορεί να έχει ξεθωριάσει, τα μανίκια να έχουν ανοίξει από την τριβή και σε μερικά σημεία οι κλωστές να έχουν υποχωρήσει, εσύ αρνείσαι πεισματικά να τα πετάξεις. Και γιατί να το κάνεις άλλωστε; Δείχνεις και αισθάνεσαι πάντα τόσο relaxed φορώντας τα.

Ρίξε μια ματιά και στα χιλιοπατημένα sneakers σου: ο μόνος που φωνάζει να τα καθαρίσεις και να πλύνεις τις λαστιχένιες σόλες τους είναι η μαμά σου - όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε πως αυτά τα παπούτσια, έξι μήνες μετά από 'βαριά χρήση', δείχνουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι όταν τα πρωτοφλέρταρες στο ράφι.

Και τα παραδείγματα των κομματιών που δείχνουν υπέροχα μετά το μαγικό άγγιγμα του χρόνου δεν σταματούν εδώ: σκέψου το παλιό παλτό που σου χάρισε ο παππούς σου. Ή το δερμάτινο jacket που αγόρασες από εκείνο το μαγαζάκι με τα second hand. Σκέψου τις μπότες που φορούσαμε στο γυμνάσιο και ψάχναμε πεζοδρόμιο να πάμε να χτυπήσουμε τη μύτη τους ώστε το δέρμα τους να υποχωρήσει γλυκά.

Και παρότι τόσοι designers και τόσα εργοστάσια προσπαθούν να μιμηθούν την πατίνα του χρόνου για να την προσθέσουν στις δημιουργίες τους, δημιουργώντας σειρές 'used' ή 'distressed' λίγοι το καταφέρνουν με απόλυτη επιτυχία: την τελευταία φορά που συνάντησα αυτό το πετυχημένο effect φθοράς ήταν στην ιταλική σειρά ρολογιών Out of Order.

Αρχικά νόμιζα ότι είναι ρολόγια από δεύτερο χέρι. Για την ακρίβεια, μου θύμισαν κάτι φανταστικά συλλεκτικά κομμάτια που χαζεύει ο άντρας μου κάθε φορά που κάνουμε βόλτες στο Portobello market του Λονδίνου ή στις υπαίθριες αγορές και τα vintage shops στο Παρίσι. Από την άλλη, όμως, αυτό που έβλεπα μπροστά μου ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό: μια ολόκληρη συλλογή με μια ποικιλία από μοντέλα του ίδιου brand, καλοσχεδιασμένα ρολόγια, είτε με δερμάτινο λουράκι είτε με μπρασελέ, με μηχανισμούς quarz ή αυτόματους, που το μόνο τους κοινό χαρακτηριστικό ήταν πως έμοιαζαν… να έχουν περάσει τα πάνδεινα.

Ψάχνοντας την ιστορία τους ανακάλυψα πως τα Out Of Order έχουν όντως περάσει τα πάνδεινα, διότι μερικοί καλόγουστοι τρελοί στην Ιταλία (όπως είθισται άλλωστε να είναι οι Ιταλοί), τα κατασκευάζουν από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά, με τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς και έπειτα… τα βασανίζουν, ακριβώς γιατί είναι και εκείνοι, όπως και εσύ, εραστές του κομψά παλαιωμένου.

Κάθε ρολόι Out Of Order είναι… Damaged in Italy από τα έμπειρα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών, ώστε να είναι μεν τα μοντέλα γεμάτα ατέλειες, αλλά καμία ατέλεια να μην είναι τυχαία. Και παρότι αν δεν έχεις στη συλλογή σου ένα αγαπημένο ταλαιπωρημένο φούτερ ή ένα κατεστραμμένο τζιν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να το αποκτήσεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις την cool συλλογή σου με 'παλιά καινούργια' από τον καρπό του χεριού σου.

